Sedm rad, jak zařídit, aby vám láska vydržela

Většina párů se potýká s problémy, protože si myslí, že svého partnera znají a vědí, co chce a potřebuje. A tím pádem si myslí, že na vztahu nemusí nijak pracovat, protože se přece milují.

Jak zařídit, aby vám láska vydržela? Nabízíme vám sedm základních rad, jak toho docílit.

1. Udělejte si na sebe čas

Nemusíte být spolu každou chviličku, ale čas, který spolu trávíte, se skutečně věnujte jeden druhému. Neměl by to být jen prostor mezi večeří a sledováním televize, ale čas kvalitativně a kvantitativně hodnotný. Možná je nutné slevit z některých zájmů z dob, kdy jste byla single, abyste mohla víc času trávit s partnerem a úsilí investovat do vašeho vztahu.

2. Poskytněte si dostatek prostoru

Snažte se strávit pravidelně alespoň jeden večer v týdnu každý zvlášť, v klidu ho nechte jít na předem ohlášenou pánskou jízdu a nelitujte se, že vás nechal doma samotnou.

3. Nehrajte si na šéfovou

Ať už si to přiznáme nebo ne, většina z nás má tendenci dělat velitelku a řídit vztah podle svých představ. Snaží se dopracovat takových výsledků, které vyžaduje, a vůbec chce svého partnera jaksi organizovat. Nechte vztah volně dýchat, jedině tak má šanci přežít. A co je snad ještě důležitější? Muži nesnášejí, když jimi někdo manipuluje a nutí je přizpůsobit se nějakým plánům. Pokud s tím nepřestanete, dočkáte se vzpoury.

4. Vyhýbejte se hádkám

Neustálé hádky jsou nepřetržitým mocenským bojem, který vztahu škodí. Pokud se vy a váš partner nedokážete bavit jinak než s použitím ironie a urážek, musíte s tím přestat a přehodnotit své komunikační návyky.

5. Bavte se a užívejte si legrace

Šťastné a spokojené páry se spolu hodně smějí, škádlí se různými vtípky a nestydí se jeden před druhým dělat hlouposti. Tyto projevy dokazují, že nejsou jeden z druhého v jakékoliv situaci nesví nebo v rozpacích, že vědí, že smích otevírá dveře k lidským srdcím, a aktivně se snaží o to, aby je vztah bavil. Nemusíte si přitom hrát na kašpárka, ale zjistěte, co vás oba baví, co vás rozesměje a udělá vám radost. A dělejte to co nejvíc.

6. Zajímejte se o něj

Aktivně se zajímejte o jeho život a zájmy, ale ne abyste se jim na druhou stranu zas horlivě přizpůsobovala! Pokud jste měli stejné koníčky, tak je to v pořádku, ale přijmout je jen proto, že je má rád váš partner? To je naprostá hloupost, protože se nikdy nevyplácí ztrácet ve vztahu vlastní identitu a nezávislost, neboť jestli vás má rád, tak vás bude mít rád bez ohledu na vaše záliby, a jestli vás rád nemá, ani přeměna vašich zájmů na tom nic nezmění.

7. Dokazujte mu svou lásku každý den

Průzkumy ukazují, že okolo 40 procent lidí se s partnerem rozešlo proto, že se vedle něj necítili milováni a podporováni. Tři čtvrtiny z opuštěných nejspíš ani neměly tušení, že se jejich partneři necítí milováni. Všichni potřebujeme každý den slyšet, jak nás partner miluje, a někteří to potřebují svým blízkým každý den říkat. Umožněte partnerovi vyjádřit jeho city a lásku a zároveň buďte schopna ji sama projevovat. Až se vás příště zeptá Miluješ mě?, nemějte ho hned za ukňouraného mazánka, ale uvědomte si, že se možná ptá proto, že od vás necítí tolik lásky, kolik potřebuje.