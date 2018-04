Sedm statečných začne trénovat na maraton v Berlíně. Vybral je závod

Helena

Uběhla 6 km za 29:48 (5:00/km)

Týdně by měla naběhat asi 30 km. Týdenní tréninkový plán

1. 3 km v tempu 5:00 min/km;

2. 5 km v tempu 5:30 min/km;

3. 4 km v tempu 5:15 min/km;

4. 5 km v tempu 6:00 min/km;

5. 3 km v tempu 5:00 min/km;

6. 5 km v tempu 5:30 min/km;

7. 5 km v tempu 6:00 min/km. Hana

Uběhla 6 km za 38:05 (6:20)

Týdně by měla naběhat asi 20 km. Týdenní tréninkový plán

1. 2 km v tempu 6:20 min/km;

2. 4 km v tempu 6:50 min/km;

3. 3 km v tempu 6:35 min/km;

4. 4 km v tempu 7:20 min/km;

5. 2 km v tempu 6:20 min/km;

6. 3 km v tempu 6:50 min/km;

7. 4 km v tempu 7:20 min/km. Jana

Uběhla 6 km za 41:05

Týdně by měla naběhat asi 20 km. Týdenní tréninkový plán

1. 2 km v tempu 6:50 min/km;

2. 4 km v tempu 7:20 min/km;

3. 3 km v tempu 7:05 min/km;

4. 4 km v tempu 7:50 min/km;

5. 2 km v tempu 6:50 min/km;

6. 3 km v tempu 7:20 min/km;

7. 4 km v tempu 7:50 min/km.

Vítek

Uběhl 10 km za 47:04 (4:45/km)

Týdně by měl naběhat asi 30 km. Týdenní tréninkový plán

1. 4 km v tempu 4:45 min/km;

2. 6 km v tempu 5:15 min/km;

3. 5 km v tempu 5:00 min/km;

4. 7 km v tempu 5:45 min/km;

5. 5 km v tempu 4:45 min/km;

6. 6 km v tempu 5:15 min/km;

7. 7 km v tempu 5:45 min/km; Tomáš

Uběhl 10 km za 47:24 (4:50)

Týdně by měl naběhat asi 30 km. Týdenní tréninkový plán

1. 4 km v tempu 4:50 min/km;

2. 6 km v tempu 5:20 min/km;

3. 5 km v tempu 5:05 min/km;

4. 7 km v tempu 5:50 min/km;

5. 5 km v tempu 4:50 min/km;

6. 6 km v tempu 5:20 min/km;

7. 7 km v tempu 5:50 min/km. Lukáš

+ Jan

Uběhli 10 km cca za 50:15 (5:05) Týdenní tréninkový plán

1. 4 km v tempu 5:05 min/km;

2. 6 km v tempu 5:35 min/km;

3. 5 km v tempu 5:20 min/km;

4. 7 km v tempu 6:05 min/km;

5. 5 km v tempu 5:05 min/km;

6. 6 km v tempu 5:35 min/km;

7. 7 km v tempu 6:05 min/km;