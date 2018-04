Sedm věcí, které vaši vaginu nepotěší: dětský olej, mýdlo ani sedlo

Pochva neboli vagina je stále opředena mnoha tajemstvími a pověrami. Pravdou je, že této supercitlivé části ženského těla vděčíme za potěšení při sexu, za její samočistící funkci a schopnost roztáhnout se na velikost melounu, když se rozhodneme mít dítě.



Nejen z těchto důvodů bychom se o ni měly starat a snažit se jí zbytečně neubližovat. Přečtěte si sedm věcí, na které byste si měly v zájmu zdraví vaší vaginy dát pozor.

1. Propocené oblečení po cvičení

Nechce se vám po hodině jógy či aerobiku převlékat? Děláte chybu. Propocené kalhoty totiž přispějí k rychlejšímu množení bakterií v oblasti rozkroku, a pokud se bakterie dostanou dovnitř pochvy, mohou podle doktorky Mary Jane Minkinové z Yale School of Medicine způsobit kvasinkovou infekci. Ta radí, po cvičení se co nejrychleji převléknout, a dát si rychlou sprchu.

Rovněž gynekolog a sexuolog Luděk Fiala vysvětluje, že prostředí zevních rodidel a pochvy patří k místům vlhké zapářky, kde za určitých okolností je možné, aby se poševní infekce relativně rychle objevila.

„Věc může začít například banální oděrkou při některých sportech - veslování, cyklistika, apod., a to v oblasti zevních rodidel a díky následnému zapaření se infekce může rozšířit do pochvy nebo i na ústí močové trubice a dál do močového měchýře. Jindy se zase mohou dostat některé patogenní zárodky z konečníku přes hráz až zevním rodidlům a dál do pochvy,“ uvedl gynekolog Fiala, který však podotkl, že sport či fyzická námaha patří nebo by měly patřit k běžnému životu a není důvodu, proč by měly okamžitě vést k vaginální infekci.

„Jinou věcí ale zůstává, v jaké stavu je náš organismus. Jestli není oslaben velkou fyzickou zátěží, předchozí nemocí nebo používáním antibiotik nebo zda při sportování užíváme vhodné prádlo či další vhodné sportovní oděvy a pomůcky,“ dodal doktor Fiala.

2. Jízda na kole s tvrdým sedlem

Cyklistika je velmi populární sport, kterému holduje mnoho žen. Pokud i vy patříte mezi nadšené cyklistky, nebo si jen občas rády vyrazíte na kolo či na spinning do fitnesscentra, vždy zkontrolujte, zda je sedlo u kola dostatečně pohodlné a měkké.

V opačném případě vám hrozí nepříjemné pocity zatuhlosti a znecitlivění vašich intimních partií, jelikož tvrdé sedlo stlačuje nervy a krevní cévy ve vašem rozkroku. Podle některých odborníků to může časem vést až ke snížení citlivosti genitálií. Podle serveru womenshealthmag.com přišli vědci z Yaleské univerzity ve své studii z roku 2012 také na to, že při spinningu je nejhorší, pokud jsou řidítka kola níže než sedadlo.

3. Zdobení šlehačkou nebo čokoládou

Sexuální fantazie mají nekonečně mnoho podob a mezi časté z nich patří i potírání těla nejrůznějšími pochutinami, nejčastěji rozpuštěnou čokoládou či šlehačkou. Pokud je i vaší touhou naservírovat se partnerovi ozdobená sladkou čokoládou, snažte se lepivou hmotu udržet v dostatečné vzdálenosti od vašeho rozkroku. Podle doktorky Mary Jane Minkinové by totiž cukr ve vagině mohl zamávat s vašimi hodnotami pH a přivodit kvasinkovou nebo jinou infekci.

Co pomohlo? Nejen gynekologické problémy se probírají na diskuzním fóru eMimino.cz.

„Mykózu, tedy plísňové nebo kvasinkové onemocnění, většina žen již z vlastní zkušenosti zná. Projevuje se svěděním, pálením, někdy i při močení a často hrudkovitým, tvarohovým výtokem. Na ně často nasedne bakteriální infekce a problém je na světě,“ vysvětlil gynekolog Fiala, který dále upozornil, že ne vždy jde o klasickou mykózu, protože přemnožení laktobacilu, bakterie, která se normálně v pochvě vyskytuje a pochvu chrání, se za určitých okolností může přemnožit, a pak vyvolává příznaky velmi podobné mykóze. Podle doktora Fialy je pak na místě kultivace, která jednoznačně určí typ onemocnění a následnou citlivost na ten nejvhodnější lék.

