Secondhand: obchod pro ty, kteří mají styl

Ivana je padesátiletá bankovní úřednice. Když jedno pondělní ráno vyrážela do práce, cítila se o pár let mladší. Slušelo jí to. Měla na sobě novou halenku za osm stovek, kterou o víkendu pořídila v jednom z obchodů ve velkém nákupním středisku na okraji Prahy. Jenže zrovna tu samou si v ten den oblékla i kolegyně sedící o pár přepážek dál. "Byl to trapas. Pro obě," vzpomíná žena. Radost z nového modelu vystřídalo zklamání. "Teď se domlouváme, kdy si ji na sebe vezmeme, abychom v ní nepřišly v jednom dni obě. I tak už ji do práce nerada nosím," říká Ivana.

Tohle se vám nemůže stát, pokud chodíte nakupovat do secondhandů. Pravděpodobnost, že tam pořídíte oblečení nebo módní doplněk, ve kterém pak uvidíte svoji kolegyni v práci nebo jinou ženu na ulici, je mizivá.

Nejen kvůli tomu tam spousta žen i mužů chodí nakupovat. Secondhand je tak trochu vášeň, které docela snadno propadnete. Skutečnost, že jste našla krásnou, byť třeba obnošenou sukni, o níž víte, že ji neuvidíte na jiné ženě, vám nedovolí nevrátit se tam někdy příště.





"Pokaždé, když mi v práci kolegové pochválí nějaké oblečení, jsou to většinou věci ze sekáčů. Přitom nenakupuju jen tam. Třeba kalhoty jsem v nich nikdy neobjevila takové, aby se mi líbily nebo aby mi padly velikostí. Ale saka, trička, halenky, sukně a svetry mám většinou ze sekáčů. Nejsou to sice modely, které právě letí a jsou trendy, ale jsou něčím zajímavé," vysvětluje pětatřicetiletá lektorka angličtiny Jana Seifertová.

JAK NAKUPOVAT? KDYŽ POPRVÉ VEJDETE do secondhandu, nebuďte překvapeni záplavou věcí. Nestyďte se jen tak rozhlédnout, a teprve až se rozkoukáte, podívejte se na věci na ramínkách a v koších. HLEDEJTE BARVU, kterou máte rádi. Některé obchody podle barev věci seřazují. Vybírejte i podle oblíbených vzorů a materiálů. VĚCI MOHOU MÍT malou vadu od předchozího majitele. K nákupům z druhé ruky to patří, ale nemusí. HLÍDEJTE SI PENÍZE, i když je lákavé nakoupit hodně věcí za málo peněz. Ale skutečně všechno užijete? Je zbytečné mít skříň plnou oblečení, které vezmete jednou na sebe, nebo ani to ne. INTERNETOVÉ secondhandy vytlačují ty klasické. Nabízejí i vrácení peněz, když se vám věc nelíbí.

Nákup z druhé ruky má svá pravidla

Nakupování v secondhandech má svá pravidla. Tak třeba - do obchodu byste rozhodně neměli jít s cílem něco konkrétního tam pořídit - třeba teď kabát na jaro. Zcela jistě tam zrovna vůbec žádný mít nebudou. Vy budete jen zbytečně naštvaní, že jste ho nesehnali. Navíc si v obchodě velmi pravděpodobně nekoupíte ani nic jiného. Zajímavé oblečení se vám při špatné náladě prostě vyhne. Opravdu to tak funguje! Když máte náladu na nic, věc, která by vám jindy na první pohled padla v secondhandu hned do oka, vás většinou v takový den vůbec nezaujme a vy ji jen minete. A to by byla škoda, hlavně pro vás.

Ideální je zastavit se v obchodě jen tak - třeba cestou z práce -, když cítíte, že máte chuť si zahrabat v koši plném obnošených věcí. V takových dnech pak většinou objevíte ty správné kousky, které vaši náladu zcela určitě zvednou. "Z jedné takové výpravy po neúspěšném pracovním dni mám ve skříni dlouhý kožený kabát za tři stovky," chlubí se Jana Seifertová. "Vlastně možná tak půlka mého šatníku je ze sekáčů," přiznává Jana.

