Sedm tipů pro zrychlení metabolismu a snadnější hubnutí

1. Zpevněte své tělo

Posilováním zrychlíte své spalování. Svaly totiž váží více než tuk a spotřebují více energie. "Posilováním můžete předejít nevyhnutelnému zpomalení metabolismu, které přichází s věkem," tvrdí profesor Gary Hunter z alabamské university v Birminghamu. "Průměrná žena kolem třicítky, která posiluje třicet minut dvakrát týdně po dobu čtyř měsíců přinutí svůj zlenivělý metabolismus spálit o sto kalorií denně navíc. To znamená, že si tak můžete nastavit svůj tělesný termostat na větší obrátky, aby běžel i v ty dny, kdy nechodíte do posilovny", vysvětluje profesor Hunter.



2. Přepněte na zelenou

Zelený čaj je už dlouho proslavený jako bohatý zdroj antioxidačních polyfenolů. Nové studie však ukazují, že aktivní složka katechin dokáže také nastartovat metabolismus. Vědci provedli řadu výzkumů a zjistili, že ti, kteří přešli na zelený čaj, zhubli více.

3. Nehladovte

Určitě už jste slyšeli, že radikálním snížením kalorií se dříve nebo později dostaví jo jo efekt. Profesor Hunter vysvětluje: "Váš metabolismus si myslí, že přicházejí chudé časy a tak zpomalí spalování tuků na minimum, aby měl energii do zásoby." Můžete držet dietu, ale udržujte svůj motor ve vysokých otáčkách. Profesor Hunter radí jíst nejméně tolik jídla, kolik jste schopni spálit za celodenní ležení v posteli. To je asi 1330 kalorií pro čtyřicetiletou ženu vážící 68kg při 165 cm výšky.

4. Začněte od rána

Myslíte si, že vynecháním snídaně zhubnete? Omyl, snídaně je pro nabuzení vašeho termostatu velmi důležitá. Pozor si však dejte při výběru potravin. Ranní jídlo by mělo být nutričně bohaté, což ovšem neznamená housku s máslem a marmeládou. Zkuste raději ovesnou kaši s mandlemi a borůvkami nebo špenátovou omeletu s plátkem celozrnného chleba. Potvrzují to výsledky průzkumu the National Weight Control Registry. Ten sledoval pět tisíc lidí, kteří zhubli v průměru o třicet kilo a váhu si udrželi déle než pět let. 78% z těch, co za pět let nepřibrali, snídali pravidelně každý den.

5. Jezte málo, ale často

Málokterý dietář se tímto pravidlem řídí a přitom to je ta nejjednodušší cesta ke shození nadbytečných kil. Metabolismus udrží celý den v chodu právě jídlo. Samozřejmě to neznamená cpát se hranolky či pizzou až k prasknutí. Trik je v malých porcích, kdy by každé jídlo nemělo mít více než tři sta kalorií.

6. Žijte organicky

Jestli pořád ještě zvažujete, zda kupovat bio potraviny, tato zpráva vám může pomoci rozhoupat se: "Ovoce, zelenina a obilí pěstované bez pesticidů udrží váš tukospalovací systém v chodu, protože nevystavují vaši štítnou žlázu vlivu toxinů", tvrdí doktor Mark Hyman z Lenox, Massachusetts. "Nebio potraviny totiž blokují váš metabolismus hlavně zasahováním štítné žlázy, což je vlastně termostat vašeho těla, který rozhoduje jak rychle poběží."

7. Myslete na bílkoviny

Vaše tělo zpracovává bílkoviny pomaleji než tuky nebo sacharidy, takže se cítíte syti delší dobu. Ale to není jediná výhoda zvýšeného příjmu bílkovin. Tělo vydá zpracováním proteinů více energie a metabolismus tak jede naplno. Nedávná studie z Purdue university potvrdila, že strava bohatá na proteiny vám pomůže uchovat svalovou hmotu, která je považována za nejlepší spalovač tuků vůbec.