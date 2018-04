OBRAZEM: Dvacet způsobů, jak se na podzim stylově obléknout do semiše

4:44 , aktualizováno 4:44

Podzimní trendy berou šatníky útokem. Chcete-li být rychle in a oživit styl 70. let, semiš je tím pravým, po čem byste měli sáhnout. Nosí se semišové sukně všech délek, jednoduché šaty, kozačky i bundy a pláště. Alespoň jeden kousek by vám tento podzim neměl ve skříni chybět.