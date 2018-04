Čtenářský recept: Schwarzwaldská roláda

Množství: 8 porcí



300 g kvalitní hořké čokolády minimálně s výtažkem 70 % kakaa

4 lžíce třešňovice (možno nahradit "českým rumem")

5 velkých vajec (ideálně z BIO chovu)

150 g třtinového cukru

hrst mandlových lupínků

200 ml smetany ke šlehání s 40 % tuku

kůra z 1 pomeranče

425 g zavařených vypeckovaných a scezených třešní

cukr moučka na poprášení

1. Troubu předehřejeme na 220 °C, horkovzdušnou na 200 °C.

2. Nasekáme 225 g čokolády a se 2 lžícemi třešňovice pomalu rozpustíme v horké vodní lázni a necháme vychladnout.

3. Bílky oddělíme od žloutků a žloutky dáme do mísy, kde je společně s cukrem vyšleháme do pěny. Do pěny pak přilijeme rozpuštěnou čokoládu.



4. Z bílků ušleháme tuhý sníh a po částech vmícháme do čokoládové směsi se žloutky.

5. Těsto vlijeme na připravený plech a rovnoměrně rozetřeme, dáme do trouby a pečeme 12-15 minut, až těsto vyběhne.

6. Upečený korpus vyjmeme z trouby a necháme zcela vychladnout, zakryjeme vlhkou utěrkou a necháme stranou odpočívat.

7. Mandle nasucho opražíme na rozehřáté pánvičce a necháme vychladnout.



8. Smetanu ušleháme s pálenkou a strouhanou kůrou. Polovinu třešní nahrubo nakrájíme a vmícháme s polovinou mandlí do šlehačky.

9. Vychladlé těsto sejmeme i s papírem z plechu, potřeme náplní a pak zasypeme zbytkem třešní.



10. Pomocí papíru začneme od kratšího konce roládu rolovat. Roládu přesuneme na servírovací talíř, poprášíme cukrem a posypeme zbytkem mandlových lupínků a strouhanou zbylou čokoládou. Hotovou roládu necháme vychladit.



Tip:



K roládě se báječně hodí jemné dezertní víno.