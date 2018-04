Barevné léto v šatech. Pořiďte si ten pravý kousek při Nákupech OnaDnes

Pohodlné a krásné šaty patří neodmyslitelně k létu. Dlouhé šaty jsou skvělé na procházku do města, v těch kratších zase můžete vyrazit k vodě. Letošní sezonu se budou nosit květiny, pastelové barvy a vedle jednoduchých materiálů i krajka. Vytipovali jsme pro vás i další letní trendy.

Přes sebe

Zavinovací šaty jsou ležérní, pohodlné a přitom mohou působit i elegantně. Letos jsou velkým hitem, a nejen proto, že velmi snadno dokáží zakrýt vše, co je potřeba. Mohu být dlouhé, krátké, na ramínka nebo s výstřihem, zkrátka přípustná je jakýkoliv délka.



Volánky

Volánky jsou zpět. Nařasené a zvlněné šaty jsou hravé a romantické zároveň. Navíc dokáží odvést pozornost od přebytečných kil. Volánky se nosí nejen na sukni, ale především ve výstřihu. Vlna upoutá pozornost a zároveň nechá prostor i pro fantazii. Ideální, pokud se toužíte seznámit.



Růžová

Vzpomínáte, když Ilona Csáková zpívala, že jen růžová to může být? Teď by to klidně mohla zazpívat znovu. Růžová je definitivně barva, kterou tohle léto bude hodně vidět. Ať už v pudrových či starorůžových odstínech či ve fuchsiové nebo své nepřehlédnutelné neonové variantě. Zkrátka tahle barva je prostě trendy a ve vašem šatníku by chybět rozhodně neměla.

Bez rukávů

Odhalená ramena jsou při vysokých letních teplotách velmi praktická a zároveň velmi přitažlivá záležitost. Dámy se štíhlými pažemi si klidně mohou dovolit špagetová ramínka nebo střih se zakončením u krku. Pokud máte objemnější paže, můžete zkusit šaty s průstřihy. Velmi sexy je pak varianta šatů přes jedno rameno.