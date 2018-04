Šedesát procent lidí jde k lékaři, až když mají problém

U gynekologa nebyla Božena Tůmová dvacet let, a když ji tam dohnaly zdravotní problémy, diagnóza byla krutá - rakovina v pokročilém stadiu, operace už není možná. Bylo jí tehdy čtyřiapadesát, za dva roky zemřela.

"Když jsem viděla, jak maminka zanedbala zdraví, lítám na gynekologii dvakrát ročně," říká devětačtyřicetiletá Jana Kohoutková.

Většina Čechů preventivní prohlídky vypouští. Že není třeba chodit k doktorovi, když člověka nic nebolí, si myslí dvaašedesát procent lidí. Ukázala to nová statistika, kterou zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví.

"Na novorozeneckém oddělení vídám maminky, které současně docházejí na onkologii. To, že mají rakovinu, zjistily až v těhotenství, předtím nebyly na prohlídce několik let," upozorňuje náměstkyně ministryně zdravotnictví Markéta Hellerová, která si jako pediatrička stále bere služby v nemocnici.

Gynekologické prohlídky podle údajů ministerstva zanedbává zhruba polovina žen od 25 do 29 let. Na mamografické vyšetření prsu dochází také jen polovina žen, které na to mají nárok.

"Přitom u žen, které se na vyšetření dostavily a měly pozitivní nález, byl nádor v osmdesáti procentech případů odhalen včas," podotýká ministryně Dana Jurásková.

Prevence v číslech Rakovina prsu

- na mamograf u nás chodí 51 procent pacientek, ve Švédsku je to 80 procent

- na bezplatné vyšetření mají nárok ženy od 45 let dvakrát ročně Rakovina děložního hrdla

- na gynekologickou prohlídku chodí jen polovina žen ve věku od 25 do 29 let

- pojišťovna hradí prohlídku jednou ročně Rakovina tlustého střeva

- na preventivní prohlídky přichází jen 17 procent lidí ve věku od 50 do 80 let

- nárok na vyšetření mají pacienti od 50 do 54 let jednou za rok, po pětapadesátém roce jednou za dva roky (Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví)

Evropa nás předhání

V zájmu o preventivní prohlídky hodně pokulháváme za vyspělými státy Evropy. Například ve Švédsku chodí pravidelně na mamograf osmdesát procent žen.

"Lidé jsou tam naučeni víc se o sebe starat. U nás je nezájem o prevenci daný z minulého režimu. Byli jsme zvyklí, že nás někdo vodil za ruku. Stát poslal pozvánku, doktor si musel udělat do statistiky čárku...," vysvětluje ministryně.

Ve zmíněném Švédsku to funguje jinak. Lidé se víc zajímají o to, na co mají nárok - a také toho využívají. U nás jsou aktivnější hlavně mladší lidé, ti starší často ani netuší, co jim platí pojišťovna. A i když to vědí, stejně se do ordinace vypraví, když už není zbytí. "Ani moji vrstevníci kolem padesátky nechodí na preventivní prohlídky," přiznává Jurásková.

Jedna akce nepomůže

Na rakovinu tlustého střeva u nás ročně zemře čtyři a půl tisíce lidí, na preventivní prohlídky chodí jen sedmnáct procent lidí ve věku od 50 do 80 let. Přitom až 95 procent nemocných lze vyléčit, pokud je nemoc odhalena včas.

Číslo zaznělo při zahájení kampaně zaměřené na prevenci rakoviny tlustého střeva a konečníku, kterou v Česku rozjelo sdružení Onkomaják. "Prevence v tomto případě může hodně zachránit. Ze strany ministerstva však žádná přesvědčivá kampaň není. Osvěta musí být dlouhodobá, jednorázový apel nestačí," říká předseda Ligy proti rakovině Zdeněk Dienstbier.

Ministerstvo už oznámilo, že bude programy rozšiřovat. "Chceme využít další peníze z Evropské unie a zaměřit se i na prevenci před cukrovkou a kardiovaskulárními chorobami," dodává náměstkyně Hellerová.

Pacienti nemohou vždy za to, že něco zanedbají. Někdy je lékař neupozorní. Nesmějí se však nechat odbýt. Podle Juráskové musí doktor nejen léčit, ale i vzdělávat. Pojišťovny o preventivních programech informují na svých webech.