Sedm hříchů, které občas ve vztazích děláme

1. Nikdy nespěte se svým ex

Zahráváte si s ohněm, pokud máte sex s vaším ex (přítelem, manželem, partnerem). Po rozchodu po něm sice můžete začít překvapivě silně toužit, ale zadržte. Se splašenými hormony toho moc nezmůžete, a tak třeba získáte dojem, že jste se znovu zamilovala, a zapomenete na důvody, kvůli kterým jste se rozešli. Vzpomínáte na "staré dobré časy" a říkáte si, jaké by to mohlo být, kdybyste se znovu dali dohromady. Zadržte. Necháte se zbytečně ovlivnit emocemi a snadno uděláte chybu.





2. Nikdy nedovolte, aby si vás fotil v intimních situacích

I když vás lechtivé fotky v erotických časopisech nepohoršují, přeci jen většina z nás zrovna netouží být "hvězdou" v pornočasopisu či na internetu. Proto si dobře rozmyslete, jestli se při domácím striptýzu necháte zvěčnit. Riziko, že fotky nebo video pak váš partner zneužije, přeci jen existuje.

3. Vždy za sebou zavírejte dveře na toaletě

Některé páry tvrdí, že před sebou nemusí nic tajit či skrývat. Že mohou být maximálně otevření a nestydí se před sebou dělat cokoli. A to se týká i používání toalety. Ano, čím blíže si s partnerem jste, tím jste pak před sebou otevřenější a děláte věci, které byste na začátku vztahu určitě nedělali (třeba si před ním vymačkávat pupínky na obličeji nebo ho poslat pro menstruační tampony). Většina lidí se ale shodne, že některé věci by měly zůstat tabu i po pár letech soužití.

4. Nikdy nepište svému ex o tom, jak se cítíte

Víte, proč se rozchodu říká rozchod? Prostě se rozejdete, odstěhujete, už netvoříte pár. Tím, že budete svému expříteli psát (dopis, esemesky, e-maily) o tom, jak špatně se cítíte nebo jak vás to bolí, dáváte najevo, že si rozchod odmítáte připustit. Také přijde vniveč veškeré vaše dosavadní úsilí, které jste vynaložila na rozhodnutí odejít a na samotný odchod. Vaše "uzdravování" potrvá déle. Sice se vám možná na chvilku uleví, ale tím, že vašemu ex ukážete svou slabost, se stanete znovu zranitelnou.

5. Nikdy nepředstírejte orgasmus

Ano, opakujeme to pořád dokola. Nedělejte to, i když si myslíte, že je to vlastně od vás jen citlivý, nesobecký čin, který vašeho partnera ušetří zklamání. Stejně se tím pouze připravujete o sexuální uspokojení a jemu tím poskytujete falešný pocit sexuální mašiny. Jen si pomyslete, jakou ránu jeho ego dostane, jestliže zjistí pravdu. A vy jste si přitom myslela, že to děláte jen pro jeho dobro! Navíc, pokaždé, kdy předstíráte orgasmus, doslova učíte své tělo věřit tomu, že falešný orgasmus je to jediné, co může dostat. Bude pro vás poté mnohem obtížnější dosáhnout opravdového orgasmu.





6. Nikdy kvůli příteli nezapomínejte na kamarádky

Každá žena někdy měla kamarádku, která jako by se vypařila, když si našla přítele. A zůstává neviditelná až do doby, kdy se pohádají, nebo se rozejdou. Hádejte, kdo vám pak s brekem zavolá a bude se dožadovat vaší podpory. Až do doby, než si zase někoho najde. Pokud jste sama taková, přemýšlejte, zda vám váš partner stojí za to, abyste opustila své přátele a omezila veškeré kontakty s nimi. Děláte-li to pravidelně, pak se nedivte, že o vás za chvíli vaši přátelé nebudou stát.

7. Nenechávejte si kontakty na svého přítele

Už jste vyhodila věci, které vám ho připomínaly, a tak (v případě nepříjemného rozchodu) byste se měla snažit dostat ho z vašeho dosahu úplně. Ano, vymazat i číslo mobilu, ICQ, e-mail a podobně. A proč takovéhle drakonické počínání? Pokud byl rozchod obtížný, emocionálně náročný, může být velmi těžké vymazat expřítele z hlavy. Nepodaří se vám to sice na počkání, ale odstranění veškerých kontaktů je důležitá část "uzdravování" a posune vás to dál.

Vybráno z knihy Dr. Yvonne K. Fullbrightové "Sex s vaším ex" (2007)