Se svým biologickým otcem se nestýkám, říká Linda Finková

Se svým biologickým otcem, hudebníkem Petrem Finkem, se nestýká. "Moc si nerozumíme," přiznává Linda Finková. Vazba otce a dcery se přetrhala krátce po jejím narození, když se rodiče rozvedli. Maminka, známá kantorka pražské konzervatoře, Lída Nopová, se později vdala a jejího nového muže Linda přijala ze svého otce.

Vizitka Linda Finková (43) je dcerou zpěvačky a kantorky Lídy Nopové a hudebníka Petra Finka.

Od šestnácti zpívá, vystupovala například s kapelou Karla Vágnera a Hany Zagorové.

Od ledna moderuje spolu s Vlaďkou Pirichovou a Sandrou Pogodovou v radiu Frekvence 1 Dámský klub.

Jejím manželem je moderátor Richard Genzer. Mají spolu dvě děti, Viktorku (12) a Matyáše (2,5).



S Petrem Finkem se v dětství přesto občas vídala. "Přijel na návštěvu, psal mi na svátky a narozeniny. Když jsem byla v pubertě, chtěla jsem se s ním víc vidět, toužila jsem po tom zjistit, jaký je, ale nefungovalo nám to. Moc si nesedíme," říká zpěvačka a moderátorka.

Kamenem úrazu mezi Lindou a jejím otcem bylo oslovení. "Ve slušnosti jsem ho oslovovala Petře, jenže jeho to strašně uráželo. Ale když jsem ho viděla jednou za čas, nemohla jsem mu říkat tati. On to nepřekonal, mně zase nešlo oslovení tati," vysvětluje, proč se přestali vídat. "Pro mě je tatínek ten, kdo mi utíral zadek, který mě učil mluvit, chodit, jezdit na kole... Maminka se podruhé vdala a všichni tři jsme spolu byli od mých čtyř let. Nemám vůbec nic proti svému biologickému otci, jsem ráda, že mě zplodil, ale pro mě to není tatínek. Je mi to líto a je škoda, že se nevídáme, už jen proto, že moje děti nemají dalšího dědečka, ale já s tím nic neudělám," říká Linda Finková.

Zpěvačka a moderátorka se po prázdninách chystá vrátit na pražskou konzervatoř. Učila tam zpěv, než se narodil syn Matyáš. Ten v září půjde do školky a ona bude mít čas věnovat se zase studentům. Kantořina ji baví. "Vždycky jsem měla několik zaměstnání.

Nepochopím, když někdo hraje večer v muzikálu, že přes den nic nedělá, jde až v pět odpoledne do práce. Přijde mi škoda nevyužít ten volný čas. Nebylo to kvůli penězům, ty mě do školy nehnaly, ale chtěla jsem získat nové zkušenosti, taky si myslím, že jsou to dobrá zadní vrátka," vysvětluje, proč před lety začala učit.