Na vlastní kůži: jak jsme se učily mlátit chlapy

0:33 , aktualizováno 0:33

Pár fíglů ze sebeobrany by měla znát každá žena. Měkčí i rázné sebeobraně přijela naučit ženy do Prahy Megan Cohen Kaddouchová, jedna z nejlepších žen v krav maga na světě. Ze semináře jsme si odnesly hlavně to, že důležitá je prevence, a když už se něco děje, pak se nebát použít cokoli, abychom se ubránily.