V secondhandech nakupuje i herečka Mahulena Bočanová. Zajde do nich pro věci do divadla, ve kterých pak odehraje představení, pořizuje tam oblečení pro dceru i pro sebe. "Nakupuju jak v extrémně drahých buticích, tak v sekáčích. Když tam vidím kousek, který mě zajímá, tak si ho vezmu," říká herečka. I ona potvrzuje, že nakupování v secondhandech není jen tak. Potřebujete k tomu mít určitý dar. "Musíte mít vkus. Často se tam najdou věci, které jsou výjimečné a výborné. Je příjemné obyčejné barevné tričko ze sekáče zkombinovat s nádhernou kabelkou a botami. Pak to má styl. Na to ale musíte mít talent," vysvětluje Mahulena Bočanová.

"Tak právě proto do sekáčů sama nechodím," říká účetní Marcela Vránová. "Neumím tam nakupovat. Nevidím, co by mi slušelo, nebaví mě se tam přehrabovat. Ale mám kamarádku, která přijde a vysbírá pro mě ze stojanu jednu věc za druhou. Oblečení, o které bych nezavadila pohledem, mi pak opravdu sedne."

Výhodou secondhandů je fakt, že tam často seženete značkové zboží za zlomek ceny, kterou za oblečení dáte v běžných buticích. Za krásný kabát na zimu zaplatíte tři stovky, ale můžete tam pořídit i neznačkové šaty za stovku nebo tričko za dvacet korun. Za tyhle peníze vás pak ani moc nebude mrzet, že věc, z níž jste byla v obchodě nadšená, vás s příchodem domů omrzí a vy ji nikdy nevezmete na sebe. Tím vás nechceme navádět k marnotratnosti. Ale přiznejme si, komu se něco takového nestalo i s novým oblečením koupeným v klasickém obchodě?

KOLOBĚH OBLEČENÍ Oblečení nemusí končit v popelnici. Existují sběrná místa, odkud šaty putují do charity, obchodů nebo k recyklaci. * Většina oblečení v tuzemských secondhandech pochází z ciziny ze sběren oděvů nebo z obchodů, které vyřazují neprodané věci. Obchodníci zboží v tuzemsku vytřídí a vydezinfikují. * Z velkoobchodů se dostává do malých obchodů v ulicích nebo na internet. Část oblečení putuje na Východ, třeba do Ruska a Ukrajiny. Poškozené bavlněné věci kupují firmy jako čisticí textilie na údržbu strojů. * V Česku starší oblečení vybírají charitativní organizace, vyhodit se dá i do speciálních kontejnerů. Oblečení po dětech se pořád ještě dědí v rámci příbuzných nebo mezi známými. V zahraničí tohle není moc obvyklé. V sekáčích nakupují lidé, kteří mají svůj styl, nějak se profilují

Do sekáče? Ani omylem!

Jsou lidé, kteří by do secondhandů nevešli. Představa, že věci nosil někdo cizí, jim oblečení naprosto zhnusí. Nikdy by je nevzali na sebe. Jiné takové věci nadchnou. "Sekáče jsou zajímavé i tím, že věci v nich mají svoji historii," vysvětluje módní návrhářka Hana Zárubová, proč do nich občas zajde. Jiným lidem tam zase vadí nepříjemný zápach. Oblečení před prodejem sice prochází dezinfekcí, než se však věci dostanou do obchodů, někde leží a pak zatuchnou. Ale nebojte se. Zápach není takový, aby se vám z něj dělalo špatně od žaludku. Daleko hůř je to cítit v obchodech s novým oblečením dovezeným z Číny. Je samozřejmé, že zboží ze secondhandu před nošením musíte důkladně vyprat.

Zůstaly jen ty zajímavé

Zlatým časům obchodů z druhé ruky odzvonilo. Na začátku devadesátých let, kdy byl problém sehnat něco pěkného na sebe, secondhandy využily mezery na trhu a staly se úspěšnými. "Koupit levisky, které tehdy stály dva tisíce, bylo pro mě jako studentku nereálné. Já je přesto měla. Sehnala jsem je nové v jednom sekáči za dvě stovky," vzpomíná Jana Seifertová.