4. Dětský olej místo lubrikantu

Při milování nemají lidé vždy po ruce lubrikační gel, tak sáhnou po všem kluzkém, co je momentálně po ruce. Často je to právě dětský olej, nebo jiné kosmetické produkty. Za to vám však vaše vagina rozhodně nepoděkuje.

Jak vysvětlila doktorka Minkinová z Yale School of Medicine, lubrikanty na bázi oleje jsou hustší a hůře se vymývají, takže mohou uvíznout v pochvě spolu s bakteriemi. Nepříjemný zánět pak na sebe nenechá dlouho čekat. Doktorka Minkinová radí držet se osvědčených lubrikantů na silikonové nebo vodní bázi, které se snadno vymývají a nedráždí citlivé poševní prostředí.

5. Sexuální experimenty s ovocem či zeleninou

Výživoví poradci sice doporučují pět porcí ovoce a zeleniny denně, nicméně tím myslí konzumaci ústy, nikoli je využít jako sexuální pomůcky. Jak řekl doktor Fiala, sexuální praktiky spojené se zaváděním či používáním některých pomůcek jsou známy již od nepaměti. U některých párů se stávají součástí jejich standardního sexuálního vzrušení a následného styku, jindy je to snaha o experiment, nutkání zkusit něco nového, neotřelého. A tak jsou občas gynekologové nuceni zbavit ženu „zapadlé hračky“ či pomůcky nebo její části. Doktor Fiala však varoval, že v některých případech může dojít i k poranění.

„Samostatnou kapitolou je používání některých druhů ovoce a zeleniny. To se pak v kombinaci s nějakým ´pseudolubrikantem´ typu šlehačka či jogurt případně alkoholem, jako je šumivé víno, ale i silnější destiláty, může stát součástí nepříjemného poranění nebo lokálního zánětu,“ vysvětlil gynekolog a sexuolog Luděk Fiala, který dodal, že mezi další komplikace patří stav, kdy si žena neumí sama z pochvy ovoce nebo jeho zbytky odstranit.

Problémem mohou být podle něj také alergické reakce. Častým alergenem jsou v tomto směru například jahody, které mohou vyvolat akutní alergickou reakci, s následným urgentním ošetřením. Alergickou reakci může vyvolat i postřik, pokud nebyl před „použitím“ dostatečně omyt. Dokonce ani muži někdy nejsou vyňati v rámci partnerských aktivit z různých poranění či zdravotních komplikací.

„Ale jako ve všem, co nás v životě provází, je třeba znát tu správnou míru. A přestože je při sexu překrvení pohlavních orgánů samozřejmostí, je i tady zcela nezbytné, pokusit se, alespoň v některých případech, myslet hlavou a nikoliv jimi,“ radí doktor Fiala.

6. Tetování intimních partií

Přemýšlíte, kam si na těle nechat vytetovat další obrázek a napadlo vás ozdobit si svůj pohlavní orgán? Doktorka Mary Jane Minkinová tetování intimní oblasti zásadně nedoporučuje a všem radí tento krok důkladně zvážit. Tetování kdekoli na těle totiž může způsobit podráždění pokožky, zarudnutí či dokonce zánět, ale podle doktorky Minkinové je to nejnebezpečnější právě ve vaginální oblasti, jelikož zde je pokožka nejcitlivější.

Stejný účinek na pokožku může mít i barvivo z dočasného tetování, proto lékařka Minkinová radí vybrat si pro zdobení těla raději kotník, paži nebo záda.

7. Přehnaná hygiena intimních partií

Čistota půl zdraví, ale v případě hygieny vašich genitálií to raději moc nepřehánějte. Podle doktora Fialy mykózy hrozí i při nadměrné hygieně, navíc spojené s používáním nejrůznějších preparátů či prostředků, ne vždy zcela vhodných, nebo dokonce alergizujících, vysušujících a podobně.

„V ordinaci se často setkám také s tím, že ženy ve snaze se rychle zbavit banální poševní infekce během několika dní vystřídají nejrůznější vaginální přípravky a prostředky a nakonec stejně končí na vyšetření a musejí podstoupit kultivační odběr z pochvy a následně i různě dlouhou léčbu. Některé preparáty totiž tlumí nebo dokonce ničí laktobacila a navíc mohou pochvu nepříjemně vysušit, díky tomu je daleko více náchylná k další infekci,“ objasnil gynekolog Luděk Fiala.

Doktorka Mary Jane Minkinová z Yale School of Medicine také varuje před používáním různých koupelových solí, které obsahují spoustu dráždivých chemikálií.