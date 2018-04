Sbohem chmýří, chci hustou hřívu

Prodlužování a zahušťování vlasů novými pramínky je čím dál populárnější.



Dcera herečky Veroniky Žilkové - Agáta Hanychová - skončila s původními "vlásky" teprve vloni v půlce července před odletem na Miss International, zato moderátorka Renata Kajdžas už před několika lety. Stejně jako modelka Simona Krainová, která tvrdí, že jí pokrok zachránil kariéru.

Ale právě Krainová byla první, která před měsícem kvůli novým vlasům vůbec nemohla mezi lidi. Něco podobného se přihodilo také hollywoodské hvězdě Jennifer Anistonové (více ZDE). Stejný problém měla i modelka Kateřina Průšová.

Přijdeme o vlasy?

Je prodlužování vlasů bezpečné, anebo riskujeme, že přijdeme o to málo, co na hlavě máme?

Každý salón, který se prodlužováním vlasů zabývá, vám pochopitelně vynachválí tu metodu, kterou právě jejich kadeřníci používají a vyjmenují nevýhody ostatních způsobů.

Doopravdy škodlivá není sama o sobě žádná z používaných metod. "Vždycky záleží hlavně na kadeřníkovi, protože účes se dá zkazit každou metodou," tvrdí Petr Stříbrný z renomovaného pražského studia, kde si nechávala vlasy zkrášlit třeba právě Agáta nebo Kajdžas.

Nejstarší metoda se nazývá Waving, kdy se co nejblíž pokožce vytvoří na vlasech pomocí vlákna obruba a k ní se buď přišije, nebo přilepí nový pramen. Způsob zvaný Bellargo využívá trubičku, která se při zahřátí smrští a zafixuje uzlík z původních vlasů k novému pramenu. Rozšířené je také lepení vlasů u hlavy pomocí přírodního „keratinu“ (jak tvrdí někteří. Tak si údajně nechává vlasy prodlužovat i Krainová), aneb lepidla rozpustného na bázi acetonu (tvrdí jiní).

Nejnovější postup zvolila se nazývá Bond plus a využívá princip stejný jako Bellargo. Vlasy spojí téměř mikroskopická plastová pojítka, která se po zahřátí smrští.

Nová hříva však pochopitelně nevydrží věčně. A právě na to doplatila modelka Krainová. Naše vlasy odrůstají a v místě napojení slábnou. Pokud si včas nenecháme prameny posunout opět blíž k hlavě, může se stát, že se začnou lámat a z hřívy jsme zase zpátky u chmýří.

Nutná je údržba

„Byla jsem tak zavalená prací, že jsem neměla čas zajít si do salonu na předělání," připustila lámáním a padáním vlasů postižená modelka.

Pokud jste si ale vybrala zručného kadeřníka a nezapomenete na pravidelnou "údržbu", budete nejspíš nadšená.



"Prodloužené vlasy jsou naprosto perfektní a vůbec se nedají srovnat s klasickými parukami. Dají se s nimi dělat všechny možné úpravy a účesy. Jenom když si je umyju, trvá o něco déle jejich sušení, protože ta hříva je opravdu hodně hustá," libuje si také moderátorka Kateřina Hrachovcová-Herčíková.

"Vůbec to není poznat a můžete to mýt i česat, jak potřebujete. Jen jsem k nim ohleduplnější a nedrhnu si hlavu jako dřív," tvrdí Agáta Hanychová. "A cítím, že to trošku drhne, když si vlasy prohrábnu až u hlavy."

A cena? Záleží pochopitelně na kvalitě a hustotě vašich vlasů i na tom, o kolik má být nový účes delší. K prodlužování se používají méně kvalitní indické vlasy, které jsou levnější, anebo pak dražší a kvalitnější vlasy evropské, které lze v pramenech použít i několikrát. Ke zhuštění vlasů je potřeba asi 50 -100 vlasových pramínků.



Vlasy jak z reklamy nás přijdou v rozmezí od osmi do třiceti tisíc korun.