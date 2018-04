Se svou kondicí je spokojena více než polovina Čechů

Vyplývá to z letošního průzkumu společnosti Unilever. Podle průzkumu Češi nejčastěji jezdí na kole, provozují turistiku nebo plavou. U věkových skupin do 44 let jsou oblíbené sporty ve fitness-centrech. Lidé nad 55 let se nejvíce věnují pravidelným procházkám.

Češi ve věku od 25 do 34 let uváděli jako nejčastější sport plavání (59 procent) a cyklistiku (52 procent), ve věku 35 až 44 let pak cyklistiku (66 procent) a turistiku (47 procent). Obě kategorie si oblíbily také lyžování a nejrůznější aktivity ve fitness-centrech, jako jsou aerobic nebo spinning. U dotazovaných nad 45 let vedla turistika a plavání. Více než polovina lidí ve všech věkových kategoriích zmínila rovněž pravidelné procházky.

Z průzkumu vyplývá, že s přibývajícím věkem získávají na oblibě druhy pohybu, které lze provozovat venku. Jako nejoblíbenější a nejrozšířenější sport napříč věkovými kategoriemi se ukazuje cyklistika.

Respondenti odpovídali také na otázku, zda jsou spokojeni s fyzickou kondicí svého partnera nebo partnerky. Spokojena byla polovina z nich, téměř polovina si ale myslí, že jejich partner nepečuje o svou kondici dostatečně. Jen asi 28 procent párů sportuje společně.

Průzkumu se osobně zúčastnilo 201 respondentů, dalších 3 800 hlasovalo prostřednictvím webových stránek.