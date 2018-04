Nahé děti jsou na internetu hitem, ale hysterie není namístě

"Nebezpečná je především ignorance bezpečnostních pravidel a etiky ze strany lidí, často rodičů, kteří na úložiště nahrávají nahé fotky svých dětí a veřejně je sdílejí. Přitom na nástěnku v mateřské školce nebo u vchodu do školy by to pravděpodobně neudělali," říká k fenoménu webových alb Lenka Eckertová z Národního centra bezpečnějšího internetu.

Pedofil u obrazovky?

Přestože panuje mezi lidmi mylný názor, že dětem nejčastěji ubližují cizí pedofilové, co si dítě vyhlédnou před školou nebo na internetu, není to tak. Podle odborníků jsou děti nejvíce ohroženy od lidí z blízkého okolí, kteří ani nemusí být pedofilové. Pedofilní sexuální porucha se prokáže asi jen u desetiny souzených za sexuální zneužívání dětí. Děti bývají oběťmi agresorů zejména proto, že jsou snadným cílem - jsou fyzicky slabé a snadno ovlivnitelné.

Je nutné si uvědomit, že na internetu je sex a nahé fotky celkově jedním z nejvyhledávanějších témat. Uživatelé nekoukají jenom na fotky dětí, fotky žen na pláži často nasbírají i několik desítek tisíc návštěvníků. Pokud je na pláži celá rodina, nedá se odhadnout, co konkrétně internetové publikum zaujalo. O zájem o své fotky se navíc dozvíte pouze na stránkách, které tyto údaje sledují. Někteří ale nemají problém s nahráváním fotek i bez plavek. Navíc na mnoha sociálních sítích (např. populární Facebook) nemá uživatel ani možnost zjistit, kolik lidí si jeho fotku prohlédlo.

Administrátoři jsou ve střehu

Diskuzi o dětské nahotě rozvířil nedávno blog Michaela Čejky, který ve svém textu pátral po důvodu, proč jedno album z rodinné dovolené nastřádalo desítky tisíc zhlédnutí od uživatelů z celého světa (namísto běžných stovek). V albu byly i záběry dvanáctileté dívenky na pláži. Čejka se dále ptá, kdo jsou pozorovatelé nahých dětí ve vaně nebo na pláži a zda jsou pro děti nebezpeční.

"O tom, že někteří uživatelé podobné fotografie vyhledávají, víme. Administrátorky denně kontrolují alba, zda v nich není závadný obsah. Pokud naleznou dětskou pornografii, uživatele blokujeme a kontaktujeme policii. S policií velmi úzce spolupracujeme už řadu let. Pokud administrátorky najdou ve veřejném albu problematické fotky, jako jsou nahé děti, upozorňují uživatele a doporučují album zneviditelnit. Pro rodiče jsme zřídili i stránku s pokyny, jak alba s dětmi chránit," reagoval na debatu Miroslav Buček, projektový manažer webového alba Rajče.net.

Podle něj narazí v objemu patnácti milionů nahraných fotek měsíčně v průměru na 10 alb s úplně nahými dětmi, které nahráli jejich rodiče. Část z nich ale neraguje ani na takové upozornění. "Pokud mají alba podezřelý počet návštěv, tak je skryjeme i sami a uživatele na to upozorníme," dodává Buček.

Hysterie není namístě

Podle odborníků není hysterie namístě, protože zabránit problému je velmi jednoduché - nenahrávat fotky obnažených dětí na internet. Rodiče to dělají zejména z naivity - zkrátka je nenapadne, že by na jejich děti mohl někdo koukat i jinýma očima než oni sami. A ve chvíli, kdy si to uvědomí, se často vyděsí. Hrozí jejich dětem nějaké nebezpečí?

"Pokud jde o nezabezpečené fotografie, pak je přímé ohrožení dítěte, například internetovým agresorem, málo pravděpodobné. K některým fotografiím však lze dohledat jméno, adresu či telefonní číslo, například na portálech, kde se obchoduje s dětským zbožím," varuje Lenka Eckertová, autorka knih Hustej internet a Bezpečnost dětí na internetu.

On-line navždy

Lidé by neměli zapomínat, že co se jednou zveřejní na internetu, bude na něm už navždy dohledatelné. A také na slova dalšího blogera Michala Zlatkovského, že na internetu jsou desítky diskusních serverů zaměřených na sbírání nahých fotografií kohokoliv.

"Je třeba také upozornit na fakt, že se dítěti za pár let jeho fotografie na síti vůbec nemusí líbit. Rodiče by měli vždy jednat v zájmu dítěte," dodává Eckertová. Vzpomeňte si, jak se i dospělé děti tváří, když jejich matka pyšně ukazuje jejich fotky z nočníku a v dalších "vtipných" situacích třeba jejich vyvolené či vyvolenému. Opravdu je dobrý nápad pověsit podobný materiál na web, kde ho může navždy vidět každý?

V rozvířeném veřejném prostoru k tématu zazněl i názor, že by měly nějakým způsobem zareagovat i stránky, které sdílení alb nabízejí. Nebo přímo policie. Prohlížení volně přístupných fotek na internetu totiž není trestné (a samozřejmě ani proti pravidlům veřejných alb), stejně jako není trestná pedofilie samotná.

"Neumím si v této konkrétní oblasti představit funkční restrikci, po které někteří volají. Spíše je třeba vzdělávat uživatele internetu, než nařizovat firmám, co smějí a nesmějí. Někteří provozovatelé služeb na svých stránkách upozorňují na rizika zveřejňování dětských fotek. Otázkou je, zda tyto texty, zanořené do hloubky webu, někdo čte. Národní centrum bezpečnějšího internetu i další sdružení a projekty se snaží šířit osvětu směrem k veřejnosti. Bohužel právě cílová skupina rodičů reaguje málo, případně vůbec," dodává Eckertová.

