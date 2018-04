Sehnat zakázaný doping není v Česku problém

Reportér MF DNES se s překupníkem sešel na Ostravském nádraží a zachytil ho skrytou kamerou. "Když to posílám poštou, musí být zásilka nejméně za pět tisíc," řekl mu dealer při předání anabolik.

"Jen v kulturistice se prodejem těchto látek s přehledem živí desítky lidí," říká jeden z autorů nejnavštěvovanějšího kulturistického serveru v Česku. Sám si přál zůstat v anonymitě.

Podle něj dopuje devadesát procent profesionálních kulturistů a v poslední době stále více "hloupých kluků", kteří ve fitness centrech posilují jen kondičně. "Musel by se stát zázrak, aby se třeba do finále mistrovství republiky v kulturistice dostal člověk, který neužívá zakázané prostředky," tvrdí.

Jeho slova potvrzuje i dopingový komisař Jan Zimmer. "Tento sport jednoznačně vede. Za posledních deset let byl u kulturistů pozitivní každý čtvrtý test." Ale dopuje se opravdu jen kvůli předvádění svalů? "Dost odhalených sportovců je také u silového trojboje a vzpírání. Ale procento je výrazně menší než u kulturistů," tvrdí Zimmer.

Vysoké dávky steroidů přitom mohou při dlouhodobém užívání nenávratně poškodit zdraví a za zvláště nebezpečný považují odborníci narůstající počet dopujících mezi mládeží.

"Podle průzkumu z roku 2004 má s podpůrnými látkami zkušenost čtvrtina mladých od 15 do 25 let, kteří chodí do posiloven. Sedm procent mladých je na těchto látkách závislých," říká šéf českého antidopingového výboru Jaroslav Nekola.

To znamená, že jde o tisíce mladých lidí. "Je jich znatelně víc než před deseti lety, kdy se dělal poslední podobný průzkum," dodává Nekola. Jiná čísla neexistují. Policie totiž prodej dopingu nesleduje.

Ministerstvo chce vězení pro dealery dopingu

Takové obchodování je podle českého práva trestným činem jen v těch případech, kdy se anabolika podávají nezletilým. Jinak jde jen o přestupek, který řeší správní úřad. "Zabýváme se pouze drogovým trhem. Z dopingu nás zajímají jen ty látky, které jsou na seznamu drog," potvrdil mluvčí Národní protidrogové centrály Břetislav Brejcha.

Ministerstvo školství spolu s Antidopingovým výborem to teď chtějí změnit. Do konce roku pošlou do parlamentu zákon, podle kterého by dealeři dopingu chodili do vězení. "Doping by se v Česku dostal pod dohled a kontrolu. Díky zákonu bude také konečně jasné, kdo bude černý trh s anaboliky povinně sledovat," říká Nekola.

To je pro prodejce i jejich zákazníky velký strašák. "Odebírá ode mě spousta policajtů a i ti na ten zákon nadávají, řekl v rozhovoru s reportérem MF DNES jeden z dopingových dealerů.

O tom, že by černý trh podporovali v roli kupujících i strážci zákona, nemá prý policejní prezidium žádné zprávy. "O ničem takovém nevím. Ani si nedovedu představit, že bychom se něčím takovým zabývali," řekl Jaroslav Hlaváček, který má na policejním prezidiu kontrolu policistů na starosti.

Největším odbytištěm anabolik jsou posilovny

Domněnky potvrzuje šéf antidopingové komise Nekola. "Steroidy logicky vyhledávají muži, kteří mají povolání, při němž potřebují sílu," říká s tím, že do této skupiny samozřejmě spadají i policisté. "Dále sem patří baroví vyhazovači a lidé z bezpečnostních agentur," dodává.

Největší odbytiště steroidů jsou však české posilovny a fitness centra. "Tady se tyto látky prodávají ve velkém, mohou se také přimíchávat do nevinně vypadajících iontových nápojů," říká Hlaváček.

Prodej tu však probíhá většinou v relativně úzkém okruhu známých a člověk "z ulice" do této společnosti pronikne až po delší době, kdy mezi ním a dealerem vznikne důvěra. Jak se však MF DNES přesvědčila, sehnat doping lze velmi snadno - přes internet.