Sedmadvacet tipů, jak vypadat mladší

1. OPATRNĚ S MAKE-UPEM

Žádné líčení nezakryje vrásky, ale existují způsoby, jak je zmírnit. Zapomeňte na rady typu: čím víc chcete schovat, tím hutnější make-up si pořiďte. Mladšího zjevu dosáhnete naopak tekutými druhy make-upů. Sázejte na osvědčené značky, protože jejich výrobky garantují, že se vám podaří docílit rovnoměrné barvy pleti. Při samotném líčení nanášejte make-upu jen málo a pořádně jej rozetřete, nejlépe houbičkou či štětcem. Vyzkoušejte minerální pudry - dobře kryjí.

Tip profesionálů:

Make-up i pudr otestujte na vnitřní straně zápěstí. U toho pravého má testované místo stejnou barvu jako okolní kůže, jen rovnoměrnější.

2. ZVÝRAZNĚTE OČI

Klasický fígl, jak něco zamaskovat, spočívá v upoutání pozornosti jinam. Vizážisté proto radí - přitáhněte zájem k očím - rozsviťte je. Nejdřív zamaskujte kruhy pod očima, existují speciální korektory určené přímo k tomuto účelu. Vyhoďte barevné řasenky a vraťte se ke klasické černé nebo hnědé. Ty totiž oči opticky zvětšují a zdůrazňují bělmo, které rozzáří barvu duhovky. Stíny používejte matné. Perleťové by zvýraznily vrásky kolem očí. Barevně spíše světlejší, oči pak vypadají větší.

3. LESK JAKO BLESK

Čím starší jste, tím světlejší rtěnku si vybírejte. V tmavších působíte přísněji, rty vypadají menší. Světlé rtěnky, zvlášť s mokrým efektem, rty zvětšují a dodávají obličeji jemnější výraz. Vsaďte na lesky - dodávají rtům plnost. A naučte se používat konturovací tužku - světlou, třeba tělovou. S přicházejícími roky se totiž kolem úst objevují vrásky, do nichž se rtěnky s oblibou vpíjejí. Takhle tomu zamezíte.

4. POŘIĎTE SI BRÝLE

Navštivte očního lékaře nebo optometra. Je totiž víc než pravděpodobné, že s přibývajícím věkem budete potřebovat brýle - ať už na blízko, nebo na dálku. Určitě se jich nebojte. Dobře vybrané obroučky dovedou ubrat léta, jděte po moderním designu a vyhýbejte se tmavým barvám. Zároveň se zbavíte jedné z příčin vějířků vrásek kolem očí, díky dobře naměřeným dioptriím totiž konečně přestanete mžourat. Ze stejného důvodu noste sluneční brýle, kdykoliv slunce zazáří.

5. UDRŽUJTE SI VÁHU

Pokud trpíte nadváhou, snažte se shodit aspoň pár kil. Obézní lidé vypadají starší. Na druhou stranu se nesnažte zhubnout rychle a drasticky, odnesla by to (kromě zdraví) i vaše kůže. A nemusíte vypadat zrovna jako Twiggy - koneckonců se říká, že ve zralém věku si musíte vybrat mezi zadnicí a obličejem. Buď budete superštíhlá, nebo skoro bez vrásek.

6. ITÁLIE NA TALÍŘI

Odborníci doporučují středomořskou stravu - spoustu ryb, malé množství jiného masa, hodně zeleniny a ovoce, kvalitní oleje. To vše má prokazatelně dobrý vliv na vaše zdraví, zažívání a tím i postavu. Účinnými bojovníky proti stárnutí jsou antioxidanty, které jsou obsažené i v zeleném a černém čaji, kávě a vínu. U nich ovšem platí - používat s mírou.

7. VSAĎTE NA ZELENOU

Zařaďte zeleninu do svého jídelníčku pětkrát denně. Má totiž spoustu výhod - minimum kalorií, hodně vlákniny, která vám zajistí trávení jak z partesu, a nálož vitaminů a minerálů, jež jsou bohatým zdrojem antioxidantů - tedy aktivních bojovníků proti škodlivým volným radikálům. Takže zvlášť na jaře sáhněte po všem, co najdete u svého zelináře (nejlépe z místních zdrojů).

8. JEDNOU TÝDNĚ ODLEHČETE

Zkuste si jednou týdně půst. A to buď absolutní, kdy budete celý den pouze pít vodu, bylinkové čaje a čerstvé zeleninové šťávy, nebo stačí i mírnější varianta, kdy si povolíte buď zeleninu, nebo ovoce či vařenou rýži natural. Pokud tělo není zatěžováno trávením, může se zaměřit na regeneraci a očistu. Nic nepřichází dovnitř a všechno může ven. Navíc si budete snadněji držet váhu.

9. OKOŘEŇTE SI ŽIVOT

Kurkuma, skořice, zázvor, tymián, šalvěj nebo kousek tmavé čokolády - tyto pochutiny obsahují látky, které chrání pleť před záněty. Kmín, koriandr, bazalka, majoránka či fenykl zase podporují trávení, chilli snižuje cholesterol v krvi, česnek je výborný bojovník proti různým virům a bakteriím.

