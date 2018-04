Saudkova partnerka: Janův harém nesu těžce

Stačí 73letý partner 28leté partnerce v sexu?

Já nestačím jemu. A teď v těhotenství obzvlášť, protože se bojím.

Nestačíte mu jako jediná partnerka, anebo i chutí k milování?

Ničím, dokonce ani při chůzi. A sexuální apetit má opravdu veliký.

Co to znamená "veliký"?

Někdy chce sex i několikrát za den. Jana ženské vůně nabíjí. To je asi to, co ho žene dopředu a co dobíjí jeho baterky a bez čeho by to vůbec nebyl on.

Užívá viagru?

Snad ji prý jednou zkusil, to jsme se ještě neznali, ale on ji nepotřebuje.

Uvědomila jste si v souvislosti se smrtí architekta Kaplického naléhavěji věk svého partnera?

Občas si to oba připouštíme. Když se nám narodil Matěj, Jan říkal, že pro život dítěte jsou nejdůležitější první dva roky, takže by chtěl vydržet aspoň ty dva roky. Teď se nám za tři týdny narodí dcera, tak máme naději na další dva roky. A třeba tu bude kvůli dětem ještě dalších dvacet let.

Pavlína Hodková * Narodila se 3. 7. 1980 v Mostě.

* Maminka dělala 20 let v armádě, otec jako stavbyvedoucí. Má o devět let staršího bratra.

* Do Prahy přišla díky studiu žurnalistiky.

* Pracovala v několika rádiích, až zakotvila jako zástupkyně šéfredaktorky v redakci časopisu Harper´s Bazaar.

* S Janem Saudkem se potkala poprvé před necelými pěti lety při interview.

Kolik dětí plánujete?

Nic neplánuji. Uvidíme.

Váš partner mluví o svatbě.

Svatba není důležitá, a pokud nechystá překvapení, není rozhodně na spadnutí. Jan si prošel třemi manželstvími, nebyl v nich dvakrát šťastný a byla by chyba ho do něčeho takového hnát. Děti jsem s ním nechtěla proto, aby měly zabezpečenou budoucnost, až tu on nebude. I když neumím vydělávat tolik co on, dokážu je zabezpečit, aniž by musely přijít k nějakému majetku skrze mého partnera.

Starším otcům se teď rodí děti, ale neoficiálně se ví, že páry požádaly o pomoc v Centru asistované reprodukce. Co vy?

Mě skutečně nikdo v Centru asistované reprodukce potkat nemohl. Jan je prostě zázrak. V dětství měl například dvakrát těžký zánět jater. Lékaři mu zakázali pít, což samozřejmě nedodržuje, ale na poslední kontrole mu lékařka říkala, že jeho játra vypadají naprosto zdravě. Myslím, že kdyby mu usekli ruku, že mu zase doroste.





Co vašemu vztahu říkají rodiče?

Mamince jsem se to napřed ostýchala říct, ale reagovala skvěle: "Jestli jsi šťastná, nebudu ti do toho mluvit," řekla mi. Teď mi hodně pomáhá a užívá si roli babičky. I táta byl v naprosté pohodě. Teď před Vánocemi se přijel na vnoučka podívat.

Dědeček je mladší než otec?

O necelých patnáct let. Mamince je 58 a také by skoro mohla být Janovou dcerou. No a co?

Mladé dívky prý hledají u výrazně starších mužů peníze nebo otce...

V mém případě neplatí ani jedno. Stejně staří kluci mi nikdy nic neříkali a u Jana se pospojovala spousta úžasných maličkostí. Je prostě výjimečný.

V čem třeba?

Navenek se tváří úplně jinak, než jaký si myslím, že ve skutečnosti je. Když jsme spolu v soukromí a přestane si hrát na bonvivána a svůdce žen, je velmi citlivý a hodně zranitelný.

Kdy jste si řekla, že je ten pravý?

Kolem mě nebylo tolik mužů jako kolem něj žen. Zeptejte se jeho, proč právě já. Neřekla jsem si, že je ten pravý, ale jen, že to tedy spolu zkusíme.





Jak snášíte všechny ty ženy kolem něj?

Bohužel nejsem z těch, které by nežárlily. Jan mi toho poví hodně, takže ta naše domácnost je vlastně něco jako harém, i když tam nejsou všechny jeho ženy fyzicky přítomné. Nesu to těžce. Sice nedělám scény, ale když přijde večer třeba po nějaké své zábavě, mám trochu problém s ním mluvit normálně. Možná by bylo lepší, kdyby přišel až ráno, já bych se odnaštvala anebo bych všechno zaspala a bylo by fajn.

Je neuvěřitelné, že vám o dalších ženách ještě vypráví...

Říkám mu, že vlastně nemám zapotřebí všechno poslouchat. Ať si to klidně nechá pro sebe. Jan ale říká, že nevěra není to, co se stane a on to partnerce poví, ale nevěra je to, co zatlouká. A on tvrdí, že nezatlouká.

Vy byste ale nemohla mít jiné milence...

Nemohla, ale já bych možná ani nechtěla. Jsem Račice, která chce být u domácího krbu, starat se o rodinu, v noci si něco upéct, uvařit, vyžehlit než lítat za chlapama.

Nechybí vám doma?

