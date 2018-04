Sebevědomé modelky i faux-pas Havelkové

PROHLÉDNĚTE SI BOHATOU FOTOGALERII

Ještě před zahájením týdnů módy v New Yorku, Londýně, Miláně a Paříži si můžete vychutnat nové kreace přímo v centru stověžaté Prahy - v Pařížské ulici, která se na dva dny proměnila v 80 metrů dlouhé molo, nejdelší ve střední Evropě.





Čeští návrháři už zřejmě pochopili, že hrát si pouze na vlastním písečku se moc nevyplácí. Představit svou nejnovější tvorbu pouze v malém butiku nepřináší tolik zájmu a pozornosti jako klasická velká přehlídka, na které se sejde nejen malý okruh stálé klientely, ale také širší veřejnosti a média, která dají premiéře nových šatů dostatečnou a tolik potřebnou publicitu.

Kde by byl John Galliano, kdyby své mnohdy extravagantní kreace ukazoval pouze v ateliéru sídla Dior, kam se vejde jen pár návštěvníků? Vynikl by v dostatečné míře talent geniálního Alexandra McQueen bez stylizovaných, velkolepých show? Asi ano, ale rozhodně ne v takové míře. Velké přehlídky zkrátka patří do módního světa a tato tradice se vrací i k nám.

gianfranco Ferré a hravý sex-apppeal Praha posunula módní víkend o úroveň výš

"Prague Fashion Weekend je ryze komerční záležitost," říká o nové události organizátorka Milada Karasová. "Nehrajete si na umění, chceme, aby móda šla do ulic a ne lidi za módou. Účelem celé akce je, aby návštěvníci věděli, co se nosí, co se prodává v Pařížské ulici a jejím okolí."

Vyvážený mix mladých – extravagantních tvůrců se známými návrháři, kteří si již vybudovali své jméno, se ukazuje jako výborná kombinace výhodná pro obě strany. Kreativita a odvážnost nové generace se může stát inspirací pro zavedené značky a ty zase tvoří potřebné zázemí pro méně zkušené kolegy. Oba aspekty tvoří nedílnou součást komerčně úspěšného tvůrčího procesu, který celá léta funguje v zahraničí a doufejme, že se osvědčí i tuzemsku.

Blok českých módních návrhářek ukázal extravagantní pletené kreace i elegantní společenskou módu a to nejen pro ženy, ale i pro módy chtivé muže, kterým nápadný styl rozhodně není cizí. Mezi kolekcemi vynikla především tvorba dvou návrhářek – Tatiany Kovaříkové a Hany Havelkové.





Elegantní a sebevědomé modelky podle Kovaříkové

Tatiana Kováříková opět dokázala, že jednoduchá elegance s důmyslnými prvky dokáže směrovat tím správným směrem, který obstojí ve velké konkurenci panující právě v tomto stylu. Nesmrtelnou kombinací černé a bílé vsadila návrhářka na jistotu a prakticky zaručený komerční úspěch. Kovaříková dobře zná svou převážně českou klientelu a je si vědoma, že extravagance a inovace se v naší zeměpisné šířce ještě nedostala na úroveň, kdy by se vyplatila do obchodní stránce.





Jednoduché linie vyvedené v kvalitních materiálech představují hlavní poznávací znak tvorby talentované Češky. Řada Tatiana ani na sezonu podzim – zima 2010/2011 nikterak nevybočuje z charakteristického stylu. Modelky se v modelech Kovaříkové proměnily v elegantní a sebevědomé dámy, kterým šaty pomáhají při vzestupu na společenském žebříčku a nikterak je zároveň nebrzdí v náročném životním stylu.

Hana Havelková pojmenovala svou kolekci City Glamour, kterou představila především šaty v černé a odstínech antracitové doplněné aktuální trávovou zelenou (ta byla velkým hitem i během únorového londýnského týdne módy). Tuto kombinaci návrhářka uplatnila také na topech, dost nešťastně doplněných o harémové kalhoty, ty patří hluboko na dno skříně.





Naštěstí po tomto faux-pas neváhala Havelková zařadit šortky, které přežily nejen léto, ale jako součást podzimní garderóby výborně alternují sukně. Večerní modely jich designérka ponechala zcela v režii černé, pro dramatický efekt přidala třpyt černých křišťálů na matně lesklém saténu, čímž dostála názvu své kolekce.

První den Prague Fashion Weekend vrcholí přehlídkou podzimní kolekce Ferré Milano. Ta se běžně nepředstavuje formou módní přehlídky. Praha se tak stává svědkem jedinečné příležitosti, jak se veřejnost může seznámit v tvorbou slavného italského módního domu. Recenzi i fotografie z této přehlídky přineseme už zítra.