Top sedm diet pro rok 2016, které vám opravdu pomohou zhubnout

Touha po dokonalém štíhlém těle mnohdy ženy vede k vyzkoušení nejrůznějších dietních postupů, z nichž mnohé mohou spíše uškodit než pomoci. Nejhorší jsou podle odborníků jednostranné diety typu vajíčková, rýžová či tukožroutská.

„Je to cesta k ještě větším problémům s váhou. Jsou sice oblíbené právě proto, že člověk rychle zhubne a vidí výsledky, ale tělo je podvyživené – chybí mu vitaminy a minerální látky. Nehledě na to, že z těla neubudou tuky, ale hlavně voda a svalová hmota. Takovou dietu navíc člověk nemůže držet dlouhodobě, a tak se po návratu ke starému stylu stravování setkává se známým jo-jo efektem,“ vysvětlila Monika Bartolomějová, hlavní nutriční terapeutka Světa zdraví.

Pokud chceme zabránit jo-jo efektu, pak je důležitá postupná a trvalá změna životosprávy a životního stylu.

„Kilogramy musejí ubývat pomalu a člověk musí ze svých starých zvyků přejít na nové. Nejúčinnější dietou tak je a vždy bude zdravá, pestrá a vyvážená strava,“ upozorňuje výživová poradkyně Monika Bartolomějová.

Které diety jsou tedy vhodné a opravdu účinné? Tuto otázku si položili uznávaní odborníci na výživu z U.S. News & World Report, kteří každoročně sestavují žebříček nejúčinnějších diet. Jejich volba přitom podléhá přísným kritériím.

Nejlepší diety musí nejen splňovat své hlavní poslání, tedy pomoci shodit přebytečné kilogramy, ale také musí být bezpečné pro zdraví, jednoduché na dodržování a bez takzvaného jojo efektu.

Některé z nejlepších diet pro tento rok byly sestaveny jen za účelem zhubnutí, jiné se soustředí na zlepšení zdravotního stavu, jako je snížení krevního tlaku, zlepšení srdečního zdraví či dokonce zvýšení šancí na početí. Společným cílem všech oceněných diet je zlepšení celkového zdraví.

Odborníci na výživu vybrali a ohodnotili celkem 38 diet. My vám představujeme sedm nejlepších, přičemž z hlediska bodování skončily některé diety nerozhodně. A začneme hned od prvního místa.

DASH dieta

Nejvyšší ocenění už šestým rokem připadlo dietě DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension). Jak už název napovídá, tato dieta se soustředí především na snížení a kontrolu krevního tlaku. Nicméně DASH dieta rovněž účinně pomáhá při snaze zhubnout.

Dieta je zaměřená na konzumaci potravin, které pomáhají snižovat krevní tlak, jako jsou zelenina, ovoce, celozrnné potraviny, mléčné výrobky, ryby a ořechy. Omezit je zapotřebí především příjem sodíku, nezdravých tuků, červeného masa a sladkostí. DASH dieta se dá navíc dodržovat celoživotně (více o této dietě jsme psali zde).

MIND dieta

Na pomyslném druhém místě v žebříčku nejlepších diet pro rok 2016 se umístila dieta MIND (Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay), která v sobě kombinuje to nejlepší z účinné středomořské diety a DASH diety a navíc se soustředí na konzumaci potravin, které mohou snižovat riziko neurologických onemocnění, konkrétně Alzheimerovy choroby.

Tato dieta vás naučí jíst potraviny, které jsou podle odborných studií dobré pro zdravý mozek jako jsou listová zelenina, ořechy, bobulovité ovoce, ryby, fazole, celozrnné potraviny a olivový olej.

TLC dieta

I když tento dietní program nebyl primárně sestaven pro snižování váhy, lidé, kteří ho dodržovali, zhubli několik kilogramů. TLC dieta (Therapeutic Lifestyle Changes) je zaměřena hlavně na snížení hladin cholesterolu, tudíž prospívá srdečnímu zdraví.

Podle odborníků z National Institutes of Health’s National Cholesterol Education Program můžete touto dietou snížit hladiny cholesterolu o 8 až 10 procent za pouhých šest týdnů. TLC dieta je založena na úpravě jídelníčku, kdy je zapotřebí vzdát se červeného masa a tučných pokrmů a soustředit se především na konzumaci zeleniny, ovoce, nízkotučných mléčných výrobků, ryb a drůbeže.

Weight Watchers - hlídači váhy

Tato dieta patří mezi nejznámější programy na hubnutí i mezi celebritami. Americká zpěvačka Jessica Simpsonová s pomocí programu Weight Watchers údajně dokázala zhubnout 27 kilogramů.

Dieta je dlouhodobá, pomáhá změnit zažité stravovací návyky a soustředí se na potraviny s vysokým obsahem bílkovin. Naopak nejsou doporučovány potraviny bohaté na kalorie, nasycené tuky a jednoduché cukry. Stravovací návyky pomáhá sledovat bodový systém SmartPoints, který závisí na věku, pohlaví a váze adepta na zhubnutí.

Dieta kliniky Mayo

Uznávaní lékaři a vědečtí pracovníci ze známé kliniky Mayo v Minnesotě vytvořili vysoce účinnou dietu, které se pravidelně objevuje v seznamech nejlepších diet na světě. Tato dieta funguje jako prevence cukrovky, přispívá k dlouhodobému přiměřenému úbytku váhy a pomůže postupně začít nový životní styl, s jehož pomocí si udržíte zdravou váhu.

Na začátku se zájemci o tuto dietu musí zbavit pěti nezdravých návyků a přidat pět zdravých. Tento dietní program v sobě zahrnuje rovněž dostatek pohybu, odborníci doporučují nejméně 30 minut mírné fyzické námahy denně.

Dieta na zvýšení plodnosti

To, co jíte, může ovlivnit vaše šance na početí. Podle výživové specialistky Cynthie Staddové z Berkley Center for Reproductive Wellness and Women’s Health v New York City, naše strava ovlivňuje vše od naší krve před naše buňky až po naše hormony.

Lékaři Jorge Chavarro a Walter Willett z Harvard School of Public Health na základě své studie vyvinuli dietní plán pro zlepšení plodnosti, který rovněž přispívá k hubnutí a udržení zdravé váhy. Tito odborníci ve své studii zjistili, že ženy, které pravidelně konzumovaly nenasycené tuky, polysacharidy s nízkým glykemickým indexem a rostlinné bílkoviny, měly lepší zásobu vajíček než ženy s běžnou stravou plnou rafinovaných sacharidů, červeného masa a nasycených tuků.

Středomořská dieta

Oblíbená dieta mnohých celebrit včetně Catherine Zeta-Jonesové, Penelope Cruzové, Elizabeth Hurleyové či Isly Fisherové se opět umístila mezi deseti nejlepšími dietami vůbec. Středomořská dieta je založena na tradičním stylu vaření v zemích kolem Středozemního moře.

To znamená spousta čerstvé zeleniny a ovoce, ryb a zdravých tuků jako je olivový olej. Cílem této diety je nejen zhubnout a udržet si zdravou váhu, ale také podpořit srdeční zdraví. Studie, které se zúčastnilo více než 1,5 milionu zdravých dospělých jedinců, spojila dodržování středomořské diety se snížením rizika úmrtí na srdeční onemocnění a rakovinu (více o dietě čtěte zde).