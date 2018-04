Se starými vlasy jsem se rozloučila, říká čtenářka z valentýnské proměny

Valentýnská proměna Našim čtenářkám jsme nedávno nabídli, že je zdarma necháme učesat v luxusním salonu (- více zde). Z desítek přihlášených jsme vybrali Táňu Václavkovou, mimo jiné i proto, že byla kvůli proměně ochotná přijet i s malou dcerkou na devátou ráno až z Ostravy. Druhý díl, kde se dozvíte, jak kompletní proměna probíhala, čtěte ZDE.

Do kadeřnického salonu Petry Měchurové přichází na první pohled nenápadná, ale veselá maminka Táňa s kočárkem, ve kterém zatím nerušeně spí její sedmitýdenní dcera Kristina.

Během proměny se ale o miminko postará doprovod, takže Táňa bude mít čas i sama na sebe. Jen si občas odskočí nakojit.





Stránky Ona.idnes.cz čte pravidelně. "Kdysi jsem i psala články na jeden internetový server a od té doby jsem internetu věrná. Když jsem viděla vaši výzvu, hned jsem vám musela napsat," říká Táňa Václavková z Ostravy.

Chci vypadat pěkně i při třech dětech

Táně je třicet a je teď na mateřské dovolené se čtyřletými dvojčátky a sedmitýdenní Kristinkou. Na sebe nemá moc času, takže se velmi ráda svěří do péče kadeřnic, vizážistky a fotografa.

"Po cestě do Prahy jsem byla trošku nervózní. Když člověk jede do neznáma, jinak to ani nejde. Ve vlaku jsem si ale i schrupla a rozloučila jsem se se starými vlasy," přiznává Táňa, která do Prahy jezdí prý asi tak jednou do roka.

Co je na mateřské, ke kadeřnici chodí Táňa jen sporadicky. Naposled byla skoro před rokem. "Objevím se tam, jen když mě popadne touha po změně," říká Táňa. "Kdysi dávno jsem měla přeliv do hněda, pak jsem barvu nechala odrůst, také jsem měla melíry, jehož zbytky jsou ještě vidět. Teď jsem už dlouho u kadeřnice nebyla, jen kamarádka mi nedávno zastříhávala ofinu, a podle toho to taky vypadá," dodává se smíchem.





Jak sama přiznává, dlouho proklínala své vlnité vlasy. "Všude jsem viděla, jak je mají ženy krásně rovné, vyžehlené. Já si vlasy občas taky žehlím, ale trvá mi to strašně dlouho, dá to práci. Takže tomu věnuji čas, spíš jen když někam jdeme s manželem − na svatbu, na ples a podobně. Pak je ale venku vlhko, tak mi to stejně nevydrží. Často vlasy řeším sponou. Dám je do culíku a je to," rozpovídala se Táňa.

To, že domů přijede úplně jiná, už její okolí ví. "Už jsem to ´práskla´ několika lidem. Jsou zvědaví a určitě mě budou bombardovat telefonáty, co a jak. Manžel se možná trošku bojí, abych nepřišla hodně na krátko," přiznává.

Hlavně, aby byl účes praktický

Než šla na mateřskou, pracovala jako sekretářka v advokátní kanceláři. Doma ale zůstane ještě minimálně tři roky. "Vím, jak jsou děti nemocné s nástupem do školky, takže na mateřské tři roky určitě ještě zůstanu," říká mladá maminka. Potom ale v domácnosti zůstat nechce. Ráda by zase mezi lidi, jak sama říká.

Ani na mateřské však nechce vypadat neupraveně. Od kadeřnic očekává sice změnu, ale přirozenou.

"Chtěla bych účes, který bych nemusela moc upravovat. Abych nemusela letět ke kadeřnici, sotva mi střih malinko odroste. Každopádně jsem ale už delší dobu chtěla změnu, tak uvidíme, nechám se překvapit," mrká na nás Táňa a nechává se odvést kadeřnicí k zrcadlu.





Petra Měchurová a její kolegyně Aneta, která se celou dobu bude o Táňu starat, se už začaly domlouvat na barvě a střihu účesu. A na čem se nakonec shodly? To si můžete přečíst zítra ve druhém dílu naší valentýnské proměny.