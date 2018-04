Sedm potravin, které "nakopnou" unavený organismus

Vyčerpání a únava může být dlouhodobý problém způsobený různými faktory, ale podle odborníků je velkým viníkem špatný životní styl a nevhodná strava. Je nejen důležité co jíte, ale také kdy a v jakém množství. Experti na výživu radí dopřávat si raději více malých porcí během dne, než se přesytit u oběda a pak půl dne nejíst. Seznamte se s účinnými životabudiči.

Ovesné vločky

S ovesnými vločkami je dobré začít hned po ránu, třeba ve formě ovesné kaše nebo müsli. Ovesné vločky jsou bohaté na vápník, draslík, hořčík, vitamín E, B vitamíny, vlákninu a další živiny, které dokáží bojovat se stresem a únavou. Pravidelná konzumace potravin se zvýšeným obsahem draslíku, jako jsou právě ovesné vločky, pomáhá proti momentální i chronické únavě.

Oves však nefunguje jen jako spolehlivý dobíječ energie, ale pomáhá také soustředění, zvyšuje pozornost, má mírné antidepresivní účinky a celkově působí příznivě na nervovou soustavu.

Díky nízkému glykemickému indexu se energie uvolňuje postupně, jak se sacharidy dostávají do krevního oběhu. Jídla s obsahem ovesných vloček jsou zvláště vhodná pro sportovce a osoby s náročným zaměstnáním. Kromě toho oves upravuje zažívání a pomáhá stabilizovat hladinu cukru v krvi.

Mandle

Ideálním bojovníkem proti letargii je hrstka mandlí, které obsahují všechny základní živiny. Jsou bohatým zdrojem vápníku, fosforu, hořčíku, draslíku a železa a mezi potravinami rostlinného původu vedou i v obsahu bílkovin. Díky tomu jsou mandle vhodné i pro sportovce, protože dodávají pevnost svalům.

Hořčík obsažený v mandlích povzbuzuje látkovou výměnu, nedostatek hořčíku vede k celkové únavě. Pravidelná konzumace mandlí posiluje nervový systém a pomáhá nejen proti únavě, ale také proti úzkostem a stresu.

Mandle jsou bohaté na zdraví prospěšné tuky, které umějí snižovat hladinu cholesterolu v krvi. Sušené mandle mohou být pro starší lidi nebo pro ty, co mají problémy se zuby, tvrdé na rozkousání, proto je vhodné sušené mandle nechat přes noc namočené ve vodě. Druhý den jsou měkké a lehko se z nich odstraní nahořklá slupka, která může být hůře stravitelná. Stejné výhody jako sušené mandle poskytuje i mandlové mléko.

Brokolice

Duševní bdělost dokáže probudit také brokolice, která je plná vlákniny, vápníku, kyseliny listové, vitamínů A a C, betakarotenu, draslíku a dalších významným živin. Konzumace potravin se zvýšeným obsahem vitamínu C odstraňuje pocit únavy, zlepšuje funkce imunitního systému a posiluje činnost nadledvinek, které řídí tvorbu stresových hormonů v těle.

Brokolice se řadí mezi tzv. "superpotravinu", která je velmi silným antioxidantem. Antioxidanty snižují hladinu volných radikálů a podporují celkovou obranyschopnost organismu. Brokolice je také bohatým zdrojem koenzymu Q10, což je látka, která hraje klíčovou úlohu při produkci energie. Nedostatek koenzymu Q10 v organismu se může projevit sníženou výkonností a únavou. Brokolice je nejvýživnější v syrovém stavu, pokud ji musíte vařit, dejte přednost vaření v páře.

Čočka

Co takhle jednou zapomenout na věčné těstoviny a rýži a vyzkoušet výživnou a navíc levnou alternativu zdravé přílohy. Čočka je velice bohatým zdrojem esenciálních kyselin, které naše tělo přeměňuje na potřebné bílkoviny. Své místo si v tomto článku však vysloužila především díky vysokému obsahu železa, bez kterého se budete cítit unavení a vyčerpaní. Buňky, jimž se nedostává železa, nemají dostatek kyslíku a tak se brzy dostaví stres a únava.

