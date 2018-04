Šatník Václava Klause zraje jako víno

0:30 , aktualizováno 0:30

Václav Klaus patří mezi nejlépe oblékané politiky po mnoho let. Po lehkém tápání si našel svůj styl, který občas ozvláštní drobnými detaily, aniž by sklouzl do nevkusu či vyloženého módního faux-pas.