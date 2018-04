Sedm věcí, které byste měla vědět, než se odbarvíte na blond

Proměnit mdlé vlasy poznamenané zimou v oslnivou záplavu kadeří jde překvapivě snadno, pokud víte jak na to. Zaměřte se...

Už 18 let se Jiřina Sommerová zabývá prodlužováním vlasů, ale všechny dosavadní metody jí něčím nevyhovovaly. Buď...

Problém s padáním vlasů má mnoho žen a obzvlášť na rozhraní léta a podzimu bývá tento problém aktuálnější. Čtěte, co...

VIDEO: Hvězdy se zbláznily do platinově blond vlasů

Pryč s přirozeností? Nový trend světových celebrit jako by říkal, že odbarvovat si vlasy až téměř do běla je to...