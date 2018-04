Šedivé vlasy jsou bez ohledu na věk krásné. Pokud víte, jak je nosit

Vloni vzbudil rozruch francouzský návrhář Jean Paul Gaultier stylingem své přehlídky zimní kolekce, všechny modelky se pro mole prošly s vyčesaným drdoly ve stříbrných odstínech. Vlasový mág Guido Paulo spolu s designérem dali veřejnosti jasný důkaz, jak elegantní a velmi ženské šedé vlasy mohou být. Bílá kštice již není výsadou žen vysokého věku, i mladé hvězdičky a modelky stále častěji dávají přednost stříbrným pramenům před těmi blonďatými.

Stříbrné prameny i celá bělostná kštice mohou vypadat velmi elegantně, dodávají celkovému výrazu charakter a hloubku. V mladém věku působí extravagantně, s přibývajícími roky poukazují na zralost a noblesu spojenou se sebevědomím své majitelky. Rozhodně však nejsou důvodem k panice. I z této "nedokonalosti" si lze udělat výjimečnou přednost.

Kelly Osbournová, Pixie Geldofová, Kate Mossová, Lady Gaga, Gwen Stefani, Christina Aguilera a mnohé další experimentují s barvou svých vlasů a nebojí se ani stříbrných odstínů. Zralé ženy stále častěji dávají přednost přirozenosti a svou bílou hřívu neskrývají pod nánosy umělých barev.

"Mám rád bílé vlasy," říká přední český kadeřník Michal Zapoměl, který se cíleně vyhýbá spojení šedivé vlasy. "My jsme si z šedin vytvořili syndrom, zní to až depresivně," dodává. Sám má mezi stovkami svých zákazníků klientky, které si zakládají na přirozeně stříbrných vlasech, i když jich je opravdové minimum. Většina žen se s postupem věku stále více uchyluje právě k barvení z důvodů zakrytí bílých pramínků.

Kadeřník Luke Hersheson upozorňuje na správný výběr odstínu. "Skutečná šeď pleti zrovna nelichotí, proto je lepší zvolit stříbrnou a vyhrát si s jejími tóny, ty se pohybují od extrémně bílé až po jemně šedavě stříbrnou." Ve extrémně odbarvených vlasech vidí snahu vyčnívat z davu. S čímž souhlasí i jeho český kolega. "Je důležité vědět, že to dokážete unosit. Je to jiné, je to výrazné, i když se vlastně jedná o přirozenost."

Odborníci na krásné vlasy se do jednoho shodují, že vybělené vlasy budí pozornost bez rozdílu věku. Z toho důvodu se nehodí pro každou ženu, bez patřičné dávky zdravého sebevědomí a vypracovaného celkového stylu se snaha mine účinkem.

Michal Zapoměl dodává, že do takto radikálních změn by se ženy neměly v žádném případě pouštět doma s běžně prodávanými přípravky. "Budete nešťastné," varuje. Barvy z drogérie nemají tu sílu a neodborné zacházení, kdy neodhadnete čas působení ani množství barvy, dokáží výrazně vlas poškodit. Navíc výsledný efekt prakticky nelze docílit hned napoprvé, jde o dlouhodobější proceduru a svěřit se do rukou odborníka se v tomto případě skutečně vyplatí.

Hodně vybělené vlasy se dostávají do popředí zájmu a lze i s nimi experimentovat. Pastelové pramínky v jinak bílé hřívě se dají označit jako hlavní trend nadcházející sezony. I přes měnící se trendy je silně zesvětlený vlas velmi populární a hodně žen míří do kadeřnických salonů právě pro tento efekt.

Jean Paul Gaultier vyslal na přehlídkové molo modelky se stříbrnými vlasy.

"Technicky je to o velice náročné," upozorňuje majitel dvou luxusních kadeřnických salonů a několika prestižních titulů, "musíme pracovat s velmi šetrnými produkty, které dokáží vlasy vybělit a zároveň nezničit." Sám Zápoměl přiznává, že svou techniku dokonalého odbarvování piloval neuvěřitelných deset let a ne každé ženě doporučuje radikální vybělení pramenů. Velmi záleží na výchozí kvalitě vlasů a síle přirozeného pigmentu.

Pokud se již rozhodnete pro výraznou změnu či jen lehký zásah do již světlých vlasů, důležitým krokem je následná péče. Odbarvený i přirozeně šedivý vlas nemá dostatečnou sílu, často se třepí a láme kvůli své křehkosti. Na trhu najdete speciální šampony s antioxidačními a chladivými účinky, které se na extrémně odbarvené vlasy hodí nejlépe. Řada z nich dodává pramenům potřebný stříbřitý lesk.

Bílá kštice se sama o sobě neleskne, bez vhodné kosmetiky zůstává matná a bez života. "Na své klientky s bílými a platinovými vlasy používám nejraději blond kaviárovou řadu od Alterny," radí Zapoměl. "Má totiž antioxidační složky, které nedovolí barvě zežloutnout." Právě nažloutlé tóny kazí celkový dojem, ať již na přirozeně šedivých či odbarvených vlasech. Příčinou přitom může být i obyčejná voda. Bez důkladné a pravidelné péče se ani to nejdokonalejší dílo od mistra kadeřníka nedožije více než pár dnů.