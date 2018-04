Děti můžete saunovat již od tří měsíců, podpoříte jim imunitu i spánek

Stejně jako dospělým i dětem saunování posiluje imunitu, takže jsou pak odolnější třeba proti nákaze chřipkou. Příznivě působí i na psychiku, což může pro děti znamenat třeba kvalitnější spánek.



Ve Finsku i s novorozencem

Rodiče, kteří vodí děti do saun, tím podle lékařů prospívají jejich zdraví. Své o tom vědí ve Finsku, kde s sebou do oblíbených saun berou i novorozence. Češi ovšem nejsou „saunovací“ národ jako Finové a podle českých lékařů je proto saunování vhodné až pro děti od tří měsíců, ale lépe je začít s pravidelným saunováním ve věku 2,5 až 3 let, tedy před nástupem do školky.

„Saunování dětí je velmi dobré pro zvýšení odolnosti organismu. Prohřívání těla totiž posiluje imunitní systém, zvyšuje se tak jeho odolnost vůči různým infekcím, což je zvláště výhodné v podzimním a jarním období, kdy je výskyt různých infekcí u dětí vysoký. Saunování také podporuje vylučování odpadních látek z těla, podporuje prokrvení tkání, zlepšuje dýchání i spánek a uklidňuje organismus,“ vysvětlil lékař Pavel Hanzelka ze společnosti LR Health & Beauty.

Podle expertů je saunování stále oblíbenější právě proto, že si rodiče výhody uvědomují. „Děti často chodí do sauny se školkou, ale přibývá také rodinných domácích saun nebo navštěvují saunová centra s rodiči. Pro optimální zdravotní efekt je nutné chodit s dětmi do sauny pravidelně, ideálně jedenkrát týdně,“ potvrzuje trend předseda Asociace pracovníků v regeneraci Miroslav Veselý.

Nástup pozitivních účinků na imunitu můžete čekat přibližně po měsíci pravidelných návštěv. „Děti saunování většinou vnímají velmi kladně. Rodiče se pak mohou těšit na okamžité účinky v podobě zvýšeného apetitu a kvalitnějšího spánku dítěte. Některé neklidné děti se také dostanou do větší psychické pohody a zklidní se,“ vyjmenovává pozitiva poznaná v praxi Eva Šebelková z finské Sauny Hadovka v Praze.



Věnovat se saunování mohou všechny děti, omezením jsou jenom problémy krevního oběhu, nemocná játra a ledviny, vysoký krevní tlak, vážné kožní choroby a samozřejmě nachlazení nebo nemoc. Saunování si také vy i děti odpusťte, pokud jste nachlazení nebo jinak nemocní a v následujících čtrnácti dnech po nemoci. Možnost saunování rodičů s dětmi nebo samotných dětí ve skupinkách postupně po republice přibývá, saunovací centra a kluby jim vyhrazují vlastní hodiny a akce.

Nižší teplota sauny a vlažná voda

„Teplota v sauně je při dětském ceremoniálu oproti saunování dospělých snížená a používáme jemnější přírodní esence, jako třeba růže či pomeranč. Saunování se mohou účastnit pouze rodiče s dětmi s výškou do 150 centimetrů. Samostatní dospělí bez dětí mají v uvedenou dobu do sauny zapovězený vstup,“ konstatoval Dalibor Komárek z Aqualandu Moravia.



Pokud rodiče nemají speciální upravenou saunu k dispozici, děti by měly pobývat ve spodní části sauny, kde je nižší teplota kolem 65 stupňů. A od dospělých se také liší délka saunování. Kojenci a mladší batolata by měli být v sauně maximálně do tří minut, děti starší pak maximálně 5 až 8 minut. Dětský organismus se totiž prohřívá daleko rychleji než organismus dospělého.

Obezřetněji postupujte i při následném chlazení těla. Pro menší dětí je ideální pozvolné ochlazování spíše vlažnou vodou (vynechte hlavu), využít můžete i sníh. Děti by se raději měly vyvarovat skákání do ledové vody a fáze ochlazování by měla být stejně jako prohřívání kratší, aby nenastydly. Saunování si také vy i děti odpusťte, pokud jste nachlazení nebo jinak nemocní a v následujících čtrnácti dnech po nemoci.