Kariéra modelky není pro každého. Obstojí čtenářka Tereza?

Každý týden vybíráme jednu přihlášenou dívku, která získá titul Dívka týdne. Minulý týden nás nejvíce zaujala 177 centimetrů vysoká blondýnka Tereza S. z okresu Hodonín.

Tereza se tak dostala do užšího kola, z něhož vzejde jedna vítězka, která automaticky postoupí do semifinále Schwarzkopf Elite Model Look 2012.

Každá Dívka týdne navíc dostane dárkový balíček v hodnotě 1 800 korun. V něm se ukrývá kulma na vlasy a vlasová kosmetika značky Schwarzkopf a pleťové přípravky Bioderma.

První týden se Dívkou týdne stala Lucie z Brna, druhý týden pak Tereza z Prahy.

Přihlaste se (či svou favoritku) na facebookových stránkách Elite a v kolonce "Kde jsi se dozvěděla o castingu" vybrat možnost OnaDnes.cz.

Soutěž hledá nadějné a ambiciózní dívky ve věku od 13 do 22 let, které touží po kariéře modelky. Dívky měřící minimálně 170 cm se mohou hlásit samy nebo se nechat přihlásit rodiči, prarodiči či přáteli. Pro ty má letošní ročník extra bonus. Ten, kdo přihlásí svou favoritku a agentura Elite Model s ní podepíše smlouvu, získává finanční odměnu ve výši 10 000 korun.

Modelingová soutěž Elite Model Look má nejen u nás, ale i ve světě svůj zvuk a tradici. Mezi účastnicemi najdete taková jména jako Cindy Crawfordová, Gisele Bündchenová, Stephanie Seymourová, ale i řadu česko-slovenských krásek jako Petra Němcová, Denisa Dvořáková či Hana Jiříčková.

Jedná se o největší a nejrenomovanější soutěž svého druhu na světě. Vítězky z českého a slovenského finále postupují do světového, zde již jde o velkou kariéru i honoráře. Česky i Slovenky si tradičně vedou velmi dobře, v loňském roce se Lenka Hanáková umístila na druhém místě, a zajistila si tak smlouvu s pohádkovým honorářem.

Národní kolo Schwarzkopf Elite Model Look zahájí turné po České republice 11. dubna v Praze. Odborníci na svět modelingu během následujících dvou týdnů uskuteční veřejné castingy ve velkých městech po celé zemi. Ambasadorkou a průvodkyní letošního ročníku se stala Taťána Kuchařová. (Čtěte také rozhovor s Táňou Kuchařovou)

"Doufám, že přispěji k tomu, abych ulehčila děvčatům jejich začátky," říká o své nové roli Kuchařová. O tom, že pouze zajímavá tvář a vysoká, štíhlá postava nestačí, ví své. Modelingová soutěž nehledá klasickou krásu. Kritéria, která platí v případě soutěží Miss, zde berou mnohdy za své. Souvisí to nejen se současnými trendy, kdy se hledí více na zajímavou než tradičně hezkou tvář, ale i s věkem, ve kterém modelky začínají.

"Hledáme fotogenické, ambiciózní, mladé dívky," potvrzuje ředitel agentury Elite Model Saša Jány a jedním dechem dodává, že drobné vady na kráse nemusejí být překážkou, ba právě naopak. Výrazný nos, pihy, znaménka krásy, to vše pomohlo mnoha modelkám k úspěšné kariéře.

Již zmiňovaná Cindy Crawfordová chytře ve svých začátcích odmítla odstranění dnes legendární pihy nad rtem. Díky ní se proslavila a stala se jednou z nejlepších modelek v historii.

Hlavními kritérii pro soutěž hledající nové modelky je věk od 13 do 22 let, minimální výška je 170 centimetrů. Tento údaj velmi závisí na věku jednotlivých adeptek na kariéru modelky. "Pokud je dívce třináct let, stačí i 170 centimetrů. Pokud už přestala růst, tak by měla měřit alespoň 175," vysvětluje Jány.

Přestože se kritéria mohou zdát přísná, je třeba si uvědomit, že práce modelky není určena pro každého. Ne každá hezká dívka se může stát úspěšnou modelkou. Bez přirozených tělesných předpokladů, kouzla osobnosti a nutné dávky ambicí to v současném konkurenčním světě nejde.

I sami odborníci se jednomyslně shodují na tom, že nemá-li dívka přirozeně štíhlou postavu, kterou lze do jisté míry upravit vyváženou stravou a cvičením, pak je lepší poohlédnout se po jiné oblasti a uplatit se jinak.

"Toto není práce pro každého," říká ředitel modelingové agentury Elite Model. Nicméně se jedná o lákavý svět s možností cestování, plný zajímavých lidí a míst, do kterých se většina z nás nemá šanci podívat. Myslíte-li si, že v sobě máte dostatek disciplíny, chuti a fyzické předpoklady, stojí za to zkusit své štěstí.