Tvrdíková má nástupkyni. Prestižní modelingová soutěž zná letošní vítěze

Nejsou oslnivě krásní a asi byste si jich v davu nevšimli, ale jejich charisma a energie přesvědčily odbornou porotu o tom, že by mohli prorazit do světové modelingové špičky. Leontýna Šiřinová (16) a Václav Chvojka (21) za Českou republiku a Nataša Košťová (15) a Matúš Gašparík (16) za Slovenskou republiku zvítězili v lokálním kole Schwarzkopf Elite Model Look 2017.

Do letošního finále soutěže se probojovalo celkem 24 nových talentů z České i Slovenské republiky. Odborníci z oblasti módy, kultury a médií, partneři projektu a zahraniční modelingoví agenti pak hodnotili nejen proporce, výšku a váhu, ale i celkový projev jednotlivých finalistů. Důležité bylo charisma, řeč těla, energie a komunikativnost.

Vyhlášení českých a slovenských vítězů se uskutečnilo ve středu večer ve Španělském sále Pražského hradu a jeho součástí byla i módní přehlídka 35 luxusních značek, mezi nimi nechyběl například Saint Laurent, Valentino, Givenchy či Alexander McQueen.

Na slavnostním večeru se objevila řada vítězek z předchozích ročníků. Mezi nimi Denisa Dvořáková, Michaela Kociánová, Eva Klímková, loňská vítězka Jana Tvrdíková či topmodelka Linda Vojtová, která byla zároveň i čestnou předsedkyní poroty 26. ročníku soutěže.

Topmodelka odstartovala svoji kariéru právě na základě úspěchu v celosvětovém finále soutěže. Fotila po celém světě a objevila se na tutilních stranách několika předních magazínů, jako je Elle, Glamour či Vogue, spolupracuje třeba se známými módními domy jako je Max Mara, La Perla nebo Giorgio Armani.

Velkou hvězdou, kterou dostala na špičku modelingového světa právě Schwarzkopf Elite Model Look, je i Barbora Podzimková. Objevila se na přehlídkách velkých módních domů a v módních editorialech desítek magazínů. Stala se tváří kampaně pro Chanel.

Barbora Podzimková

Loňská vítězka celosvětového finále Jana Tvrdíková, dcera bývalého ministra obrany Jaroslava Tvrdíka, zatím na svůj globální úspěch čeká. Stejně jako letošní vítězové za Česko a Slovensko. Ti určitě s napětí vyhlížejí i světové finále v Miláně. V případě, že se dostanou do TOP 15 finalistů, získají některou z garantovaných smluv s agenturou Elite, jež mají celkovou hodnotu 20 milionů korun. A nejen to. Otevřou se jim i dveře do světa špičkového módního byznysu.