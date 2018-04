Šedé myšky ovládly přehlídková mola

Madridská přehlídková mola vypadala oproti střízlivějšímu Londýnu a New Yorku trošku bláznivě. Tamní návrháři si příští podzim představují rozhodně barevněji než jejich zámořští kolegové.

V New Yorku převládala černá, kterou doplňovaly zemité odstíny, ale také kontrastní fialová nebo klasická šedá. Například kolekce Donny Karan pro značku DKNY je šedá celá, Tommy Hilfiger ji zase použil trochu nezvykle na punčochy. Unylé nožky modelek potom kontrastně zkombinoval se zářivě žlutými a červenými svršky a jehlovými podpatky.

Šedé propadla i aristokratka módního světa - Diana von Fürstenberg. Ovšem místo jinak převládajících střízlivých uniformních střihů předvedla klasickou elegantní módu, ve které se podle hesla "od všeho trochu" inspirovala několika posledními desetiletími.

Pokud tedy neradi podléháte sezónním trendům, ale přesto chcete být "in", sáhněte po geometrických vzorech 60. let, šatech se sníženým pasem z let 30. nebo třeba lesklých mašlových inspirovaných "osmdesátkami". Ty ostatně vládly i letošnímu Stylu a Kabo. - více zde

Aktuální světové trendy pro příští podzim - tedy hlavně střízlivou jednoduchost, přiléhavé materiály a klasické barvy - následují i někteří čeští návrháři.