Čočka se obsahem železa vyrovná i masu do svého díky jídelníčku by ji měli zařadit i lidé trpící chudokrevností. Kromě bílkovin a železa dodá čočka tělu vápník, draslík, hořčík, zinek, vitamíny skupiny B a vlákninu, která pomáhá při zažívání. Čočka je nízkokalorickou potravinou s velmi malým množstvím tuku. Upravovat se dá různými způsoby - výborná je čočková polévka, ale i různé pomazánky nebo bezmasé karbanátky.

Naklíčená semínka

Snad nejvýživnější potravu vůbec a pravé životabudiče si můžete snadno vypěstovat i doma, nebo je celkem levně koupíte v supermarketu. Semena se dají nakličovat i v zimních měsících, kdy hrozí nedostatek vitamínů. Naklíčená semena luštěnin nebo obilovin jsou velmi energetická a tak se postarají, aby vaše hodnoty energie zůstaly na vysoké úrovni. Klíčky jsou bohaté na bílkoviny - nejvyšší obsah bílkoviny je v naklíčené cizrně, mungu, čočce a hrachu - vitamíny skupiny B, kyselinu listovou a vitamín E.

Z minerálů jsou to pak zejména fosfor, draslík, hořčík, železo a stopové prvky. Všechny tyto živiny podporují nervovou soustavu, bojují proti stresu, nervozitě a únavě. Nakličování semen se už před tisíciletími věnovali ve staré Číně, kde si jimi zpestřovali jídelníček. I dnes se klíčky hodí především do pokrmu typu "čína", ale i do salátů, nebo jen tak na chleba či bagetu. Naklíčit můžete slunečnicová nebo lněná semena, obiloviny a luštěniny.

Sezamová a slunečnicová semínka

Mlsat se dá i zdravě a chroupání lahodných semínek sezamu nebo slunečnice nejen pozvedne energii, ale také zažene chuť na sladké a dodá tělu důležité živiny. Sezamová semínka patří mezi nedoceněné potraviny, přitom však obsahují velké množství živin, jako jsou bílkoviny, sacharidy, vláknina, zdraví prospěšný olej, z minerálů je obsažen fosfor, draslík, hořčík, vápník, železo, měď, zinek, sodík a mangan. Sezam je tak výborným lékem na únavu, neurózy a deprese a pravidelně by ho měli konzumovat především sportovci, studenti a těžce pracující.

Sezamová semínka, která také podporují sexuální energii a vitalitu si můžete dopřát na posypané housce, nebo si kupte halvu - tradiční arabskou pochoutku z rozemletých semínek a medu. Slunečnicová semínka jsou jedním z nejbohatších zdrojů vitamínů E a B1, významný je i obsah hořčíku, železa, vápníku a fosforu. I přes vysokou nutriční hodnotu jsou lehce stravitelná, jen se musí pečlivě rozkousat. Vhodná jsou nejen proti únavě, ale pomáhají rovněž proti stresu, nespavosti či nervozitě.

Banány

Dokonalou a lehce stravitelnou svačinou na odehnání nepříjemné únavy jsou banány. Přírodní cukr v nich obsažený je snadno stravitelnou formou sacharidů, které okamžitě pozvednou energii a schopnost soustředění. Proto se toto žluté ovoce hodí hlavně pro sportovce a studenty. Dalšími nepostradatelnými látkami, které banány obsahují, jsou vitamín A, C a některé ze skupiny vitamínů B, dále stopové prvky jako hořčík, fosfor a železo.

Banány jsou také výbornou zásobárnou draslíku, minerální látky životně důležité pro správnou funkci svalů a nervů. Draslík se neuskladňuje v těle moc dlouho a jeho hodnoty klesají při stresu nebo silovém cvičení. Přitom odstraňuje únavu, snižuje krevní tlak, podporuje okysličování krve a vytváří pocit pohody. Nezralé banány jsou hůře stravitelné a způsobují plynatost, proto vždy dejte raději přednost dobře vyzrálým žlutým plodům.