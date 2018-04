Sedavý způsob života urychluje stárnutí. Studie z londýnské King´s College, jejíž výsledky zveřejnilo BBC, zjistila, že fyzicky aktivní lidé jsou biologicky mnohem mladší než jejich vrstevníci, kteří vedou sedavý způsob života.

Vědci totiž zjistili, že klíčové části DNA nazývané telomery (části chromozomu tvořící koncové oblasti jeho ramen) se u neaktivních lidí zkracují mnohem rychleji. Je to pravděpodobně způsobeno rychlejším stárnutím buněk, tvrdí studie zveřejněná i v Archives of Internal Medicine.

Aktivní životní styl je spojený s nižším výskytem kardiovaskulárních onemocnění, cukrovky typu 2 a rakoviny. Nicméně nejnovější výzkum navíc ukazuje, že sedavý a neaktivní životní styl dělá člověka nejen zranitelnějšího a náchylnějšího k chorobám, ale navíc může podstatně urychlit proces stárnutí.

Minus deset let

Studie se zúčastnilo 2 401 dvojčat, která byla požádána o vyplnění dotazníku mapujícího jejich tělesnou aktivitu. Následně jim byl odebrán krevní vzorek kvůli testům DNA. Vědci se při nich zaměřili především na délku telomerů.

Spolu s tím, jak lidé stárnou, se totiž jejich telomery zkracují, a buňky se tak stávají náchylnější k poškození nebo přímo k odumření. Zejména při testech bílých krvinek z imunitního systému vědci zjistili, že každý rok ztrácejí telomery v průměru jednadvacet nukleotidů, které jsou v podstatě jejich stavebními kameny.

Rozdíl však je i v tom, kolik času tělesné aktivitě věnujete. Lidé, kteří věnovali pohybu v průměru šestnáct minut za týden, měli telomery o dvě stě nukleotidů kratší než ti, kteří sportu dali víc než tři hodiny týdně. Aktivní lidé mají délku telomerů srovnatelnou s neaktivními osobami, které jsou však o deset let mladší.

Vliv stresu

Fyzicky neaktivní lidé jsou mnohem zranitelnější a častěji se u nich objevuje poškození buněk jako důsledek vystavení se oxidačnímu procesu nebo zánětu.

Předpokládá se, že dalším činitelem, který má vliv na délku telomerů, je stres. Testy ukazují, že lidé, kteří chodí cvičit pravidelně, mají hladinu stresu sníženou. "Výsledky studie zkrátka jednoznačně ukazují, že dospělí lidé, kteří praktikují pravidelnou fyzickou aktivitu, jsou biologicky mladší než ti se sedavým životním stylem," uvádějí autoři studie.

Doktor Jack Gurelnik z US National Institute on Aging však upozorňuje na to, že bude potřeba dokázat přímé spojené mezi stárnutím a tělesnou aktivitou: "Lidé, kteří cvičí, jsou od osob se sedavým životním stylem odlišní v mnoha směrech. Existuje mnoho dalších faktorů, které mohou být zodpovědné za biologické rozdíly mezi osobami s aktivním a sedavým životním stylem."