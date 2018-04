Místo podpatků tenisky. Sarah Jessica Parkerová uvedla novou řadu bot

Naše nohy jsou v nich krásné štíhlé a sexy. Vpřed nás ladně pohánějí už celá desetiletí. Klasické dámské lodičky to...

Nejen šaty dělají člověka. Občas jsou to hlavně boty. A v podání návrhářů jde někdy skutečně o divoké kousky. Kozačky...

Česká stopa Manolo Blahnika: křišťály, krajka a Formanovy filmy

Obuvnický mág Manolo Blahnik dorazil do Čech zahájit svoji retrospektivní výstavu The Art of Shoes a také uvést nový...