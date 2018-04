Sedm znamení, že se oblékáte jako hipster

Hipsteři Hipsterská móda zahrnuje upnuté kalhoty jak u žen, tak u mužů, flanelové košile, svetry a stará saka nebo kšandy. Časté jsou obří vlněné čepice i v teplejších obdobích. Stejně jako brýle s průhlednými nedioptrickými skly a výrazné obroučky. Hipsteři většinou studují, nejčastěji humanitní vědy, a často se zdržují v kavárnách, na vernisážích, výstavách a koncertech širší veřejnosti neznámých umělců. viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Hipster

Dříve to byli hippies, teď jsou to hipsteři, kdo rozděluje společnost. Jedni je obdivují za jejich bezprostřednost a sebevědomí, druzí jim ze stejného důvodů nemohou přijít na jméno. Fenomén hipsterů už existuje nějaký ten pátek, a přestože všichni tak nějak tušíme, o co jde, jasno v tom většinou nemáme. A leckdy v tom nemají jasno ani ti, kterých se to týká.

Existuje ale pár spolehlivých indicií, podle kterých je zaručeně poznáme. Od míst, kde se vyskytují, až po styl oblékání. Zatímco na vesnicích jsou hipsteři ohrožený druh, ve městech na ně narážíme na každém rohu. Zejména nejpopulárnější kavárny ve městech jsou jich plné. Jedná se o mladé lidi, kterým je většinou něco mezi 20 až 30 roky a kteří se snaží působit originálně. V obnošeném oblečení ze sekáče a s kelímkem kávy v ruce.

1 Sekáč místo nákupního centra

Vyhýbáte se obchodním domů obloukem? Nemůžete projít kolem sekáče, aniž byste nakoukli dovnitř? Tak to je vám hipster filozofie bližší, než tušíte. Hipsteři si svůj šatník staví na vintage a retro věcech, co najdou v obchodech z druhé ruky. A také na tom, co objeví ve skříních po prarodičích. Dokážou to zajímavě kombinovat s věcmi od mladých designérů či designérskými kolekcemi známých značek. A jsou patřičně hrdí, že jejich styl je originální a nejde škatulkovat. Přitom je ostatní už dávno zaškatulkovali.

2 Potrhané džíny

V hipsterském podání ani tak nezáleží na střihu a na barvě jako na počtu děr. Povinná je minimálně jedna díra na každém koleni, větrací otvory na stehnech či lýtkách jsou pak žádoucím detailem.

3 Kožené kotníčkové boty

Boty v motorkářském stylu vzbuzují respekt a značí nezávislost. Přesně to od nich očekávají i hipsteři. Navíc se dají libovolně kombinovat s džínami, sukní, šortkami nebo třeba overalem. Tyhle boty jsou zkrátka cool.

4 Kostka

Pamatujete na devadesátky a černo-červené flanelové košile? Tak přesně tyto kostky se vrací a s nimi další barevné kombinace. Vedle košil nešlápnete vedle ani s cardigany či plátěnými kalhotami nebo sukní.

5 Brýle a klobouk

Ani jedno vám nesmí chybět. Za žádných okolností. Ani když je pod mrakem, fouká vítr, nebo se zrovna chystáte do Národního divadla. Protože bez brýlí a klobouku nebude outfit dokonalý. Skuteční hipsteři nosí místo slunečních brýlí pouze průhledná nedioptrická skla.

Klobouk i výrazné brýle patří k hipsterské uniformě.

6 Šátek

Ještě důležitější doplněk, než jsou brýle či klobouk, je pořádně dlouhý šátek. Okolo krku si ho lze zavázat na několik způsobů, a když to nebude stačit, dá se jím omotat i jiná část těla. Fantazii se v tomto případě meze nekladou. Navíc se šátky dají skvěle kombinovat s téměř jakýmkoliv outfitem.

7 Androgenní sestřih

K ležérnímu outfitu patří i správný streetwearový sestřih. Některé dívky zjistily, že dlouhé vlasy pro ně nejsou tou nejpohodlnější volbou, a zvolily praktického ježka. Dost často je to podobný účes, jaký má i jejich přítel. Podobnou symbiózu lze najít i u vlasatých párů. Stojí-li zády k vám a mají-li na sobě podobné oblečení (to se stává dost často), je snadné si dvojici heterosexuální splést s lesbickou. Pokud je oslovíte jako dívky, připravte se na trapný moment, až se na vás otočí ten s plnovousem.