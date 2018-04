Segedín, lečo nebo paprikáš. Zažijte maďarskou vášeň na talíři

Csemege, nebo csípös?

Mletá paprika dodává maďarským jídlům nezaměnitelnou barvu, chuť a aroma, ovšem jen za předpokladu, že s ní umíte dobře zacházet. Pokud chcete, aby vaše jídlo bylo opravdu chutné, především si pořiďte kvalitní papriku - prášek barvy škrábané cihly rozhodně žádnou parádu nenadělá. Tohle koření obsahuje veliké množství cukru, proto se rychle připaluje a pak hnědne a hořkne.

Aromatické látky a barviva papriky se rozpouštějí jenom v horkém tuku. Maďarské kuchařky ji proto sypou na připravený tukový základ mimo oheň a na sporák ji vrátí až po podlití jídla. Pak už si můžete vybrat, jestli chcete použít papriku csemege, sladkou lahůdkovou nebo csípös, pálivou. Výsledkem bude jídlo skvělé chuti.

Maďarská jídla jsou plná šťávy a chutí a dobře ladí s přílohami oblíbenými i v Česku. Vychutnáte si je s rýží i těstovinami, popravdě si ale žádný Maďar nedá k segedínu nebo ke guláši knedlík. Maďar, ten zvolí halušky nebo tarhoňu.

Pikantní dušené hovězí z trouby

Doba přípravy: 30 minut + vaření 120 minut

Množství: 4 porce

100 g anglické slaniny

2 červené cibule

2 stroužky česneku

3 malé chilli papričky

1 červená paprika

1 plechovka loupaných rajčat

1 kg hovězího zadního

hladká mouka

olej

1 lžička sladké papriky

sůl, pepř

1 lžička tmavého cukru

špetka skořice

100 ml červeného vína

100 ml zakysané smetany

čerstvá pažitka

1. Troubu předehřejeme na 150°C. Plátky slaniny pokrájíme na malé proužky. Cibuli a česnek oloupeme, cibuli nakrájíme na kostičky, česnek na plátky. Chilli papričky podélně rozpůlíme, vyškrábneme semínka a nadrobno nasekáme. Papriku, zbavenou semínek a středu, pokrájíme na proužky. Rajčata pokrájíme nadrobno.

2. Hovězí maso nakrájíme na kostky a obalíme je v hladké mouce. Na pánvi rozehřejeme trochu oleje, opečeme na něm slaninu a cibuli, přihodíme chilli papričky, česnek a orestujeme. Pánev stáhneme z plotýnky a směs promícháme s mletou paprikou. Obsah pánve přendáme do hrnce, ve kterém budeme maso dusit.

3. Kostky masa postupně opékáme na stejné pánvi na oleji, přendáváme do hrnce k cibuli a chilli papričkám.

4. Pánev se zbytky výpeku zalijeme trochou vody a zahřejeme, přelijeme do hrnce k masu a cibuli, přidáme pokrájená rajčata, šťávu z rajčat, sůl, pepř, cukr, skořici, podlijeme červeným vínem, vodou nebo vývarem, dobře promícháme a podusíme asi 80 minut.

5. Hotové maso ozdobíme lžící zakysané smetany a pažitkou.

TIP: Jako přílohu připravte halušky: Do velké mísy rozklepněte 2 vajíčka a přilijte 200 ml studené vody. Osolte a postupně přidávejte tolik hrubé mouky, abyste dostali měkké, ale ne moc lepivé těsto (podle kvality mouky to bude asi 400 g.) Pak přes síto na halušky protlačujte těsto do vařící osolené vody. Vařečkou odlepte ode dna a vařte, dokud halušky nevyplavou nahoru. Sceďte, propláchněte vodou a nechte dobře okapat.

Segedínský guláš

Doba přípravy: 30 minut + vaření 90 minut

Množství: 4 porce

800 g vepřového plecka

2 střední cibule

hladká mouka

3 lžíce sádla

sladká paprika

pálivá paprika

sůl

1 bobkový list

1/4 l vývaru 1 lžička rajského protlaku

300 g kysaného zelí

pepř

cukr

250 g kysané smetany

1. Omyté a osušené vepřové maso pokrájíme na stejně velké kostky. Cibuli oloupeme a nakrájíme na kostičky.

2. Kostky masa obalíme v hladké mouce, přebytečnou mouku oklepeme. V hrnci rozehřejeme sádlo, maso na něm opečeme, aby se zatáhlo. Opečené maso přendáme na talíř a na zbylém tuku orestujeme cibuli. Tu zaprášíme paprikou, promícháme a do hrnce vrátíme maso. Osolíme, přidáme bobkový list, podlijeme je trochou vody, pod pokličkou na mírném plameni dusíme asi 20 minut.

