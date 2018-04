Sedm rad, jak mít šťastné manželství. Na prvním místě komunikace

Vzájemný respekt

Pokud jeden druhého neobdivujete, váš svazek nebude fungovat. V manželství jsou vzájemná úcta a respekt k druhému podstatné. Proto je důležité, abyste se vyvarovali vzájemných urážek a ponižování. Přijměte také, že se s věkem měníte. Rýpavé poznámky na partnerovu postavu, vrásky nebo zlozvyky jsou sice nasnadě, ale ničemu nepomohou. Vždyť přeci toho druhého milujete pro to, jaký je uvnitř...

Drobnosti, které potěší

I přesto, že jste oba časově vytížení, je fajn najít si čas jen pro vás dva. I když doma děláte každý něco jiného, drobnými pozornostmi jako úsměvem, dotekem, malým polibkem dáte najevo zájem a blízkost.

Hádek se nebojte

I v těch nejšťastnějších manželstvích se občas lidé hádají. Nemusíte se shodnout úplně ve všem. Někdy dokonce může být diskuse na témata jako politika nebo náboženství zábavná, i když víte, že se v tomhle prostě neshodnete. Mnohem důležitější je umět se dohodnout, případně udělat kompromis u věcí, které se bezprostředně týkají vás a vašeho svazku, jako třeba jak budete vychovávat své děti, nebo jak budete spravovat finance. Tady není místo na zuřivé hádky a neústupnost. Je třeba se naučit zůstat klidný a snažit se nalézt východisko.

Tip

Nebojte se diskutovat, ale dělejte to s respektem. Neuhýbejte od tématu a nedělejte zbytečné osobní útoky na partnera. Naučte se vyjednávat a dělat kompromisy. Upřímné, ale zároveň konstruktivní diskuse vaše manželství v dlouhodobém horizontu spíše upevní.

Láska není bitevní pole

Nikdy nepoužívejte sex jako zbraň. Zvolit odpírání sexu jako způsob vyjednávání o problému, který zrovna řešíte, je nešťastné. Vždycky se snažte o otevřenou komunikaci a nehrajte žádné hry. V manželství jsou různé stupně lásky a důvěry, takže buďte připraveni, že se časem jejich intenzita mění. To ovšem není důvod hledat sexuální naplnění mimo manželství.

Děti: kolik, kdy a jak

Je důležité probrat, zda mít děti, kdy a kolik, nejen před svatbou, ale i poté, co se vezmete. "S manželem jsme o rodičovství mluvili, už když jsme spolu chodili. Oba jsme věděli, že chceme děti, a dokonce jsme se shodli i na počtu: pět. Ovšem po třetím dítěti jsme si říkali, že tři jsou dost. Po roce přemýšlení a diskusí na toto téma jsme se rozhodli, že už další děti mít nebudeme, ačkoli jsme jich původně chtěli pět. Klíčem je komunikace," píše čtenářka.

Money, money, money

Častým důvodem hádek a dokonce rozvodů jsou peníze, takže zase platí: mluvit, mluvit, mluvit. Zapomeňte si vymýšlet ohledně toho, kolik stály vaše boty nebo kosmetika. Pokud je některý z partnerů nespokojený s tím, jak se nakládá s penězi, měli byste to řešit ihned. Mějte na paměti, že jste TÝM. Co se týče financí, buďte tedy taktní, ale také zároveň mluvte o vzájemných přáních a názorech.

Problémy řešte s partnerem

Nestěžujte si moc často na partnera své rodině. Mějte na paměti, že vaše rodina a přátelé většinou straní vám, i když třeba zrovna nemáte pravdu. Pokud si na svůj protějšek budete stěžovat nebo o něm mluvit negativně, pak ho přestanou mít rádi. A to na sebe nabaluje další negativní věci. Pokud vám něco vadí, pak to proberte nejdřív s ním. Máte-li například dojem, že všechny domácí práce děláte vy, je dobré sepsat seznam toho, co jste udělala vy, a co váš partner. Pokud to uvidí černé na bílém, pak si snáze uvědomí problém, o kterém můžete začít hovořit.

Tipy a rady dle knihy Stacie Ragoliové Nejlepší rady, jak začít manželství šťastně.