Jenže teď jsou ulice a obchodní centra plná světoznámých značek s oblečením, kde se dá koupit tričko za stovku a rifle za pět set. Secondhandy těžko konkurují cenou. A tak jich ubývá. Je to stejné ve velkých i malých městech. Pokud chtěly přežít, musely se změnit. "Nároky na kvalitu jsou mnohem větší než před čtrnácti roky, kdy jsme začínali. Dříve jsme dováželi zboží z Německa a Švýcarska, dnes kvalitou nestačí na to, co si zákazníci přejí. Chtějí kvalitní a značkové zboží. Vozíme už zboží z Anglie, které nároky splňuje," říká David Solar ze secondhandu Land.

"Spousta sekáčů se ruší, protože pozbývají smyslu. Konkurence je opravdu obrovská. Lidé, kteří nakupují laciné zboží v tržnicích nebo v obchodních řetězcích, si myslí, že jim nemají co nabídnout," říká Monika Burdová, majitelka butiku Toalette la boutique pour chic, který nabízí i oblečení z druhé ruky. Tenhle obchod konkurenci ustál. "V sekáčích nakupují lidé, kteří mají svůj styl, nějak se profilují. Ti u nás pořád věci seženou," říká Burdová.

A právě takové secondhandy v ulicích zůstávají. Podobně jako v jiných městech Evropy v nich najdete moderní značkové věci, ale také vintage módu s oblečením a doplňky ze sedmdesátých i dřívějších let. V centru Prahy je hned několik takových. Kromě Toalette je to Retro v Perlové ulici nebo Vintage v Michalské. Laciné zboží v takových obchodech nenajdete. Za dlouhé večerní šaty pošité korálky zaplatíte klidně tři tisíce i víc. Za ně vás může hřát vědomí, že takové nikdo jiný mít nebude, a také fakt, že jsou šité už nepoužívanou technikou. Možná se vám vybaví vzpomínky na dětství u babičky, která podobné šaty měla.

Vintage i Toalette nabízí i zcela nové modely oblečení. "Jsou to originály od návrhářů, kteří je i sami šijí," říká Burdová.

Návštěva secondhandu zcela jistě pokaždé něčím překvapí. Oblečení z něj vám rozhodně oživí šatník. Už jen proto stojí za to do secondhandů čas od času zajít.

Anketa

NAKUPUJÍ NÁVRHÁŘKY Z DRUHÉ RUKY?

IŠKA FIŠÁRKOVÁ

Měla jsem sekáčové období, kdy jsem do nich hodně chodila. Když k nám secondhandy přišly, trh s oblečením byl nenasycený a sekáčové věci mi přišly hodně zajímavé. Tohle už se ale změnilo. Teď do nich zajdu jen občas, když mám čas a chuť. Baví mě se ve věcech hrabat a čekám, že tam najdu poklad. Občas se to podaří. Třeba když šel syn do tanečních, tak jsem tam pro něj našla úžasný oblek od Hugo Bosse za 200 korun. Přesně pro tyhle úlovky mám sekáče ráda.

IVANA FOLLOVÁ

Nechodím do mega sekáčů, ale tam, kde jsou zábavné nebo staré a potrhlé věci. Oblečení v nich mě zajímá i proto, že jsou tam věci, které už se technologicky ani stylově nedělají. Zajdu do nich i v cizině. Strčím tam nos, a když se mi obchod líbí, tak se tam prohrabu. Těď to bylo v Amsterodamu, kde jsou tyhle obchůdky krásné. Sice jsem nenakoupila, ale prošmejdila jsem je a užila si to.

HANA ZÁRUBOVÁ

Na nakupování v sekáčích musí mít člověk čas a ten já moc nemám. Ale dříve jsem se tomu hodně věnovala. Pořídila jsem si tam úlovky, které normálně nikde neseženete. Sekáče jsou zajímavé i tím, že věci v nich mají svoji historii. Když si v nich něco pořídím, tak to i nosím. Nakupování v nich je dobrodružství. Můžete tam najít výborné věci.