3. Ze zelí vymačkáme šťávu, kterou uchováme na dochucení guláše. Zelí překrájíme. Podušené maso podlijeme vývarem, přimícháme rajský protlak a dusíme další půlhodinu.

4. Do hrnce přidáme pokrájené zelí a společně dusíme, dokud není maso úplně měkké. Hotový guláš dochutíme solí, pepřem, lákem ze zelí, případně cukrem a podáváme se zakysanou smetanou ozdobenou sladkou paprikou.

TIP: Do vývaru na podlití guláše přidejte trochu vína.

Lečo s klobáskou

Doba přípravy: 20 minut + vaření 30 minut

Množství: 2 porce

800 g paprik (směs několika barev, z toho jedna menší pálivá)

400 g rajčat

1 cibule

1 stroužek česneku

100 g slaniny

2 klobásky

2 lžíce oleje nebo sádla

1 lžička mleté papriky

sůl

1 lžička rajského protlaku

1. Papriky omyjeme, podélně rozpůlíme, vyřežeme žebra, střed se stopkou, odstraníme semena. Pokrájíme na proužky. Pokrájenou pálivou papriku odložíme zvlášť. Rajčata omyjeme, rozpůlíme, vyřízneme bubáky a nakrájíme na plátky. Cibuli oloupeme, rozpůlíme a nakrájíme na měsíčky. Česnek prolisujeme. Slaninu pokrájíme nadrobno. Klobásky podélně rozpůlíme.

2. V širší pánvi rozehřejeme olej, orestujeme na něm slaninu, cibuli, vmícháme mletou papriku, zalijeme trochou vody, promícháme, přidáme pokrájenou sladkou papriku, osolíme a pod pokličkou podusíme asi 8 - 10 minut.

3. K podušeným paprikám přidáme rajčata, pálivou papriku, rajský protlak, česnek a dusíme, dokud není zelenina měkká.

4. Lečo rozdělíme na jednotlivé porce a ozdobíme opečenou klobáskou.

TIP: Uřízněte silnější plátky anglické slaniny a z jedné strany je nařízněte do hřebínku. Opečte a ozdobte jimi hotové lečo.

Kuřecí paprikáš

Doba přípravy: 20 minut + 50 minut vaření

Množství: 4 porce

1 kuře

1 větší cibule

2 rajčata

1 menší paprikový lusk

3 lžíce sádla

sladká paprika

pálivá paprika

hladká mouka

1 kelímek zakysané smetany

1. Omyté kuře naporcujeme. Cibuli oloupeme a nakrájíme na kostičky. Rajčata spaříme v horké vodě a oloupeme, nakrájíme na měsíčky. Papriku rozpůlíme, vybereme semena, vykrojíme střed a pokrájíme na proužky.

2. V hrnci rozehřejeme sádlo, orestujeme na něm pokrájenou cibuli, opečeme porce kuřete. Opečené kuře poprášíme mletou paprikou, krátce orestujeme, posypeme 2 lžícemi hladké mouky, zasmažíme. Do hrnce přidáme sůl, rajčata, papriku, podlijeme trochou vody a podusíme pod pokličkou doměkka.

3. Když je maso měkké, promícháme a prohřejeme je se smetanou. Podáváme s vařenými haluškami.

Grenadýr marš

Doba přípravy: 20 minut + 30 minut vaření

Množství: 6 porcí

3/4 kg brambor

1 velká cibule

3 lžíce sádla

1 lžička sladké papriky

1 lžička pálivé papriky¨

sůl

500 g těstovin (fleky)

1. Brambory a cibuli oloupeme, brambory pokrájíme na kostky, cibuli na kostičky.

2. V hrnci na rozpáleném sádle orestujeme cibuli, zasypeme paprikou a promícháme, stáhneme z plotýnky. Do hrnce s cibulí a paprikou přidáme pokrájené brambory, podlijeme vodou, přidáme sůl a podusíme doměkka. Z podušených brambor necháme odpařit přebytečnou tekutinu a mírně je roztlačíme šťouchadlem.

3. Ve slané vodě uvaříme fleky doměkka. Slijeme, necháme okapat. 5 Uvařené těstoviny vmícháme k bramborám s cibulí a paprikou a společně promícháme.

TIP: Podávejte s okurkovým salátem nebo s kyselou okurkou. Pokud máte rádi křupavou vrstvu ze šunkafleků, můžete tohle jídlo ještě zapéct v tenké vrstvě v pekáčku a pak je křupavé také. Použít můžete i brambory, co zbyly ze včerejška.