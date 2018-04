Hodí se klíče k sebeobraně? Ano, ale jinak, než si myslíte

V praxi ale jejich představy značně pokulhávají. „Napadená ani nemusí stihnout klíče vyndat z kabelky, natož si je prostrkat jednotlivě mezi prsty,“ říká Moučka a dodává, že takto dlouhá příprava může oběť vyřadit úplně.

Navíc pokud máte svazek klíčů v dlani a mezi prsty ven směřují třeba tři z nich, ostatní vás při ráně zatlačí do ruky a mohou vás naopak poranit. Pokud budete klíči v pěsti pachateli vyhrožovat, chytne za vyčnívající z nich, přitáhne je k sobě a zatlačí. „V tu chvíli dělá oběť přesně to, co jí agresor řekne,“ vysvětluje instruktor.

Může vás také napadnout, že nebudete klíče držet v ruce, ale necháte je na provázku, na kterém je nosíte, a budete s nimi švihat kolem sebe. Jenže útočník se chrání lokty a stejně se k vám blíží.

„Dopadová energie není dost velká a musely byste se trefit do obličeje, což by byla velká náhoda. Navíc agresor na ulici většinou není nahý, je oblečený a bunda rány ještě víc ztlumí,“ tvrdí Moučka a dodává, že šňůrka na krku má ještě další problém: ve chvíli, kdy jste k útočníkovi zády a on si vytipuje, že ji máte, jednoduše vás za ni přiškrtí.

Zkuste klíče hodit

Pokud se při sebeobraně pro klíče přece jen rozhodnete, vyberte si největší klíč na svazku a používejte ho na drápání do obličeje, na vpichy, podobně jako propisku, pilník a jiné špičaté předměty.

„Kdybyste chtěly použít klíče na šňůrce, nešvihejte jimi hlava nehlava kolem sebe, ale co nejvíc před sebe, abyste s nimi co nejpřesněji cílily a udržovaly od násilníka odstup,“ radí instruktor.

Nejefektivněji však klíče využijete tak, že je po agresorovi hodíte. Nejlépe do obličeje. „Odvedete tím útočníkovu pozornost a pokusíte se utéct,“ radí instruktor a dodává, že využít můžete jakékoliv předměty.