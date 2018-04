Sbohem akné!

Proč akné vzniká?

Příčinou akné může být spoustu faktorů. Mladá pleť, zvláště v období dospívání, může trpět vlivem měnící se hladiny hormonů přílišnou aktivitou mazových žláz, což způsobuje mastnou pleť. Stejně tak se akné či občasné kožní problémy mohou objevit u starších žen např. v období menstruace, porodu či v přechodu. Akné se může vyskytnout i u mužů např. při nadměrném stresu či Prudkém výkyvu váhy. Lze ho i zdědit. Množství hormonů ovlivňujících činnost mazových žláz je totiž dáno dědičně. O zdravé pleti rozhoduje též do velké míry i náš životní styl. Na pleti se promítá, zda kouříme, holdujeme alkoholu, jak často jsme na zdravém vzduchu, zda dostatečně spíme, kolik času strávíme aktivním pohybem a jak se cítíme šťastni a spokojeni.

Co pomáhá v boji proti akné?

Pryč jsou ty doby, kdy se proti akné používaly přípravky s vysokým obsahem síry, alkoholu a kyseliny salicylové. Pleť se nadměrně vysušovala, mazové žlázy pracovaly o to rychleji a nedostatek tuku okamžitě doplňovaly. Dnes se ví, že i mastná pleť se musí hydratovat. Nejvhodnější je vysušovat místa s akné pouze lokálně a používat přípravky, které pleť hydratují, ale nemastí. K zakrytí postižených míst poslouží barevné korektory a speciální protizánětlivé make-upy. Důležitou roli hraje důkladné odlíčení ráno a večer. Jednou až dvakrát týdně je vhodné použít adstringentní masku s obsahem jílu nebo mořského bahna. Mnohé kosmetické firmy mají tyto protiaknózní přípravky ve svém sortimentu. V těžších případech akné je nutné se poradit s dermatologem. Při léčbě akné velmi napomáhá hormonální antikoncepce např. Diane nebo Andokur, které vyrovnávají hladinu hormonů v těle. Co se týká stravy, je nutné se vyvarovat kyselé a kořeněné stravě. Pověry o škodlivosti čokolády jsou však smyšlené. Čokoláda a akné nemají nic společného.

Olej z čajovníku - australský všelék?

Olej z čajovníku se získává destilací párou ze zakrslého australského stromu Melaleuca alternifolia. Jeho léčivých účinků využívali už po staletí první bílí osadníci Austrálie k léčbě různých poranění. Olej z čajovníku je znám svými antiseptickými a dezinfekčními účinky, které mají příznivý vliv právě na léčbu akné.

Jak pečovat o problematickou pleť?

Nová řada Tea Tree od firmy Oriflame ideálně splňuje požadavky na péči o problematickou pleť. Obsahuje výtažky oleje z čajovníku, kafru, habru, hořce a glycerínu, které pleť zjemňují, hydratují a příznivě ovlivňují tvorbu kožního mazu. Základem péče o problematickou pleť je pravidelné důkladné ranní a večerní čištění. mycí a tonizační gel 2 V1 (169 Kč) je časově úsporný přípravek. Je to nemastný antibakteriální gel, který pleť čistí, zklidňuje a zároveň tonizuje. Po očistění pleti "poklepeme" postižená místa protizánětlivou tyčinku (159 Kč), která zanícená místa zklidňuje, vysušuje a urychluje jejich hojení. Poté ošetříme pleť hydratačním gelem (129 Kč) , který pleti poskytuje nezbytnou hydrataci, ale zároveň ji nemastí a matuje. Při ranní péči o pleť můžeme tuto proceduru zakončit zakrytím postižených míst speciálním protizánětlivým korektorem 129 Kč). Nejprve naneseme zelenou antibakteriální část korektoru, která pupínky hojí díky obsahu triclosanu a oleje z čajovníku. Poté překryjeme hnědou částí korektoru, která poslouží ke konečnému zamaskování drobných nedostatků pleti.

