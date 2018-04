Jak se hledá topmodelka? Pupínky, rovnátka ani plochý hrudník nevadí

Každý týden vybíráme z přihlášených čtenářek dívku týdne, která se automaticky dostává do užšího výběru pro postup do semifinále a navíc vyhrává dárkový balíček s pleťovou kosmetikou Bioderma, vlasovými přípravky Schwarzkopf a kulmou na vlasy Rowenta. Na konci internetové soutěže vybereme z týdenních vítězek jednu, ta se rovnou zúčastní semifinále Schwarzkopf Elite Model Look.

Dívkou týdne se tentokráte stává Denisa Ch. z Havířova.

Vyhraj dárky a postup do semifinále Zvýšit své šance v modelingové soutěži Schwarzkopf Elite Model Look a získat dárkový balíček od partnerů soutěže za 1 800 korun je velmi snadné. Přihlaste se (či svou favoritku) na facebookových stránkách Elite a v kolonce "Kde jsi se dozvěděla o castingu" vybrat možnost OnaDnes.cz.

V uplynulých týdnech se dívkou týdne stala Lucie z Brna, Tereza z Prahy, Tereza z Hodonína, Klára ze Znojma a Marie z Hradce Králové.



Schwarzkopf Elite Model Look dává šanci dívkám od 13 do 21 let, které měří alespoň 170 cm. Ty, které touží po kariéře modelky, se mohou hlásit osobně či se nechat přihlásit od příbuzných či kamarádů. Pokud i vy víte ve svém okolí o vhodné adeptce, můžete ji přihlásit. Pokud právě vaše favoritka postoupí a agentura Elite Model Management s ní podepíše smlouvu, získáte finanční odměnu ve výši 10 000 korun.

Přihlášky po Internetu nejsou jedinou cestou, jak se dostat do vyhlášené modelingové soutěže. Agentura Elite v těchto dnech se svým týmem objíždí velká česká města, kde během castingu hledá nové modelky. Po turné po Slovensku se odborníci v čele Taťánou Kuchařovou přesunuli do Čech, kde 11. dubna začalo velké castingové turné v pražském obchodním centru Chodov. "Na Slovensku jsme zlomili všechny rekordy v účasti," hlásil s nadšením ředitel soutěže Saša Jány. "Viděli jsme přes 2 500 děvčat."

"Mám pocit, že nám dorostla nová generace a kvalita přihlášek se značně zvedla," říká Jány. "Většinou se jedná o velmi mladá děvčata ve věku od 13 do 16 let. Jsme hodně vybíraví, což už je údělem nejprestižnějších soutěží. Vybereme tak jednu dívku ze dvaceti, co postoupí do semifinále. Šanci stát se profesionální modelkou má zhruba jedna ze sta."

V modelingové soutěži platí trochu jiná pravidla než v soutěžích Miss. Pupínky, pihy, rovnátka, odstávající uši ani plochý hrudník nevadí, jemné "vady na kráse" dokonce mohou sehrát velmi pozitivní roli.

Děvčata přicházející na veřejný casting často dělají chybu i v příliš silném make-upu. Odborníci raději preferují žádné či minimální nalíčení, aby si mohli tvář adeptek dobře prohlédnout. Silné oční linky a vyčesané drdoly sem nepatří a k mladičkým dívkám už vůbec ne. Letos si tým agentury Elite pochvaluje i zlepšení v oblečení, přiléhavá trička a úzké džíny nejlépe dají vyniknout postavě.

To, že se při takovémto výběru nedá moc podvádět, se i v Praze přesvědčila řada holek. Jedna si dokonce přidala hned 13 centimetrů na výšku, řada z nich v dotazníku uvedla upravené tělesné míry směrem dolů i dokonce nahoru. Zkušení porotci však většinu případů odhalili.

"Vím, že na to asi nemám," prohlásila řada z nich, "ale kdybych to nezkusila, mohla bych si to do konce života vyčítat." I takové případy vidí porotci rádi, neboť oceňují odvahu a nevylučují, že i z takových děvčat může vzejít úspěšná modelka.

Mezi více než dvěma stovkami děvčat z nich pár vyčnívalo z davu. V dobrém lze hovořit například o mladičké Nele, kterou doprovodila babička. "Baví mě móda a všechno kolem ní," prozradila teprve třináctiletá brunetka. "Je tu velká konkurence, snad se mi podaří dostat se dál. Pokud na to budu mít, chtěla bych ukázat ve světě, že v Čechách a na Slovensku jsou opravdu pěkné holky." Ambice její generaci rozhodně nechybí.

"Musím se přiznat, že jsem překvapený děvčaty, které se hlásí přes OnaDnes.cz. Běžně se stává, že se tímto způsobem přihlásí jedna či dvě vhodné adeptky. Tady tomu tak není," chválí čtenářky ředitel agentury Elite.

"Výsledky z této internetové soutěže jsou jednoznačně nejlepší za mnoho let. Kvalitou se přihlášky nedají vůbec srovnávat s těmi, co nám chodí každý den do agentury." Takovou pochvalu a zároveň výzvu si jistě nenechají ujít i další čtenářky, které přemýšlí o dráze modelky.

Veřejné casting probíhají v těchto dnech, seznam měst najdete na plakátu ve fotogalerii. Internetová soutěž, z níž vzejde semifinalistka letošního ročníku Schwarzkopf Elite Model Look 2012, pokračuje ještě další dva týdny. Zbývá již obsadit pouhá dvě místa. Budete to právě vy či někdo z vašeho okolí, kdo postoupí?