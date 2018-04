Santa Claus vítá za polárním kruhem každého

Santa Claus říká, že se zaměřuje i nadále na to, aby přinášel radost a vyslechl přání lidí, kteří za ním cestují z takové dálky, jako je Austrálie, Japonska a Tahiti. Santa, kterého lidé potkávají na severu Finska, měl právě přestávku a popíjel kávu.

Byl to vysoký, urostlý muž s dlouhými bílými vousy a červeným mobilem a přivedl do vytržení některé návštěvníky, staré i mladé. "Zaletěli jsme sem na rychlý dvouhodinový výlet a byla jsem bez sebe, že uvidíme Santa Clause. Bylo mým dávným snem uvidět ho ve skutečném životě," řekla šestadvacetiletá Eriko z Tokia. "Stálo to za to. Je v Japonsku velmi populární, lidé po něm šílí." Santa Claus říká, že Asiaté a zejména Japonci patří k jeho nejoddanějším následovníkům. Nejenže přicházejí každoročně po desetitisících, ale posílají mu také největší počet dopisů ve srovnání s ostatními zeměmi. "Někteří Japonci zde dokonce uzavírají sňatek, další chtějí požehnání," říká Santa Claus.

Děti na něm žádaly hračky už v šesti milionech dopisů, které došly za posledních deset let na santaclausovskou poštu na předměstí severského města Rovaniemi. Taima Olila, vedoucí prodeje na hlavní santaclausovské poště, říká, že v čele seznamu dětských přání letos byli Pokémoni, mobilní telefony a nová herní konzola Sony PlayStation 2.

"Většina lidí ví, že Santa Claus pochází z finského Laponska," říká vánoční muž. "Nikdy jsem ovšem nepotkal pětileté dítě, které by se ptalo, odkud je Santa Claus. To dělají jen někteří dospělí." To, co začalo za polárním kruhem na okraji města Rovaniemi jako chýše k uctění návštěvy Eleanor Rooseveltové v roce 1950, nyní láká turisty santaclausovskou poštou a jeho kanceláří, parkem, rýžováním zlata a jízdou na saních tažených psy nebo soby. Je zde také nákupní středisko a plánuje se stavba hotelu.