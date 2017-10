Hrdá jsem jen na to, že jsem dobrá matka, říká vévodkyně z Yorku

„Jsem nadaci opravdu vděčná za podporu, jsem velmi nadšená. Baví mě to a cítím se v této roli dobře. Je už to mnoho let, co jsem se objevovala na veřejnosti,“ řekla magazínu Hello! vévodkyně z Yorku.

Sarah Fergusonová z odchodu z veřejného života viní především bulvární média. „Změnila mi život, pořád o mně něco píší. Po sedmi letech se chci ale vrátit a začít znovu,“ přeje si.

V rozhovoru promluvila také o vztahu s princem Andrewem a jejich dvěma dcerami, princeznou Beatrice (29) a princeznou Eugenií (27). „Stůl má čtyři nohy, nemůže stát jen na třech. Jsme rodina, vzájemně se podporujeme. Každé dva týdny se scházíme a komunikujeme, všichni čtyři,“ prozradila.

Vévodkyně přezdívaná Fergie říká, že její dvě dcery jí byly celý život oporou a je na ně moc hrdá. „Myslím, že jediná věc, kterou jsem udělala opravdu dobře a na kterou jsem pyšná, je, že jsem opravdu dobrá máma. Mé dcery jsou dobře vychované,“ dodává vévodkyně z Yorku.

Sarah Fergusonová a princ Andrew se rozvedli po deseti letech manželství v roce 1996. K rozpadu vztahu přispěly skandály vévodkyně a mimo jiné také fotografie, na kterých si Fergie nechává olizovat prsty od finančníka Johna Bryana.