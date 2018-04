Sedm rad, jak se pohádat věcně a účelně

Hádáte se s partnerem častěji než jednou za týden?

Hlasování skončilo Čtenáři hlasovali do 0:00 20. ledna 2009. Anketa je uzavřena. NE 2561 ANO 991

S přibývajícím časem se možná budete hádat čím dál méně. Naučíte se spolu vycházet a moudře odhadovat, zda má smysl se do té které bitvy pustit, či nikoliv. A naučíte se i taktiku boje. Pro začátek vám nabízíme pár rad, jak se pohádat se svým partnerem, aniž by vás to připravilo o nervy.

1. Jasně stanovte, kvůli čemu se hádáte

Často nám muži vyčítají, že se začneme hádat kvůli mytí nádobí a končíme u toho, v jakém stavu se nachází náš vztah. Vám sice připadá, že všechno souvisí se vším, ale většina mužů to takto nechápe. Místo desítek odboček a zdánlivě souvisejících poznámek jasně řekněte, o co jde.

Hádáte se s partnerem? Není lepší prostředek ke zklidnění než láska

Asi byste na něj své stížnosti nejraději vychrlila v okamžiku, kdy přejde přes práh domu, protože to ve vás bublá už tři hodiny. Na to ale pozor, protože unavení, hladoví, vystresovaní a žízniví muži na slovní útoky nereagují moc dobře. Pokud potřebujete něco vyřešit akutně, dejte mu alespoň třicet minut oddechu.

3. Vyberte správné místo

Většina mužů nesnáší výlevy citů na veřejnosti, stejně tak i záchvaty vzteku (a s ním pláč na veřejnosti), takže se jim za každou cenu vyhněte, pokud chcete hádku vyhrát. Mimo diskusi je také dům jeho rodičů, dům vašich rodičů, místní prodejna rychlého občerstvení, dokonce i byt vaší nejlepší kamarádky.

4. Mějte jasno v tom, kvůli čemu se hádáte

Napřed si sama sesumírujte podstatu věci. Jsou to nevynesené odpadky, anebo je to proto, že cítíte, jako by vás považoval za samozřejmost? Zuříte, že vám neřekl, že se sešel se svou bývalou. Štve vás, že vám to vědomě zapřel, nebo to, že se teď kvůli tomu cítíte nejistá? Buďte k sobě upřímná, jinak nedosáhnete toho, co chcete.

5. Co vlastně chcete?

Stačí vám omluva nebo slib, že už se to nikdy nestane, anebo chcete, aby se k vám připlazil po kolenou? Pokud nevíte, co chcete, jak to má vědět on?! A jak to potom může dopadnout?

6. Připravte se na boj

Samozřejmě že máte pravdu, proč byste se jinak hádali, že? Ovšem váš partner s vaším názorem nemusí souhlasit, takže nečekejte, že se vám hned omluví. Připravte se také na to, že nastane boj o názorové pozice.

7. Jděte jen do bitvy, která vám za to stojí

Nakonec je třeba říct, že se vyplatí naučit se, jak dosáhnout kompromisu. Některé bitvy je nutné vybojovat, jiné nechat být, případně velkoryse ustoupit, další uzavřít kompromisem. Ten vás neláká? V tom případě to budete mít ve vztahu hodně těžké.