Sedm pravidel chování šťastných lidí

"Pokud nejste v životě spokojeni, je na čase změnit chování, které vás do současné situace přivedlo," radí ve své knížce Jak být v životě šťastnější (nakl. Grada) autorky Heather Summersová a Anne Watsonová a uvádějí sedm nejdůležitějších pravidel chování, podle kterých se podle nich chová většina šťastných lidí.

1. Buďme strůjci svého štěstí

Mnoho lidí není se svým životem spokojeno. Nebaví je práce, mají problémy s partnerem, nebo se jim nelíbí, kde bydlí. Jenže místo toho, aby dali výpověď, rozešli se nebo odstěhovali, jen donekonečna brblají nad svým nešťastným osudem, jehož jsou bezmocnými oběťmi.

Naštěstí svůj osud můžeme ovlivnit. "Každý člověk je zodpovědný za své chování," tvrdí autorky knížky Heather a Anne a nemyslí to jako žádnou výhružku, ale naopak příležitost. Prostřednictvím našich činů máme podle nich v rukou i jejich důsledky, a tak můžeme ovlivnit prakticky vše, co se nám v životě děje, a to mnohem více, než si myslíme.

A protože tu výpověď za nás nikdo jiný nedá, ani si nenajde lepší domov nebo partnera, je prvním pravidlem šťastného chování být pánem svého osudu, nebát se konečně něco podniknout a být opravdu svého štěstí strůjci.

2. Nevzdávejme to

Někdy, když se konečně odhodláme jít za svým štěstím, jakoby se proti nám najednou spiknul celý svět. Když dáváme výpověď v práci, zrovna nám zvýší nájem a nemůžeme si dovolit přijít o stálý příjem. Když se rozhoupeme ke stěhování z malé garsonky, přijdeme zas nečekaně o práci a na větší byt už nemáme peníze. A tak to vzdáme.

Ale chyba je opět hlavně v našem chování. Copak těm šťastnějším přál osud víc než nám? Nikoli. Jednoduše za své štěstí více bojovali a nevzdali to hned na první překážce. "Šťastní lidé vždy dokončí to, co začali. Mají vůli i vytrvalost dotáhnout vše do konce, i když jim okolnosti nejsou nakloněny," tvrdí autorky Heather a Anne a nabádají nás rozhodně nic nevzdávat. Protože pak dokážeme i to, co jsme sami považovali za nemožné.

3. Nebojme se riskovat

Aby se nám nakonec povedlo i přes všechny nástrahy dokázat nemožné, musíme se naučit řídit ještě dalším pravidlem chování šťastných lidí. A sice nebát se udělat něco jinak než obvykle a zkusit trochu riskovat a využít nečekané příležitosti.

"Instinkt vám sice radí držet se zpátky, ale tím vám brání najít novou cestu ke štěstí," radí autorky těm, kteří mají z neznámých a nejistých možností obavy. Šťastní lidé podle nich nespoléhají na vyšlapané cestičky, ale jejich mysl je otevřená novým postupům.

Pokud nás tedy vyhodili z práce a my se chceme přesto přestěhovat, proč si nezkusit najít místo rovnou i s ubytováním. Když nám zvedli nájem a my se bojíme dát výpověď, můžeme si najít spolubydlící. Šťastné řešení existuje vždy, jen způsob, jak se k němu dostat, může být někdy nečekaný.

4. Věřme své intuici

Na cestě ke štěstí nám může hodně pomoci i naše intuice. Jde jen o to jí začít naslouchat stejně pozorně jako kamarádkám, rodičům či partnerovi. Když pak narazíme na inzerát na vysněnou práci i s ubytováním, nenechme si ji hned vymluvit, jen proto, že za ní musíme odjet na druhý konec světa. Zkusme místo poplašených kamarádek vyslechnout svůj vlastní pocit.

"Šťastní lidé se plně spoléhají na své smysly a intuici," míní autorky. A právě proto je potkávají všechny ty šťastné náhody a zajímavé příležitosti. Nebojí se riskovat a poslouchají svůj vnitřní hlas, který jim řekne, jestli to mají zkusit, nebo ne.

5. Vycházejme dobře s ostatními

Štěstí člověka závisí do značné míry na jeho mezilidských vztazích. Všimněte si, že právě šťastní lidé dokážou většinou vycházet s ostatními velmi dobře, a to v mnoha různých situacích. Uplatňují v jednání s nimi totiž jednoduchý princip, který Heather a Anne formulují takto: "Zaměřte se na to, co máte s ostatními společného, a nevyzdvihujte rozdíly."

Začneme-li se tím řídit, logicky se tak vyhneme mnoha konfliktům, ať už na pracovišti, se sousedy i jinde. Možná se nám už šéf nebude zdát tak strašně arogantní, pobavíme-li se s ním o naší společné zálibě v chování koček. Sousedé už snad nebudou v noci tak hluční, když se ukáže, že stejně jako oni, nemůžeme často usnout.

Pokud to má ale opravdu fungovat, nesmíme si to, co nás s druhými spojuje, vymýšlet nebo se snažit sblížit přes drby a pomluvy někoho třetího. "Dobré vztahy si pěstujeme prostřednictvím upřímné a pozitivní komunikace," dodávají totiž Heather a Anne.

6. Zaměřme se na pozitiva

To, že s úsměvem jde všechno lépe, potvrzuje i další pravidlo šťastného chování, které radí snažit se vidět pozitiva v každé situaci. "Mají optimistický výraz a vědí, jak se oklepat ze starostí a obav," popisují autorky typické šťastlivce, kterým se negativní události zdánlivě vyhýbají. Na druhou stranu neustále zakaboněný pesimista, který čeká od života to nejhorší, se toho s velkou pravděpodobností dříve či později opravdu dočká.

A proto zvykneme-li si i ve všech životních situacích hledat vždy pozitiva, nikoli negativa, bude se v našem životě vyskytovat nepříjemných událostí méně a méně. A tak místo hořekování nad strašným šéfem v práci se zkusme pro změnu zaměřit na to, že ostatní kolegové jsou moc fajn. V malém bytě zas nezoufejme nad tím, jak se nám tam nic nevejde, ale radujme se, že nemáme místo na zbytečnosti a že platíme menší nájem. Pozitivum se dá najít na všem. Jen chtít.

7. Dělejme si radost

Sedmý šťastný princip chování se aplikuje snad nejsnadněji. Nabádá nás věnovat se naplno těm aktivitám, které nám přinášejí nejvíce štěstí. To ovšem předpokládá, že jsme si toho, co nás dělá šťastnými, opravdu vědomi. A to už tak jednoduché není. Někdo je nejšťastnější v práci, jiný když odpočívá u televize, další zase touží cestovat.

"Nejsilnějším zdrojem štěstí je kontakt s lidmi. Ať už je to s přáteli, rodinou nebo blízkými partnery," tvrdí však na základě svého výzkumu Heather a Anne. Zato hromadění stále většího majetku nás podle nich šťastnějšími neučiní, jen nás to bude nutit chtít stále víc.