Je to paradox. Když je doma, nemůžu upéct a vyžehlit. Takže na jednu stranu jsem za jeho dýchánky ráda, ale na druhou stranu reaguji podrážděně. Je pravda, že by mi jeho další sexuální aktivity tak nevadily, kdybych nebyla tak ustrašená, že přinese domů nějakou nemoc.

Je na své zdraví v tomto směru dost opatrný?

Myslím, že ano. Ale samozřejmě jsou slabé chvilky, způsobené třeba alkoholem, kdy se může stát cokoliv a pak to už nepůjde vrátit zpátky. Tenhle strach ale přišel, až když jsem čekala Matěje. Asi souvisí s mateřským instinktem.

Na začátku jste mu absolutně důvěřovala?

Nevím, jestli jsem byla tak hloupá - já mu věřila, že s těmi dalšími dámami skutečně nic nemá. A tenkrát to tak i mohlo být.





Nebyla jste prý s ním těhotná sama. Je to pravda?

Ano. Matěj má o šest měsíců mladšího brášku. Zkrátka ta dáma ho poprosila, že už jí je pětatřicet a že by chtěla Janovo dítě. Myslím, že ošolíchala jeho mužské ego; a ono to vyšlo. On tvrdí, že na druhé setkání.

Kdy vám o tom řekl?

Už dřív mi povídal, že jí nabízel dítě, ještě než jsem se objevila. Tenkrát ho odmítla. O jejím těhotenství jsem se dozvěděla bohužel z e-mailu. Vyřizovala jsem mu nějakou korespondenci, stál za mnou a já mu četla její dopis. Musím říct, že bych dala přednost nějaké snesitelnější formě sdělení než ty řádky číst. Ale stalo se.

Jak jste reagovala?

Začala jsem bulet jako želva. Byla jsem v nějakém čtvrtém nebo pátém měsíci, takže zapracovaly i hormony.

Chcete, aby o sobě bratři věděli a vyrůstali spolu?

Malý Jindříšek za nic pochopitelně nemůže, ale po mně zas nemůže nikdo chtít, abych se přátelila s jeho maminkou, protože já být na jejím místě, neudělala bych to.

Cítí Jan závazky ke všem maminkám svých dětí?

Možná by všechno bylo jinak, kdyby ta dáma nezměnila názor. Na začátku říkala, že od něj nebude nic chtít a že o ní už neuslyší. A najednou soudně žádá o alimenty. Jan je jeden z mála mužů, kteří cítí povinnost se o své děti postarat, ale tu povinnost nechce mít určenou soudem.

Čím byste ho určitě zklamala?

Nevím, jak by reagoval, kdybych bez něj odjela na dovolenou. Několikrát už mě kamarádky zvaly, ale raději jsem odmítla. Přitom on si může odjet kdykoliv kamkoliv, žije si, jak chce. Já si totéž nemohu dovolit, ale třeba si jen myslím, že nemohu.





Když mizí z domu, vždycky víte, kam jde a kdy se vrátí?

Ne, to nevím nikdy. Vždyť já ani nevím, jestli ho uvidím dneska večer. Potřebuje být svobodný. Je bohém, umělec, který žije přítomným okamžikem a plánování mu nic neříká. Kdo by chtěl spoutat jeho svobodu, ten by ho ztratil.

"Dáma neměla moc sebevědomí," prohlásil o vás.



Jak se poznali "Jan tvrdí, že mě požádal o autorizaci u něj v ateliéru. Doopravdy autorizace proběhla faxem, ale pak jsme se potkali na Frekvenci 1 a pozval mě ve vší počestnosti na skleničku vína. Slovo dalo slovo a máme spolu téměř dvouletého syna a teď čekáme holčičku," vzpomíná Pavlína.

...a on mi ho zvýšil. A teď už ho zase nemám. Moje sebevědomí totiž závisí dost na tom, co ukazuje váha. Vždycky jsem bojovala s tloušťkou. Během prvních dvou let s Janem při cvičení, běhání po lesích a po loukách jsem zhubla osmnáct kilo, tak to s mým sebevědomím bylo samozřejmě trochu lepší. Teď, když je i kvůli těhotenství těch 18 kilo zase zpátky a ještě nějaké kilo přibylo, je to horší.

Vašemu partnerovi se přece kypré tvary líbí, tak proč to nízké sebevědomí?

Barokní tvary má rád, ale když nedávno stál mezi dveřmi koupelny a pozoroval mě, pronesl památeční větu: "Kdybys shodila třicet čtyřicet kilo, tak by z tebe byla krásná ženská." Na jedné misce vah je to, co se mu líbí, a na druhé reprezentativnost a také moje zdraví.





Reprezentativně působíte držením těla i odhalenými dekolty.

To je nutnost, na níž Jan lpí. Když někam jdeme, chce, abych ukázala alespoň dekolt. A vzhledem k tomu, že stále kojím, je to i docela praktické. Ačkoliv zrovna včera mi spílal, že kojení dvouletého kluka už vypadá dost divně.

Jistě vás zahrnuje lichotkami, romantickými gesty, pozorností.

Ano, tím Jan ženy zpočátku okouzluje. Když mi teď něco takového řekne, je samozřejmě hezké to slyšet, ale už ho beru s rezervou.

Proč je fajn žít s Janem Saudkem?

Není to nuda. I když ta výhoda může být někdy i dost ubíjející, že bych ji tak na tři dny v týdnu klidně vyměnila za stereotyp všedního života.