10. ZAPOMEŇTE NA PŘÍLIŠ VÝRAZNOU BARVU

I když jste třeba velká milovnice indiánek, od jistého věku vám barva a la Nšo-či připíše hezkých pár let navíc - nevypadá totiž přirozeně a navíc v rámu havraní kštice více vyniknou vrásky a nedostatky pleti. Stejně tak výrazné odstíny jako sytě rezavá nebo platinová blond. Raději vycházejte ze své původní barvy a doplňte ji jemným melírem - na plavé vlasy blond, na tmavé mahagon.

11. MLADÉ VLASY = ZDRAVÉ VLASY

Se zlámanými, suchými či poškozenými vlasy vypadáte starší. Takže o ně pečujte - používejte kvalitní regenerační přípravky, pořiďte si speciální péči přesně pro ten typ problému, kterým vaše ozdoba hlavy trpí.

12. VLASY DO ČELA A ROZCUCHAT

Dobrý sestřih dokáže konkurovat liftingu. Buďte rozpustilá. Zapomeňte na natupírovanou helmu zpevněnou tunou laku na vlasy. Ležérní rozcuch působí přirozeně a mladistvě. Pryč od mikáda. Všechny vlasy v jedné délce působí přísně, a tudíž vypadáte starší. Nechte si vlasy hlavně kolem obličeje stupňovitě sestříhat. Pramínky vlasů sčesané do čela zakryjí vrásky.

13. NEŠETŘETE NA KRÉMECH

Kupte si krémy adekvátní vašemu typu pleti, věku i příležitosti. Čím zralejší pleť, tím více potřebuje různé výživné a regenerační ingredience. Opravdu není rozmařilost mít noční a denní krém, oční krém, peelingový přípravek a čas od času speciální pleťovou masku. Krémem ale neplýtvejte, lepší je úsporná, ale pravidelná péče.

14. ZMĚNA JE ŽIVOT

Jestliže vaši hlavu zdobí už roky pořád jeden a tentýž osvědčený sestřih, změňte ho. Asi už nebude nejmodernější, možná se vám trochu pozměnil tvar a výraz obličeje a starý model se k vám už prostě nehodí. Navíc když se zničehonic objevíte v novém sestřihu, lidem bude automaticky připadat, že vypadáte lépe. Jen málokterá žena po čtyřicítce vypadá s dlouhými vlasy mladě, takže - copy pryč. Ale nepřežeňte to: krátké střihy sice omlazují, ale extra krátké zase působí příliš tvrdě. Vlny nechte odplout -bohaté lokny ve vyšším věku nepůsobí věrohodně.

15. RUCE JAKO ZE SAMETU

Říká se, že ruce prozrazují věk. Takže pokud chcete omladit, musíte myslet i na ně. Základní pravidlo platí: kdo maže, ten jede. Pořiďte si speciální krém, který není příliš mastný, noste jej stále s sebou a mažte si ruce co nejčastěji. Čas od času si večer dopřejte superpéči: ohřejte olej na teplotu těla, nalijte jej do misky a vnořte do něj ruce. Vydržte aspoň deset minut. Pak si natáhněte bavlněné rukavice. Ráno budete mít ruce jako dvacítka. Upusťte od superdlouhých a nápadně nalakovaných nehtů nebo výrazných ozdob. Nalepené kamínky, černá či krvavě rudá barva nebo nehty délky lvích drápů se hodí do rockového klubu nebo pornofilmu. Ideální je přirozená manikúra, třeba francouzská.

16. DŮSLEDNOST SE VYPLÁCÍ

Zvlášť při péči o pleť. I když si totiž koupíte ten nejúčinnější vyhlazovač vrásek, pokud si na něj vzpomenete jen občas, nemůžete čekat žádnou změnu, natož malý zázrak. Disciplína musí být. Vaše kosmetické minimum: ráno i večer použít příslušný krém, každý večer se pořádně odlíčit, jednou týdně provést jemný peeling, občas aplikovat výživnou masku.

17. PLEŤ "NACUCANÁ" VODOU VYPADÁ HLADŠÍ A RŮŽOVĚJŠÍ

Jestli máte suchou pleť, pořiďte si kromě krému i hydratační sprej a používejte ho v průběhu dne. Hydratovat zevnitř i zvenku. Pleť potřebuje vlhkost, zvlášť ta starší. Jestli chcete vypadat svěže, měla byste pít hodně vody, čímž povzbudíte regeneraci buněk zevnitř, a používat kvalitní hydratační přípravky.

