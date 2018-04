Čočka je normálně čirá, což je důležité pro průchod světelných paprsků do oka, které jsou registrovány světločivnými buňkami na sítnici a dále cestou optického nervu přivedeny do mozku, kde vzniká obraz, který si potom uvědomujeme. Hromaděním proteinů uvnitř čočky dochází k jejímu zakalení, což vede ke zhoršení průchodu paprsků do oka a tak i zhoršení zraku.

Typy katarakty:

senilní – je způsobená stárnutím

vrozená – způsobená infekcí během vývoje plodu

sekundární – vzniká jako důsledek jiných nemocí ( diabetes) nebo díky dlouhodobé expozici toxickým vlivům, lékům (kortikosteroidy, diuretika) či různým typům záření traumatická katarakta – způsobená poraněním oka

Koho se tato nemoc týká?

Ve většině případů se vyskytuje u lidí starších 55–60 let jako projev přirozeného stárnutí oka a po sedmdesátce jím trpí 90 procent populace (hovoří se o stařeckém šedém zákalu). V posledních desetiletích ale roste počet mladších pacientů, u nichž se katarakta objeví ještě před 50. narozeninami. Předpokládá se vliv dědičnosti, ale předčasné zakalení čočky není dosud uspokojivě vysvětleno.

Jak se šedý zákal projevuje?

Zkalené, zamlžené nebo zastřené vidění, krátkozrakost, změny při vnímání barev, zvláště žluté, oslňování při řízením auta v noci, nepříjemné vnímání prudkého světla, dvojité vidění a dočasné zlepšení vidění do blízka.

Prevence a léčba

Oční lékař vyšetří váš zrak a rozhodne, zda budou pro korekci této vady stačit brýle nebo je-li vhodnější operace. Jedná se o chirurgický zákrok prováděný ambulantně pod lokálním umrtvením postiženého oka. Vadná čočka je rozdrcena ultrazvukem, z oka vyjmuta a nahrazena plastikovou. Operace trvá 45 – 60 minut, samotný chirurgický zákrok ale jen 10 minut. Rána je široká do tří milimetrů takže se nemusí šít.

Neexistuje žádné preventivní opatření, pouze je nutné ve starším věku docházet na pravidelné kontroly k očnímu lékaři. Lidé s cukrovkou by měli být vyšetřováni každý rok.