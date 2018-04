Nemám ráda povrchní kontakty, říká šéfka Colours of Ostrava Holušová

Vizitka Zlata Holušová (54) se narodila v Praze, ale žije od dětství v Ostravě. Vystudovala český jazyk a dějepis na univerzitě v Brně. Po škole učila na gymnáziu v Bílovci, pracovala v Českém rozhlasu Ostrava, spoluvlastnila hudební klub Boomerang ve Stodolní ulici. Její první festival se v roce 1985 jmenoval Spirála, ale režim ho zakázal. Spolupracovala také na festivalu Folkový Kolotoč. Od roku 2002 pořádá Colours of Ostrava, letos se uskuteční od 12. do 15. 7. Za Colours of Ostrava má dvě hudební ceny Anděl, ocenění Evropská cena Trebbia, je členkou Akademie populární hudby a členkou Evropského fóra světových festivalů. Je vdaná, má dceru Terezu.



"Nemám ráda povrchní kontakty, přijde mi hrozně hloupé někam přijít a říct: Jsem Zlata Holušová, ředitelka festivalu, já se s vámi vyfotím a jděte si po svých. Je to umělé, hloupé. Než tohle, raději nic. Pokud si s někým nemohu povídat dvě tři hodiny, zajít s ním na večeři, zažít něco intenzivního, tak mě těch pět minut nezajímá," přiznává.

Původně avizovaná Björk letos účast na festivalu, který se v Ostravě uskuteční od 12. do 15. července, nakonec šedesát dnů před začátkem odřekla. Zlata Holušová to však vzala sportovně jako výzvu.

"Na takové situace musím být připravená, to se prostě stává. Někdy je to dokonce výzva, že ještě můžu hledat někoho jiného. Je to smůla, ale festival je jedna velká krize, pořád řešíte nějaké změny. A kdyby mě sejmulo, že nám Björk odřekla, tak tuhle práci nemůžu dělat," říká Zlata Holušová.

Svůj vůbec první festival uspořádala Zlata Holušová v roce 1985, ale komunisté ho dva dny před vypuknutím zakázali. Později se do pořádání hudebních produkcí zapojila i její rodina, nejdříve manžel, pak i dcera. Teď už pomoc odmítají, festival si chtějí užívat jako diváci.

"Když jsme začínali, manžel pracoval se mnou, pomáhal mi. Jeden čas všechny kapely spávaly u nás doma a člověk nevěděl, na koho tam narazí. To byly krásné začátky," vzpomíná Zlata Holušová.

Jak moc náročné je dostat do Ostravy hvězdy zvučných jmen? "To je pokaždé úplně jiné, jeden rok je to strašně těžké a nemůžete sehnat slavná jména, jiný rok si můžete vybírat. Nikdy se nic nechová stejným způsobem. U kapel vždycky záleží na tom, kdo zrovna jede turné, protože ačkoliv se zdá, že výběr je obrovský, tak pokud jde o hvězdy, je vlastně jen takových padesát jmen, o která se v tom roce pere dvě stě festivalů," říká.

Přesvědčit je, aby si vybraly právě Colours of Ostrava, Zlata Holušová přirovnává k šachové taktice. "Dáváte agentům nabídky, ale nemůže jich být zase moc, protože když už vám kývnou, není možné přijít a říct: My už o vás nestojíme, sehnali jsme někoho jiného."

Takže jde o směs šachů, diplomacie, rozvažování, riskování. "A nikdy dopředu nevíte, kolik kdo stojí. Něco nabídnete a čekáte, zda jsou hvězdy ochotné za tu částku vystoupit, nebo ne," vysvětluje Zlata Holušová.