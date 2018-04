Sandra je zadlužená, péče o nemocné děti ji dostala do finanční pasti

Největším přáním paní Sandry je moci vychovávat všechny svoje děti pohromadě. I když se oba její vztahy rozpadly, je pečlivou maminkou třem dětem z prvního manželství.

10 projektů, kde můžete pomoct ohrožené těhotné maminky

rodiny, jimž hrozí odebrání dětí

maminky v azylových domech

návrat dětí do rodinného prostředí

pěstounská péče a adopce

týrané děti

najít tetu dětem z kojeneckých ústavů

studia dětí z dětských domovů

zahojit bolavou dětskou dušičku

pomoct mladým lidem stát na vlastních nohách

Bohužel do života rodiny osudově zasáhla závažná onemocnění jejích dětí. Nejmladší chlapeček, který se narodil s těžkým postižením a vyžaduje neustálou intenzivní péči, momentálně pobývá v dětském centru. Navíc před jeho narozením zjistili lékaři u druhého, dnes osmiletého syna nádorové onemocnění. Nádor se podařilo odoperovat, ale zvýšené náklady na péči a rehabilitaci přivedly Sandru do finanční tísně.

Na nájemném v obecním bytě tak vznikl dluh. Pokud se Sandře nepodaří bytovou situaci stabilizovat, hrozí jí vystěhování a dokonce odebrání dětí do ústavu. Sandra požádala o splátkových kalendář a podle svých možností se snaží dluh umořit. Nevzdává se ani naděje, že až se krizi podaří vyřešit, vzala by si nejmladšího chlapečka domů. V tísnivé situaci požádala Nadaci Terezy Maxové dětem o pomoc z dluhové pasti.

Rodinám v nouzi hrozí odebrání dětí

Podle statistik je víc než pětina rodin se třemi a více dětmi a téměř třetina neúplných rodin jen krok od pádu pod hranici chudoby. Požár, přírodní pohroma, úmrtí nebo nemoc - a rodina se najednou ocitne bez prostředků a bez střechy nad hlavou. A nemusí jít jen o sociálně slabé rodiny, neštěstí může potkat kohokoliv z nás.

Jsou to právě důvody chudoby a nevyhovujícího bytového zázemí, kvůli nimž je stále řada dětí umístěna do ústavu. Přestože rodiče mají zájem se o ně postarat sami a věří, že mají kapacitu svůj nepříznivý osud zvrátit. Děti, které musely vyrůstat v ústavní péči, se později v osobním i profesním životě vyrovnávají s řadou handicapů, kterým by se včasnou podporou rodinného prostředí dalo zabránit. Jen malá podpora v pravou chvíli někdy znamená, že je rodina svůj těžký osud připravena zvrátit nebo se mu účinně postavit.

Nadace tento jev sleduje a aktivně řeší dlouhou dobu, pomáhá rodinám v těžké situaci. Napřed však musíme mít jistotu, že rodina je jinak bezpečným místem pro výchovu dětí a že se v bezvýchodné situaci ocitla souhrou nepřejících okolností. Příběh každé rodiny proto vždy posuzuje v úzké spolupráci se sociálními pracovníky, kteří jejich rodinnou situaci poznali zblízka.

Teribear hýbe Prahou

Pomoci Sandřině rodině, aby mohla zůstat pohromadě, spadá do jednoho z deseti projektů Nadace Terezy Maxové dětem. Postupně představujeme všechny projekty, do kterých může přispět každý z nás. Stačí se přihlásit do charitativního nonstop happeningu Teribear hýbe Prahou.

Nezáleží na věku, fyzické kondici ani čemkoliv jiném. Kdo má chuť pomoct, může po dobu deseti dnů od 8. do 17. září v kteroukoli denní či noční hodinu. Stačí se jen registrovat, pořídit si za sto korun čip, který je už nyní ke koupi na stránkách www.teribear.cz, a přijít si zaběhat nebo se projít na vyznačený okruh na Letenské pláni v Praze. Sám se pak rozhodne, který z deseti projektů chce podpořit. Pomůžete jak částkou za čip, tak padesátikorunou od partnerů akce za každý kilometr, který zdolá na trase dlouhé 1,3 km.

Poběží i naše redakce

Generálním mediálním partnerem akce Teribear hýbe Prahou je vydavatelství MAFRA a na Letenské pláni se můžete v úterý 13. září potkat také s redaktorkami internetového magazínu i tištěného magazínu Ona Dnes. I my chceme svými kilometry přispět na lepší život opuštěných dětí či znevýhodněných rodin.

Postupně vám představíme všech deset konkrétních příběhů, kde můžeme pomoct, vy pak na přelomu srpna a září rozhodnete v hlasování, pro koho chcete, aby redakce běžela.