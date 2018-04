Sedmero myšlenek, po kterých se tloustne

Znáte ten tenký sugestivní hlásek, který vám čas od času napovídá do ucha a než se vzpamatujete, už do sebe cpete druhý zmrzlinový pohár? U mnoha lidí, kteří mají problémy s hubnutím, tkví totiž hlavní problém ve způsobu myšlení, uvádí server msn. Změňte myšlenky, které likvidují vaši štíhlou linii.

Myšlenka č. 1: "Když už jsem si dal/a smažák, mohu si dát i hranolky."

"Pokud uvažujete stylem: stejně jsem se provinil/a proti zdravé stravě, tak už je to jedno, děláte velkou chybu," říká Janet Polivyová, profesorka psychologie na univerzitě v Torontu. Tento typ myšlenek je typický pro ty, kteří nedokážou držet striktní dietu a jakmile se jednou prohřeší, mají pocit, že už žádná další snaha nemá cenu. Abyste se tomuto scénáři vyhnuli, je nutné znovu definovat svou představu o zdravém stravování. Dovolte si čas od času malý výživový hřích, který vyvážíte množstvím zeleniny a ovoce. Nebudete mít také výčitky svědomí a déle si udržíte svou motivaci k hubnutí.

Myšlenka č. 2: "Dám si jen tento jeden koláček/chips/chlebíček."

"Jeden koláček, chlebíček nebo jakákoli další chuťovka se může snadno zvrtnout v tisíc a víc kalorií, pokud se nedokážete ovládat a spořádáte jich celý tác," varuje nutriční terapeut Stephen Gullo. Doporučuje, abyste k sobě byli upřímní a promítli si, jak jste reagovali na své oblíbené jídlo v minulosti. Možná zjistíte, že jakmile jste si dali jeden smažený brambůrek, dostali jste neodolatelnou chuť na další a nepřestali jste, dokud ve vás nezmizel celý sáček. Pokud své stravovací návyky zanalyzujete skutečně upřímně, přijdete možná na to, že jedna kostička hořké čokolády dokázala uspokojit vaši touhu po sladkém stejně dobře jako čokoládová kobliha.

Myšlenka č. 3: "Partnerovi se nelíbí moje postava, tak bych asi měla začít cvičit."

"Jestliže toužíte zhubnout jen kvůli neomaleným poznámkám svého okolí, výsledkem bude téměř jistě jen ještě větší frustrace a nulové sebevědomí," říká Marlene Schwarzová z Yale Center for Eating and Weight Disorder. Hubnout byste měli zásadně jen kvůli sobě samým. Sedněte si a v klidu si na papír napište seznam výhod, které vám přinese hubnutí. Pokud seznáte, že skutečně chcete zhubnout, zapojte do dietního režimu i svého partnera; navrhněte společné zdravé týdenní menu nebo si místo obligátní televize vyjděte večer na společnou procházku.

Myšlenka č. 4: "Hubnout v zimě je k ničemu. Počkám s hubnutím do plavek."

Studie National Institutes of Health, které se zúčastnily dvě stovky dospělých, ukázala, že v průběhu prázdnin přibrala naprostá většina respondentů jedno kilo. V následujícím roce se tento trend opakoval a stejně tak i v příštím roce. Odborníci doporučují, aby lidé nezačínali hubnout až v době, kdy se blíží doba dovolených a prázdnin, protože jsou pak v mnohem větším stresu a hubnutí se většinou nezdaří tak, jak si dotyčný představoval. Mnohem výhodnější je představovat si sama sebe v plavkách v průběhu celého roku a hubnout průběžně.

Myšlenka č. 5: "Tloušťku máme v rodině, tak stejně nezhubnu."

"Genetika sice determinuje rozložení tuku v těle, ale za svůj váhový průměr a hlavně fyzickou kondici si odpovídá každý sám," tvrdí Edward Abramson, nutriční terapeut. Místo toho, abyste se trápili tím, že se nemůžete vejít do miniaturní velikosti šatů, se zaměřte na zlepšení své fyzické kondice. Jestliže máte skutečně obezitu v rodině, máte v rodině pravděpodobně také sklony k diabetu, srdečním onemocněním a dalším chorobám, které jsou s obezitou spojené. "Je nutné rozlišovat mezi váhou a tělesným zdravím. Výzkumy dokazují, že lidé, kteří jsou silnější, ale mají dobrou fyzickou kondici, žijí déle než lidé, kteří mají sice normální váhu, ale nejsou tělesně fit."

Myšlenka č. 6: "Po vyčerpávajícím cvičení si mohu dopřát dvojitý cheeseburger."

"Naprostá většina lidí nadhodnocuje množství kalorií, které v průběhu dne i při cvičení spálí," říká Brian Wansink, dietolog. Aby žena, která má 63 kilo, spálila dvojitý cheeseburger, musela by běžet rychlostí 8km/h víc něž 60 minut. Přestaňte se odměňovat jídlem. Po namáhavém cvičení si raději slibte relaxační pěnovou koupel nebo klidnou hodinu s oblíbenou knihou.

Myšlenka č. 7: "Odpolední únavu zaženu něčím sladkým."

Cukroví a ostatní sladkosti mají jen velmi malou výživovou hodnotu a destabilizují krevní cukr. Výsledkem toho bude jen o to větší únava a chuť na sladké, která se po chvíli dostaví. Abyste zažehnali chuť na sladké, která se odpoledne často dostavuje, dejte si minisvačinku přibližně půl hodiny předtím, než vás obvykle přepadne záchvat hladu. Pokud se najíte dřív, než se budete cítit úplně bez energie a vyhladovělí, lépe odoláte chuti na sladké a budete si moci dát jídlo, které vás udrží syté až do večeře. Odborníci doporučují například nízkotučný sýr, natvrdo uvařené vajíčko nebo kelímek nízkotučného jogurtu.