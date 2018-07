Na Bardotku a zapletený culík. Účesy, které hravě vykouzlíte s šátkem

1 Na Bardotku

Tenhle lehce retro účes je opravdu jednoduchý, a přitom velmi efektní. V podstatě totiž nejde o nic jiného než o klasický, hodně bohatý a vysoko vyčesaný culík, který rozzáří delší šátek ovázaný nadvakrát kolem hlavy.

„Je to skvělý účes hlavně do parných dní, kdy nechcete, aby vám vlasy ležely na krku a létaly do obličeje,“ říká Klára Doležalová, kadeřnice a školitelka z pražské školicí akademie Paul Mitchell Academy. Ta nám předvedla hned tři účesy, ve kterých mají hlavní roli šátky a se kterými zazáříte nejen na dovolené.

Vysoko posazený culík si samy nejsnáze vyčešete v předklonu, kdy si vlasy postupně kartáčem přidáváte do ruky. „Můžete je klidně i uhladit a sčesat do pevného culíku, ale osobně se mi víc líbí, když zůstanou volnější, dostanete tak k hlavě objem a účes vypadá moderněji,“ radí kadeřnice.

Poté, co vlasy stáhnete do gumičky, oddělte z culíku jeden malý pramen a tím gumičku obmotejte. „Aby byl culík pěkně vysoký a zároveň objemný, můžete ještě těsně u gumičky natupírovat několik pramenů,“ prozrazuje Klára Doležalová oblíbený trik. Nezačínejte ale hned u nejsvrchnějších pramenů, ty by měly zůstat hladké, aby schovaly natupírované části. Na závěr pak můžete culík ještě přelakovat, aby držel tvar.

U této varianty účesu vypadá nejlépe, když použijete delší šátek, který se dá kolem hlavy obtočit nadvakrát. „Ideální jsou klasické čtvercové, přeložené napříč a seskládané do širšího pruhu,“ říká kadeřnice. Ten pak oviňte kolem hlavy tak, abyste mohly jeho konce zavázat asymetricky nad čelem (případně je schovejte vzadu na krku a vpředu nechte jen hladký pruh). V případě, že je šátek z klouzavého materiálu, zajistěte ho po stranách a vzadu několika pinetkami v barvě látky.

TIP: Culík vypadá dobře jak z hladkých, tak zvlněných nebo kudrnatých vlasů. Rovným a jemným dodají objem suché šampony, texturující spreje, pudry a další objemové přípravky. Pomůže také, když vlasy na začátku lehce navlníte pomocí kulmy nebo žehličky.



2 Trendy variace

Na barevné šátky, které vzadu pruží díky všité gumě, letos narazíte v každém obchodě. Klidně je můžete nosit jen tak, na rozpuštěných vlasech – anebo si s nimi pohrát a vykouzlit něco extra.

Nejdůležitější je nasadit šátek na hlavu tak, aby dobře držel a nesjížděl na stranu nebo nahoru. „Zároveň myslete na to, na jakou stranu pak chcete mít načesané vlasy, protože pod nasazeným šátkem už budete prameny jen těžko přetahovat,“ připomíná Klára Doležalová, která stáhla většinu vlasů k jedné straně. Až budete spokojené, zajistěte šátek v zadní části pinetkami.

Vezměte dva tenčí pramínky vykukující zpod šátku u obličeje, zatwistujte je a opatrně protáhněte pod šátkem směrem dozadu. Stejně postupujte s dalšími dvěma až třemi prameny, dokud jimi neschováte celou zadní část šátku. Totéž opakujte i na druhé straně.

Ze všech vlasů, které by teď měly být stažené na jednu stranu za ucho, začněte plést rybí cop. „Důležité je držet hned od začátku správný směr, tedy táhnout cop dopředu a dolů přes rameno,“ radí kadeřnice. Ta napřed upletla poměrně utažený a úzký cop, který pak ale pomocí prstů proměnila v moderně „pocuchaný“ a především objemný. „Opravdu se nebojte cop trochu ‚poničit‘. Trik je v tom, nechat pod gumičkou pět šest centimetrů nespletených vlasů a prameny copu pak odspodu směrem k hlavě postupně povytahovat oběma rukama zároveň na obě strany.“

TIP: Cop můžete zaplést i klasický, ze tří pramenů, případně vlasy jen sepnout do volného culíku.



3 Zpola zapletené

Toto je tak jednoduchý účes, že ho zvládnete klidně poslepu. Přesto s ním díky výraznému akcentu šátku uděláte spoustu parády.

„Vlasy jsem si napřed oddělila na vrchní a spodní část, kterou necháme rozpuštěnou. Horní sekci si ještě rozdělte na pravou a levou a každou pak směrem od ucha zapleťte do hodně volného copánku,“ popisuje Klára Doležalová. Oba copy pak sepněte uprostřed hlavy tak, že při poslední „otočce“ neprotáhnete gumičkou pramen úplně – vznikne tak jednoduchý drdůlek.

„Drdůlek pak utáhněte a zároveň trochu rozcuchejte tak, abyste získaly požadovaný tvar,“ ukazuje kadeřnice a dodává, že prsty trochu rozrušené účesy s několika povytaženými prameny jsou přesně to, co udělá z obyčejného drdolu nebo copu stylovou a moderní záležitost.

Nakonec pak už zbývá jen provléknout pod drdůlkem delší šátek a zavázat ho tak, aby uzel nedělal hrbol a jeho konce splývaly volně po rozpuštěných vlasech.

TIP: Protože část vlasů zůstává rozpuštěná, je dobré dodat jim tvar a pohyb. Na pomoc si můžete vzít kulmu, objem pak zajistí například suchý šampon.