Šéfkuchař: Luxusem je pro mě klid a volnost přírody

Kniha

KRTEČEK

Krtek a kalhotky s vééélikánskýma kapsama, Krtek a autíčko nebo další historky o partě zvířátek znají všechny děti a líbí se i dospělým, kteří s nimi knížkou listují. Petr Horák je jedním z nich...

Vzhledem k tomu, že mám dvě malé děti, je po letech opět mojí nejčtenější knihou Krteček od Zdeňka Milera. Už padesát let tyhle krásné příběhy milují děti nejen u nás, ale všude ve světě... Jinak beletrii moc nečtu, mám raději literaturu faktu.

Hlavně o české historii nebo o Praze. Teď zrovna čtu po večerech Historii rybářství v Čechách a na Slovensku od pravěku až do roku 1990. Líbí se mi mimo jiné i proto, že se v ní dozvídám více o svém oboru – jak se u nás kdysi jednotlivé ryby připravovaly.

Knížky o krtkovi a jeho kamarádech vydalo například nakladatelství Albatros nebo Euromedia Group

Film

NA SAMOTĚ U LESA

Určitě Svěrákova a Smoljakova komedie Na samotě u lesa. I když je to třicet let starý film, jako by ho natočili dnes.

Základní věci mezi lidmi totiž platí pořád. A to ve městě i na venkově. Navíc je úžasně zahraný. Hlášky z toho filmu patří k našemu rodinnému humoru. Taky se mi líbí filmy Quentina Tarantina.

Člověk

ZDENĚK SVĚRÁK

Když pominu rodinu, tu asi nemyslíte... tak je to právě už zmíněný Zdeněk Svěrák. Mám ho rád mimo jiné proto, že se vždy hlásil k češství, že vždycky propagoval svou zemi. Jeho filmy jsou jednoznačně české. A taky neuvěřitelně lidské.

Místo

SLAPY

Musím se přiznat, že mě cizina moc neláká. Pracoval jsem v Rakousku, podíval jsem se do USA a projel kus Mexika, kam bych se znovu rád podíval. Ale nejlépe je mi u nás doma, v Čechách. Mé nejoblíbenější místo – ač to bude znít obyčejně – jsou Slapy, Stará Živohošť. Jezdil jsem tam deset let, mám na některá místa tam krásné vzpomínky a dnes se na Slapy vracím i s dětmi.

Jsem totiž nejšťastnější v přírodě, třeba v chajdě bez elektřiny. Pro mě luxus a pohoda neznamená zlatý šálek na kafe, ale třeba snídaně na terase. Nebo vstát ráno ve čtyři na ryby. Když se všechno ráno teprve probouzí, všichni ještě spí. Ten klid a neskutečná volnost, to je pro mě luxus.