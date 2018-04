Sauna vám zvedne náladu a posílí organismus. Začněte ale pozvolna

"Sliznice v dýchacích cestách se opakovaným pobytem v sauně nebo páře posilují, jsou pak pružnější. Nevadí jim tolik střídání teplot a udržují stálý film ochranného hlenu," vysvětluje prospěšnost sauny imunolog Jiří Beran z Hradce Králové.

Sauna se doporučuje jako prevence zejména nemocí horních cest dýchacích. Střídání tepla a chladu, kterým organismus v sauně prochází, v něm startuje příznivé biologické pochody.

Prohřátí organismu vyvolává zvýšení tvorby ochranných protilátek. Říká se, že sedmý den po saunování začne jejich hladina klesat - právě proto se doporučuje saunování nejméně jednou týdně. Jedna návštěva za zimu či jaro nezaručí zpevnění vaší obranyschopnosti. Budete se sice cítit dobře, ale dlouhodobý efekt se neprojeví.

Zlepší i náladu Sauně se připisuje také dobrý vliv na náladu, která je také důležitá pro imunitu. Po vyčerpávajících zimních měsících lze v teple sauny načerpat energii. Za nejúčinnější se považuje klasická finská sauna se suchým vzduchem. Narazit můžete ještě třeba na tropickou saunu, využívají se také různé aromatické esence, takže sauna může být i voňavá.

Začněte pomalu

Pokud nemáte s pobytem v sauně žádné zkušenosti, nenuťte se do heroických výkonů. Nezkušení vydrží zpravidla jen pár minut, ani tato na první pohled malá výdrž neznamená, že by tělo bylo nějak výrazně ošizeno. Naopak, vyplatí se vám přesně spoléhat na jeho reakce.

V místnosti s horkým vzduchem zůstaňte jen tak dlouho, jak vám bude příjemné. V žádném případě nesetrvávejte v horku, pokud vás začne pálit pokožka, to už je opravdu varovný signál, abyste své tělo zase ochladili.

Pro stydlivé sauna představuje problém, zejména jedná-li se o saunu smíšenou. Není dobré chodit do horka v plavkách nebo jiném oděvu, hrozí kožní reakce. Ve většině saun zapůjčí prostěradlo, do něhož je možné se zabalit.

Je běžné, že po několika minutách v sauně se začnete potit. Díky poměrně velkému pocení se může stát, že po sauně zaznamenáte na váze úbytek kilogramů. To však s opravdovým snižováním hmotnosti nemá nic společného, organismus přichází jen o vodu, kterou je třeba doplnit.

Do studeného bazénku se nevrhejte po hlavě, zejména lidé nad čtyřicet let by si měli dát pozor. Někdy k ochlazení stačí i vlažná sprcha. Do ledové vody neházejte a nenuťte ani děti.

V dobrých saunách by měli mít takzvanou relaxační místnost. Je dobré se tam odebrat mezi jednotlivými cykly saunování, krátký odpočinek tělu unavenému střídáním teplot prospěje.

Nepřehánějte, riskujete vyčerpání

Dva až tři cykly oteplení a následného ochlazení jsou úplně ideální. Při více než čtyřech (a to platí zvláště u začátečníků) riskujete malátnost a vyčerpání, ještě delší pobyt v horku je zdraví nebezpečný. Sami na sobě poznáte, jestli jste to nepřehnali - po zdravém saunování by měla být únava příjemná a měli byste dobře spát.

Saunování by se měli vyhnout lidé s onemocněním srdce a cév, s vysokým krevním tlakem, s onemocněním centrálního nervového systému, s kožními chorobami, ale i ti, kteří mají zrovna nějaké běžné onemocnění či se z něj zotavují. Jestliže máte pochybnosti, zda vám sauna prospěje, určitě se poraďte se svým lékařem. A když už se rozhodnete saunu zkusit, myslete na to, aby s vámi v sauně byl vždycky ještě někdo další. Nestává se to často, ale může se vám udělat špatně a je lepší, když s vámi bude někdo, kdo bude schopný přivolat pomoc.

Jestliže nechcete do sauny, můžete zkusit své imunitě pomoci i doma. Otužování v podobě studené sprchy je přínosné, stejně tak prospěje, když před spaním pořádně vyvětráte a teplotu v ložnici budete udržovat okolo 18 stupňů.