Sára Saudková: Jsem taková psička

"Současně - pracuji, vychovávám děti, fotím si a žiji naplno, abych nelitovala jediné promarněné minuty svého života. Přeji i Vám tuto posedlost," uvedla Sára v on-line rozhovoru se čtenáři iDNES.

"Jsem svobodomyslný člověk a nevěru nepovažuji za důvod k rozbíjení fungujícího vztahu," tvrdí Sára Saudková, dlouholetá přítelkyně fotografa Jana Saudka. S jeho synem Samuelem teď Sára čeká třetí dítě.

"V nevěře vidím jen výměnu dotyků a vůní, nic víc," říká fotografka.



"A obzvlášť muži k ní mají genetické dispozice, jsou jako zvířátka zmítáni svými pudy a nemohou si pomoci. Pokud se někdo k nevěře odhodlá, měl by nést i tíži svého svědomí a neobtěžovat s ní svého partnera."



Podle Saudkové není nevěra měřítkem štěstí a kvality vztahu. "Může zneklidňovat, odvádět od podstatného, ale neměla by zasahovat do života. Je-li vztah budován na zdravých základech, měl by to vydržet, protože fyzická láska je sice příjemná, ale pomíjivá. Skutečná láska spočívá v něčem jiném," tvrdí osmatřicetiletá Sára.

Se Samuelem má už dceru Sáru a syna Samuela. Podle ultrazvuku se co nevidět narodí chlapec.