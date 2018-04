Schizofrenie jsou tři různé nemoci

Američtí vědci z univerzity v Pennsylvánii zjistili, že nemoc zvaná schizofrenie vlastně ve skutečnosti neexistuje! Bohužel to neznamená, že by neexistovali nemocní s touto diagnózou. Výzkumníci pouze došli k závěru, že to, co se dosud označovalo za schizofrenii, jsou ve skutečnosti projevy tří nemocí.