18. VÝSTAVNÍ NOHY

I kdyby se vám nakrásně podařilo zachovat si štíhlé a elegantní gazelí nožky, musíte o ně pravidelně pečovat. Jinak se "ozdobíte" zatvrdlou kůží, popraskanými patami, mozoly nebo kuřími oky. Používejte proto pravidelně krém - stačí nohy pořádně namazat, obléci si na noc bavlněné ponožky a ráno se nestačíte divit. Pořiďte si pemzu nebo speciální rašpli na nohy a obrušujte ztvrdlou kůži. Nejúčinnější je to nasucho, třeba nad vanou. Čas od času si zajděte na pedikúru - pomohou vám s věcmi, které sama doma nezvládnete. Pokud máte vážnější problém, objednejte se k podiatrovi.

19. INVESTUJTE DO VÝSTŘIHU

Ať už si libujete v odvážně střižených tričkách či ne, svému dekoltu byste měla věnovat zvýšenou péči. Kůže je v těchto místech totiž jednou z nejcitlivějších a nejtenčích na těle vůbec. Na mytí nepoužívejte mýdlo - vysušuje, pořiďte si sprchové oleje s pH 5,5. Jednou týdně zkuste masáž dekoltu studenou sprchou. A denně mazat, mazat a mazat.

20. CHRAŇTE SE PŘED SLUNCEM

Sluneční paprsky způsobují stárnutí pleti až z osmdesáti procent. Útočí totiž na buněčnou DNA a na škárová vlákna ve spodní vrstvě kůže a výsledkem jsou pak předčasné vrásky, oslabená, méně pružná pokožka a pigmentové skvrny. Tyto změny se už samy nikdy nenapraví. Proto používejte ochranné krémy s UV filtry - a to každý den i ve městě. Je třeba chránit se neustále, jakmile slunce vysvitne, nejen v letních vedrech.

21. POPŘEJTE SI DOBROU NOC

Zdravý spánek je účinný bojovník proti přibývajícím létům. Mezi polštáři totiž váš mozek zpracovává uplynulý den, odbourává stres, produkují se růstové hormony, tělo doplňuje sílu a posiluje imunitní systém, intenzivnější je i látková výměna. A na spánek si pořádně zatměte - během spánku za tmy se v těle tvoří melatonin - hormon mládí, který brání hromadění volných radikálů. Důležité je i spát dostatečně dlouho, podle expertů je ideální sedm hodin spánku.

22. VÍTR V ŠATNÍKU

Neoblékejte se jako usedlá teta. Nemusíte chytat všechny výstřelky, ale některými módními věcmi se inspirujte. Džíny, džínová sukně, vypasovaná trika - to můžete nosit i ve vyšším věku. Nebojte se barev, zvlášť horní části oblečení by měly být světlejší. Černá v blízkosti obličeje přidává roky. A kupte si podprsenku na míru, netipujte ji od oka, nechte si poradit. Ta pravá totiž dokáže skoro zázraky, a to jak s velikostí, tak tvarem.

23. CVIČTE MOZEK

Samozřejmě, že náš mozek taky stárne, ale my můžeme ovlivnit, jak rychle. Zadržte čas tím, že se začnete učit cizí jazyk nebo se třeba přihlásíte do kurzu francouzské kuchyně. Hrajte hry náročné na pozornost (šachy, scrabble, monopoly), luštěte křížovky či sudoku. Během nákupu v supermarketu si z hlavy počítejte, kolik zaplatíte u kasy.

24. MYSLETE MLADĚ

Pokud se vy sama budete považovat za starou, budete staře i vypadat. Takže si zakažte používat věty typu: "V mém věku..." Berte si inspiraci od mladších ročníků - třeba v tom, co letí, na co se chodí, co se nosí. Snažte se mít kolem sebe aspoň čas od času mladší lidi, pokud takové kamarády nemáte, nestyďte se hledat si je třeba na internetu. Různých diskusí a chatů je tam habaděj a určitě si tam najdete spřízněné duše. A nebraňte se zábavě: vše, co vám vyloudí úsměv na tváři, je ten pravý "antiageing" program.

25. BÍLÝ ÚSMĚV

Zuby věkem žloutnou, vrstva zubní skloviny se postupně zmenšuje a začíná prosvítat vnitřek zubů. Poraďte se se svým stomatologem, který způsob bělení je pro vaše zuby nejlepší. A kromě kartáčku se naučte používat i dentální nit a mezizubní kartáček.

26. ÚTOK SEXEM

Člověku prospívá nejen láska duševní, ale také sex. Je ideální obranou proti infarktu, uvolňují se při něm sexuální hormony, které chrání srdce. Tělo produkuje mnohem víc hormonu štěstí - endorfinu, takže se cítíte báječně. Během milování je i prokrvení až 18krát intenzivnější, zvyšuje se přísun kyslíku a z těla se tak rychleji dostávají odpadní látky. Sex funguje i jako prevence proti celulitidě a křečovým žilám.

27. ROZHÝBEJTE SE

Pravidelný pohyb je nutnost - kondice se lepší, svaly se rýsují a dopad na zdraví je neuvěřitelný. Pokud jste spíš typ kavárenského povaleče, určitě třeba ráda tančíte nebo chodíte pěšky.